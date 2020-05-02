Боксёр проиграл бой и за это нокаутировал судью. Победитель бежал с ринга

В октябре 2014 года Загреб принимал молодёжный чемпионат Европы по боксу, в котором принимали участие более 200 молодых спортсменов. Первое место в медальном зачёте завоевала сборная России, записавшая в актив пять медалей, но итоги соревнований оказались не столь примечательными по сравнению с диким событием на старте турнира.

Беспощадное избиение

18-летний местный боксёр Видо Лончар откровенно неудачно проводил дебютный бой, где ему противостоял литовский боец Альгирдас Баниулис. Несмотря на поддержку домашних трибун, Лончар пропускал множество ударов, из-за чего польский рефери Мацей Дзюрго даже начинал отсчитывать нокдаун. В третьем раунде судья принял волевое решение остановить идущую «в одни ворота» схватку, объявив технический нокаут Лончара. Хорватский полутяжеловес, казалось, спокойно воспринял поражение и успел поговорить со своим тренером, снимая перчатки в углу. Несколькими секундами позже Дзюрго подозвал Лончара для официального объявления результатов, после чего на ринге начался настоящий хаос.

Курьёзный случай: бойцы упали в обоюдный нокдаун. Однажды так проиграл Фёдор Емельяненко Для Лопеса всё закончилось успешно, он сумел подняться и победил, а вот Невешу потребовалась помощь.

Хорват неторопливым шагом подошёл вплотную к судье и мощнейшим ударом с правой отправил Дзюрго на настил. Этого взбешённому боксёру оказалось мало: он продолжил лупить лежащего немолодого арбитра, нанося размашистые удары с двух рук. Защитить Дзюрго легко мог Баниулис, находящийся в считанных сантиметрах от происходящего, однако боец повёл себя откровенно трусливо. Ещё минутой назад отважно боксирующий литовец начал пятиться, после чего развернулся и мгновенно покинул ринг, не постеснявшись включить максимальную скорость.



Не ожидавший нападения судья продолжал принимать тяжёлые удары сверху, пока оцепеневшие от неожиданности окружающие не пришли в себя. Через канаты бросились секунданты, тренеры и организаторы. Обезумевшего Лончара выдернули с ринга за ноги и с большим трудом скрутили, вскоре передав его полиции. Переживший атаку Дзюрго медленно приходил в сознание и не сумел подняться, его вынесли на носилках и отправили в больницу. Там арбитра госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга».

Мгновенная дисквалификация

Мировой любительский бокс находился в состоянии шока: особенно огорчена была хорватская федерация, чья репутация понесла громадные потери. Генеральный секретарь организации Марко Марович даже не пытался сгладить углы: «Это худшее, что вообще могло случиться. Это гигантский позор Загреба и всей Хорватии. Все усилия, которые мы вложили в организацию турнира и повышение имиджа хорватского бокса, были уничтожены за несколько секунд».

Присмиревшего Лончара вскоре выпустили из отделения полиции. Боксёр сразу принёс извинения судье и его семье, отметив, что «ярость закрыла ему разум». Одних извинений было явно недостаточно: Лончара ещё до окончания турнира пожизненно дисквалифицировали, окончательно закрыв дорогу в любительский бокс. Вспыльчивый хорват вполне мог и сесть на несколько лет в тюрьму – полиция несколько месяцев изучала дело, проведя несколько допросов и других следственных действий. Уголовного наказания Лончар всё же избежал, поскольку суд снисходительно отнёсся к ранее не нарушавшему закон молодому человеку.

Попытка вернуться и новый арест

Через несколько дней арбитр Мацей Дзюрго вышел из больницы, избежав серьёзных проблем со здоровьем. Он перестал судить в 2018 году, успев отработать несколько боёв в профессионалах. Позорно бежавший с ринга Альгирдас Баниулис продолжает драться в любительском формате, последний бой он провёл в марте 2020 года. Видо Лончар не сразу забросил перчатки в дальний угол: в 2016 году он попробовал свои силы в профессиональном боксе, на который его дисквалификация не распространялась. Перешедший в первый тяжёлый вес хорват за три месяца разобрался с тремя соперниками, потратив в общей сложности четыре раунда. Уровень оппозиции был невысок, что не умаляет мощности ударов, которыми Лончар осыпал соперников. Впереди могла быть значимая карьера, но боксёра вновь арестовали, предъявив обвинения в вымогательстве и угрозах. Больше на ринг Видо не выходил.