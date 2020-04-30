Бабушка заступилась за внука-борца и отшлёпала соперника. Прямо во время схватки

Ну вот и подошла к логическому завершению серия публикаций ярких видео нокаутов из мира ММА. На протяжении последних десяти дней мы знакомили вас с роликами-номинантами. Ниже по ссылке вы можете пройти на страничку голосования и отдать свой голос за наиболее понравившийся вам ролик.

«Раскат грома», вертушка в голову и боевая бабушка. Выбираем самое крутое видео Самый быстрый финиш Макгрегора, обоюдный нокдаун и нокаут от секунданта. Голосуйте за самые интересные ролики.

Заключительный ролик будет, пожалуй, самым мимишным из всех. Не знаю, как проходило ваше детство, а для меня самыми яркими воспоминаниями были поездки летом к бабушке в деревню. Там ты катаешься как сыр в масле, все тебя любят, мало чего от тебя требуют, а позволяют почти всё. Ну и давно уже бытует такое мнение, что внуков любят чуточку нежнее, чем повзрослевших детей. И проявляется эта бабушкина забота буквально во всём. И зачастую бывает даже слишком чувствительной.

Если и было что-то не совсем комфортное в этих летних поездках в деревню, так это гиперболизированная забота бабули. Местные деревенские пацаны были наделены значительно большей свободой, были куда самостоятельнее в принятии решений. Отработал в огороде – гуляй сколько хочешь. И никто о тебе толком не вспомнит. Бабушка же непременно найдёт тебя где угодно и уведёт обедать или ужинать.

И порой, результатом такой заботы случались весьма неловкие ситуации. Да и подтрунивания друзей на тему «бабушкин внучок» тоже доставляли, конечно. Но, повторюсь, это были по-настоящему счастливые и беззаботные недели, воспоминания о которых, уверен, у всех нас остались на всю жизнь. К чему автор уехал в такие странные сентиментальные воспоминания, спросите вы. Так именно в такую ситуацию попал герой нашего сегодняшнего ролика.

Курьёзный случай: бойцы упали в обоюдный нокдаун. Однажды так проиграл Фёдор Емельяненко Для Лопеса всё закончилось успешно, он сумел подняться и победил, а вот Невешу потребовалась помощь.

В Ростовской области есть хутор Ленинаван, в котором проживает порядка тысячи человек. Ежегодно 1 мая в нём проводятся соревнования по национальной борьбе «Гураш» на приз «Бычья голова». Для простоты оценивания действий борцов, правила подогнаны под греко-римскую борьбу. Наш рассказ о турнире, который состоялся в 2017 году. Точнее, не обо всём событии, а об одном поединке, который закончился курьёзом.

На протяжении всей схватки бабушка борца в синем трико вела себя чрезвычайно активно. Она нарезала круги вокруг татами, непрерывно жестикулировала и подсказывала судье, что он слишком вяло оценивает технические действия её внука. И к первому перерыву при такой неистовой поддержке паренёк в синем вёл со счётом 2:0. Бабуля и эту минуту паузы провела с пользой, как ей казалось. Она высказала ещё одну порцию претензий к судье и отправилась на своё место.

После того, как судья на татами возобновил схватку, события развивались насколько стремительно, настолько же и неожиданно. Борец в красном трико раздёргал соперника и выполнил эффектный бросок, зафиксировав захват, вырваться из которого уже не представлялось возможным. Дожать соперника на туше было делом техники. А оппонент сопротивлялся из последних сил.

И вот такого деятельная и боевая бабушка выдержать уже не смогла. Она бросилась на ковёр, подбежала к борющимся парням и со всего размаха треснула мучителю её внука по голове. Даже со стороны было видно, насколько это было болезненно. Судье пришлось действовать в стиле коллег из ММА, оттеснив расстроенную женщину от растерянного победителя схватки. Руку в итоге подняли борцу в красном, парень в синей не знал, куда деться от неловкости ситуации, а боевая бабуля продолжала негодовать по поводу исхода схватки.

Думается, что внуку в тот момент было не особо комфортно. Мало того, что проиграл схватку, в которой лидировал, да ещё и в конце такой конфуз случился. Но спустя много-много лет и он будет вспоминать это событие с улыбкой и с теплотой. Ведь с такой бабушкой ничего не страшно!