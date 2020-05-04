UFC 249 войдёт в историю как один из величайших. Вспомнят ли после 9 мая про Хабиба?

9 мая на арене VyStar Veterans Memorial в городе Джексонвиль (штат Флорида, США) состоится, пожалуй, самый необычный и одновременно мощный турнир UFC чуть ли не за всю историю существования лиги. Компания составила 12 боёв, каждый из которых представляет собой отдельную историю, а четыре или пять поединков с UFC 249 вполне могли бы возглавлять какой-нибудь крепкий не номерной кард турнира по смешанным единоборствам.

Райан Спэнн против Сэма Алви, бой в полутяжёлом весе

Бойцы вроде Алви (опытные, с именем и в меру пробитые) очень ценятся компанией как экзаменаторы для самых интересных новичков её ростера. Спэнн попал в UFC через шоу Дэны Уайта Contender Series осенью 2018 года и с тех пор выиграл три боя. Особенно в послужном списке Райана выделяется его досрочная победа над младшим из братьев Ногейра. У ближайшего соперника Спэнна статистика не такая впечатляющая: Алви идёт на серии из трёх поражений и четвёртое наверняка вынудит руководство лиги крепко задуматься об увольнении ветерана. Едва ли Сэму захочется покидать компанию, в которой он с переменным успехом трудится уже шесть лет, так что можно не сомневаться – против Спэнна выйдет сверхмотивированный Алви.

Спорт жив! Официально: в мае пройдут три турнира UFC. LIVE! Фергюсон и Гэтжи побьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. 13 и 16 мая состоятся ещё два турнира! Подробности — на «Чемпионате».

Брюс Митчел против Чарльза Роса, бой в полулёгком весе

Бой Митчел – Роса словно составляли по кальке предыдущего противостояния: новичок с тремя победами в UFC кряду встречается с гейткипером, выступающим в лиге уже шесть лет. Пожалуй, есть принципиальное различие между первым и вторым боем в программе: если в схватке Спэнн – Алви шансы второго на победу по большей части завязаны на особом настрое или везении, то ветеран Роса и новичок Митчел видятся примерно равными соперниками по уровню мастерства и нынешнему состоянию. Так что первым по-настоящему интересным и конкурентным поединком UFC 249, скорее всего, станет вторая встреча вечера.

Висенте Люке против Нико Прайса 2, бой в полусреднем весе

13-й номер рейтинга из Бразилии Висенте Люке до прошлого ноября вёл серию из шести побед в полусреднем весе и уже всерьёз рассчитывал на попадание в элитную группу главных контендеров дивизиона. Последним шагом в топ-10 для Бесшумного Убийцы должна была стать победа над бывшим двукратным претендентом на титул Стивеном Томпсоном, однако Вандербой не дал себя в обиду, перестреляв Люке в трёх раундах. На турнире в Джексонвиле Висенте попытается закрыть то поражение в бою с местным Нико Прайсом, которого он уже побеждал в 2017-м удушающим приёмом. Изначально, когда UFC 249 ещё должны были провести в Бруклине, Прайс собирался подраться с россиянином Муслимом Салиховым, но в итоге на самом многострадальном шоу лучшей лиги мира за последние годы будет только один представитель нашей страны – Алексей Олейник, живущий в 400 км от места проведения ивента.

Боец нокаутировал соперника, лёжа на спине. Уникальный удар ногой Нико Прайс — единственный, кому удалось исполнить нокаут из такого положения дважды. Турнир UFC в Тампе вышел неожиданно ярким. Видео.

Юрайя Холл против Роналдо Жакаре Соуза, бой в среднем весе

Юрайя Холл так и не стал суперзвездой UFC, хотя ему и прочили уникальную карьеру ещё с 17-го сезона шоу The Ultimate Fighter, в финале которого он уступил Келвину Гастелуму в 2013 году. А Роналдо Жакаре Соузе, несмотря на все его усилия, так не удалось удачно перейти в полутяжёлый вес – поляк Ян Блахович оказался слишком огромным для звезды бразильского джиу-джитсу. В общем, четвёртый бой в программе UFC 249 в какой-то степени можно назвать эдаким дерби сбитых лётчиков, в котором соперники попытаются доказать, что каждый из них всё ещё достоин того, чтобы оставаться в обойме лучших людей среднего дивизиона.

