Конфликт Уткина и Соловьёва. Кто победил бы в реальном бою?

Заканчивается третья неделя конфликта, который разгорелся между крупными медиазвёздами России Василием Уткиным и Владимиром Соловьёвым. Это тот самый редкий случай, когда аудитория не ограничивается какой-то определённой сферой. Василий широко известен поклонникам спорта вообще и футбола в частности. Расставшись с телевидением, бывший комментатор стал весьма популярным блогером.

Соловьёв же известен той части россиян, которая либо активно интересуется политикой, либо ради развлечения смотрит центральное телевидение. Владимир не так давно установил достижение, внесённое в книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное время, проведённое в прямом эфире.

Конфликт этот, многими признанный главным медийным противостоянием года, по сути своей вялотекущий, но периодически вспыхивающий яркими красками. Оба участника конфронтации имеют возможность обращаться к огромной аудитории. Градус противостояния повышается за счёт того, что стороны придерживаются диаметрально противоположных политических взглядов.

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Началось всё с пары резких высказываний Уткина в адрес Соловьёва. Первое из них Владимир проигнорировал, на второе ответил. С тех пор они попеременно оскорбляют друг друга через социальные сети, заходя всё дальше. Мы не будем останавливаться на подробностях перепалок, а с хронологией этого конфликта вы можете ознакомиться по ссылке, расположенной выше.

В какой-то момент Уткин предложил провести баттл. Словесный баттл, наподобие тех, что практиковались на популярной не так давно площадке Versus. Однако Соловьёв это предложение категорично отверг. Во-первых, в условиях самоизоляции — это не совсем разумно, во-вторых известный телеведущий видит в себе силы и желание разобраться с оппонентом посредством боксёрского поединка.

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Давно известно (сам Владимир неоднократно рассказывал об этом в своих социальных сетях) пристрастие бессменного ведущего «Воскресного вечера» к занятию боксом. Кроме того, Соловьёв активно занимается бегом и в последние годы находится в приличной спортивной форме. На днях в эфире авторского шоу «Соловьёв LIVE» оппонент Василия продемонстрировал ударную технику. В коротком бою с воображаемой тенью Владимир выбросил несколько резких джебов.

В Сети это событие вызвало резонанс. Вопросы о том, как мог бы закончиться этот поединок, будоражат умы поддерживающих каждого из оппонентов. Мы понимаем, что в реальности такое событие случится, только если Земля налетит на небесную ось. Но 2020 год всё громче напоминает нам народную мудрость о том, что ни от чего нельзя зарекаться. Но а почему бы нам не пофантазировать на тему того, как мог бы закончиться боксёрский поединок между Василием Уткиным и Владимиром Соловьёвым?

Чтобы вы могли представить себе возможную картину происходящего, необходимо сообщить, что у Василия Вячеславовича при росте в 199 см весьма внушительные габариты. Владимир Рудольфович, по официальным данным, имеет рост 174 см. Но с мышечной массой, что он продемонстрировал в недавнем эфире, посвящённом своему оппоненту, у него полный порядок. При такой разнице в росте, за главным футбольным комментатором России, как минимум за последние 10-15 лет, значительно больший размах рук.

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Итак, чисто гипотетически, если вдруг подобный бой состоялся бы, кто имел бы больше шансов на победу? Голосуйте и делитесь мнением в комментариях.

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