Пётр Ян: Сехудо – вундеркинд? Он ещё не получал по голове как следует

Пётр Ян уже не первый месяц находится в Таиланде на самоизоляции. Вылететь куда-то возможности нет, покидать дом тоже нежелательно. Даже зал Tiger Muay Thai, для тренировок в котором Ян прибыл на Пхукет, давно закрыт. Пётр пытается выйти из ситуации как может, он даже оборудовал импровизированный «Тайгер» прямо в гараже арендованного дома, позвал туда тренера и пару спарринг-партнёров.
Почти каждый день Ян выкладывает видеоотчёт с домашних тренировок, и его «домашняя» работа выглядит действительно впечатляюще. Но хватит ли этой подготовки на претендентский бой? Напомним, 13 июня Ян должен был подраться с первым номером рейтинга легчайшего веса, бывшим чемпионом WSOF и участником титульного боя в UFC Марлоном Мораесом.
Чтобы понять это, а заодно услышать мнение одного из лучших российских бойцов прямо сейчас относительно титульного боя в его весовой категории между Генри Сехудо и Домиником Крузом, «Чемпионат» связался лично с Петром Яном.
— В России штрафуют за выход на улицу, закрыто всё вокруг и местами сильно выросла уличная преступность. Что можете сказать о самоизоляции в Таиланде?
— Такая же обстановка, как и во всём мире, – всё очень строго ограничено. Меры приняты очень серьёзные: всё позакрывали, после 10 вечера комендантский час и большие штрафы за его нарушение. Хочется скорее вернуться к нормальной жизни. Что касается преступности здесь, не могу сказать, потому как особо не двигаюсь, Но думаю, тут так же, как и везде.
— Ваш ближайший бой был запланирован на 13 июня на турнире в Казахстане…
— Вроде бы, в Казахстане турнира в этом году не будет. Скорее всего, бой с Мораесом пройдёт в Америке, но когда, пока не знаю. В мае должны быть новости.
— Что если дата останется прежней, а Tiger Muay Thai так и не откроют в ближайшее время? Сможете подготовиться к Мораесу в домашних условиях?
— Конечно. Главное, чтобы перелёты открыли, а подготовиться я смогу. Добавил бы что-то ещё к тренировкам, что-то придумал бы. В любом случае продолжу работать.
— Мораес в последнем интервью сказал, что вас рассматривали в качестве замены Жозе Алду на турнире UFC 249, но из-за проблем с визой вы не смогли выйти против Сехудо, и компания выбрала Доминика Круза. Были бы готовы выскочить на титульник при таком раскладе?
— Возможно, что-то такое и решили без меня, но я не в курсе. Даже не знал, что меня готовят на замену. А по поводу готовности даже не знаю – всё-таки это бой за пояс.
— Даже бой Сехудо с Жозе Алду казался странным, а теперь в UFC решили дать бой за пояс Крузу, который не выступал три года, а последний бой проиграл. Не обидно?
— Круз правда не дрался три года, и это наводит на определённые неприятные мысли. С одной стороны, не очень понятно, почему он получил поединок за титул, а с другой – Круз всё-таки был чемпионом, много бился в своё время, но в какой-то момент его подкосили травмы, здоровье не позволяло ему выступать. Сейчас мы можем спорить, быть недовольными сколько угодно, но так решило руководство.
— Учитывая, что Круз достаточно возрастной боец, нет ощущения, что Сехудо его просто сломает?
— Да нет у Сехудо ничего, чтобы кого-то сломать. Не тот стиль у него. Тем более Круз постоянно включает свой «лисапед», бегает по октагону, работает на очки. А Сехудо в свою очередь не особо умело прессингует, он не может резать углы, занимать центр клетки правильно. Думаю, это будет не бой, а долгая беготня. В конечном счёте они начнут бороться. Ну, пытаться.
— …и там Сехудо своё заберёт?
— Не знаю, не сказал бы так. Сехудо – не самый крутой сабмишер, не припомню, чтобы он заканчивал бои в партере – болевыми или удушающими. Да, он базовый борец-вольник, но в плане приёмов на земле Круз не менее опасен и со своими навыками он сможет отзащищаться. Правда, многое будет зависеть от функционального состояния Круза, ведь он принял бой на коротком уведомлении. Сехудо прошёл полный лагерь, он отлично готов и будет много прессинговать. Главный вопрос – готов ли Круз к этому прессингу.
— Алду не смог вылететь во Флориду из Бразилии, но именно он был изначальным претендентом номер один в твоём весе. Как считаете, ему дадут ещё один шанс, когда кончится всеобщий карантин?
— Алду не смог вылететь из-за пандемии, это не его вина. Думаю, ему могут дать подраться за пояс, у него был контракт на бой, раскрутка началась… Давайте дождёмся 9 мая, от этого дня всё будет зависеть.
— Даниэль Кормье считает, что Генри Сехудо многие недооценивают и не замечают его таланта. Он считает его вундеркиндом и уникумом. Согласны?
— Лично я никого не недооцениваю. Я реально вижу, что его можно побить. Да, он хороший атлет, который всю жизнь в спорте. У него есть свои сильные стороны и волевые качества, но дело в том, что его просто не били. Он ещё не получал как следует по голове. Посмотрим на него после двух раундов, когда он успеет получить реально хорошие удары. Мы видели бои Сехудо с Деметриусом Джонсоном – хорошие бои, но по ним понятно, что Генри можно многое навязать. Его борьба перестанет работать после первого раунда, когда соперник станет скользким.
— Сейчас в вашем дивизионе титульные бои дают заслуженным ветеранам, и это при том, что у вас уже есть шесть побед подряд. Если побьёте Мораеса, но так и не получите свой титульный шанс, не будете ссориться с UFC?
— Да нет, конечно. Зачем? Если выиграю у Мораеса, то думаю, никаких вопросов не останется по поводу меня. Всё идёт по плану.
— Договаривались с UFC, что получите бой за пояс в случае победы над Мораесом?
— Нет, об это не говорили. Но Мораес – это первый номер нашей категории, который недавно дрался за пояс. Если выиграю у него, всем станет ясно, что я заслуживаю титульник.
- 30 апреля 2020
-
11:33
-
10:36
-
09:47
-
09:36
-
09:00
-
02:33
-
00:39
- 29 апреля 2020
-
23:46
-
22:49
-
21:49
-
19:59
-
18:53
-
17:56
-
15:49
-
15:48
-
14:38
-
14:29
-
12:57
-
12:41
-
12:01
-
10:35
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
00:56
-
00:31
- 28 апреля 2020
-
22:44
-
21:45
-
21:29
-
20:41
-
19:57
-
19:11
-
17:58
-
17:05
-
16:07