Карла Эспарза против Мишель Уоттерсон, бой в весе «соломинки»

Первая чемпионка UFC в весе «соломинки» в истории Карла Эспарза набрала отличную форму и прямо сейчас идёт на серии из двух побед. В поединке с опасной, но нестабильной каратисткой Мишель Уоттерсон Эспарза наверняка сделает ставку на свою борьбу и умение проводить удушающие и болевые приёмы. И если что-то из арсенала Карлы сработает, то мы наверняка вскоре можем увидеть её в схватке с нынешней чемпионкой Чжанг Вейли.

Алексей Олейник против Фабрисиу Вердума, бой в тяжёлом весе

В середине UFC 249 расположился бой двух, возможно, лучших тяжеловесов по части грепплинга за всю историю спорта. Алексей Олейник и Фабрисиу Вердум на двоих выиграли 57 поединков сдачей соперника, и пусть 46 из них на счету россиянина, зато бразилец в своей карьере «душил» и «ломал» таких легенд, как Фёдор Емельяненко, Кейн Веласкес и Антониу Ногейра. Также стоит отметить, что Вердум только-только отбыл дисквалификацию, которую получил осенью 2018 года, когда был пойман с «грязными» допинг-пробами. Длительный простой может по-разному сказаться на бойце, а в случае с Фабрисиу стоит учитывать ещё и преклонный возраст бразильца (42 года). Однако Олейник не собирается недооценивать соперника в любом случае, и для нас это хороший знак.

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Энтони Петтис против Дональда Серроне 2, бой в лёгком весе

Шикарная афиша с двумя легендами лайтвейта, которую, к сожалению, немного портит статистика бойцов в последнее время. В пассиве Петтиса два поражения подряд, а Серроне и вовсе проиграл три последних боя. И всё же, несмотря на сложный период в карьере обоих, фанаты обязательно будут рады видеть двух крутейших рубак своего поколения. Особенно если учесть, что у Шоутайма и Ковбоя есть история противостояния: в 2013 году Петтис «прикончил» Серроне ударом ноги в корпус, благодаря чему вышел на бой за пояс, а впоследствии и стал чемпионом. Ох, как же давно это было…

Грег Харди против Йоргана Де Кастро, бой в тяжёлом весе

Перспективные тяжеловесы новой волны Грег Харди и Йорган Де Кастро попали в UFC через шоу Dana White's Contender Series в прошлом году. Всё. На этом их сходства заканчиваются. Де Кастро ведёт идеальный рекорд (9-0), имеет в своём активе эффектную победу нокаутом над Джастином Тафой и в целом аккуратно ведёт свою карьеру, особо не отсвечивая в новостях. Что касается Харди, то его история за прошлый год даже успела порядком поднадоесть. Бывший игрок в американский футбол перешёл в ММА на фоне большого скандала: жена Грега заявляла на атлета в полицию за домашнее насилие, что очень плохо сказалось на репутации здоровяка. И надо отдать должное Харди, он как может старается заставить людей пересмотреть своё отношение к себе: дерётся пять раз в год, выходит в октагон с лучшими бойцами категории на коротком уведомлении и всегда старается выиграть свои бои досрочно. Если так пойдёт и дальше, то люди рано или поздно перестанут припоминать Грегу его грязное прошлое, и его имя будет ассоциироваться только с боями.

Джереми Стивенс против Кэлвина Кэттара, бой в полулёгком весе

Если премию за лучший бой вечера не получит мейн ивент с участием Фергюсона и Гэтжи, то бонус, скорее всего, уйдёт Стивенсу и Кэттару. В топе полулёгкого веса сложно себе представить более зрелищное противостояние: и Джереми, и Кэлвин всегда выходят в октагон лишь с одной целью – избить соперника максимально жёстко. И Стивенс, и Кэттар свои последние бои проиграли, а у Джереми и вовсе серия из трёх поражений. Так что четвёртый поединок с конца обещает нам яркое и по-настоящему злое зрелище.

Фрэнсис Нганну против Жаирзиньо Розенструйка, бой в тяжёлом весе

Два самых опасных нокаутёра тяжелого веса должны были сойтись в клетке ещё 28 марта в главном поединке вечера на UFC on Fox в Коламбусе, но турнир, как и все остальные спортивные события на планете в тот период, был отменён. В итоге Нганну и Розенструйка поставили на третье место по значимости на UFC 249, что лишний раз доказывает, насколько крутым будет шоу во Флориде 9 мая. Если оно состоится, конечно… Фрэнсис и Жаирзиньо, без сомнения, готовятся оспорить звания главного претендента тяжёлого веса, а второй даже просил для их боя статуса схватки за временный титул. В компании это предложение проигнорировали, но поступить так же победителем встречи второго и шестого претендентов тяжёлого веса, не получится. Практически нет сомнений, что триумфатор боя Нганну – Розенструйк обязательно побьётся за звание «Самый опасный человек на планете» ещё до конца этого года.

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Доминик Круз против Генри Сехудо, бой за титул в легчайшем весе

Первым титульным противостоянием вечера станет поединок за пояс чемпиона в категории до 61 кг между обладателем этого самого пояса Генри Сехудо и бывшим королём легчайшего дивизиона Домиником Крузом. Изначально компанию Сехудо в октагоне должен был составить легендарный Жозе Алду, но бразилец застрял на родине без возможности прилететь в США в срок, так что компания призвала ему на замену другого заслуженного ветерана.

Круз не был в октагоне больше трёх лет, а в последнем поединке уступил тот самый пояс, которым сейчас владеет Сехудо, ещё не пробитому Коди Гарбрандту. После того поражения Доминик неоднократно пытался вернуться в бои, но всякий раз мешали травмы. Теперь у Доминатора есть возможность красиво поквитаться с судьбой и стать первым в истории трёхкратным чемпионом UFC.

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Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи, бой за титул временного чемпиона

Главным событием турнира станет бой в легчайшем весе между между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Этот поединок идеально подходит турниру подобного масштаба. Да, все мы мечтали видеть 10 мая по московскому времени в октагоне с Фергюсоном другого человека – Хабиба Нурмагомедова. Но давайте будем честными, Орёл – не самый зрелищный боец, и в поединке с дикарём вроде Эль Кукуя россиянин наверняка старался бы действовать даже ещё аккуратнее, чем в большинстве своих победных поединков.

А вот Гэтжи – персонаж совершенно иного плана. Джастин всерьёз утверждает, что лучше уж проиграть нокаутом, нежели одержать скучную победу решением судей, — и вот такого человека матчмейкеры поставили против Фергюсона! Да этот поединок, если никто из парней не улетит в ранний нокаут, по своей жестокости, зрелищности и кровавости может и должен стать уникальным в своём роде. Потому фанаты, уверенные, что Дэна Уайт заплакал подушку, горюя об очередном срыве боя Хабиб – Фергюсон, сильно ошибаются. Вероятно, президент UFC получит от сложившегося расклада даже больше того, о чём смел мечтать изначально.

Если Гэтжи и Фергюсон устроят зрелище, достойное реванша, то Нурмагомедова параллельно можно было бы свести в октагоне с Жоржем Сен-Пьером или устроить ему реванш с Конором Макгрегором. Любой из этих двух вариантов обеспечит UFC бешеную прибыль, а реальность такого развития событий недавно подтвердил менеджер российского чемпиона Али Абдель-Азиз.