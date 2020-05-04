Сокрушительный крэйн-кик от Мачиды. Последний бой в карьере Капитана Америки

В преддверии долгожданного турнира UFC 249 предлагаем ознакомиться с топ-25 лучших нокаутов в истории организации. Мы разбили эту подборку на 5 частей и будем разогреваться в ожидании субботних баталий.

Марк Хант – Стефан Штруве. UFC on Fuel TV 8. Сайтама (Япония). 02.03.2013

Открывает рейтинг лучших нокаутов в истории лиги Марк Хант и его победа над гигантом из Нидерландов Стеваном Штруве. Бойцы встретились в марте 2013 года на турнире в Сайтаме. Хант на тот момент отметился тремя победами кряду, в том числе над Беном Ротвеллом и Чейком Конго и рвался к вершинам рейтинга. То же самое можно сказать и о Штруве, чья победная серия составляла четыре поединка, а в предыдущем бою он и вовсе досрочно справился со Стипе Миочичем.

В целом бойцы закатили классную рубку и вполне справедливо получили слот соглавного события турнира. Развязка схватки наступила в третьем раунде, когда уже изрядно подуставшие соперники заметно сбавили темп и передвигались по октагону пешком. Как бы то ни было, в их кулаках всё ещё хватало динамита. А волю к победе проявил новозеландец самоанского происхождения, который перешёл в решительное наступление и раз за разом прошивал дырявый блок соперника. Измождённый Штруве рухнул на канвас после чистого попадания слева. После Хант заслуженно получил бонус за лучший нокаут на турнире.

Уникальность этой победы заключалась ещё и в том, что миниатюрный по меркам тяжёлого веса Хант (178 см), не стушевался перед самым высоким бойцом в истории ММА Штруве (212 см) и буквально смял его. И это даже невзирая на то что нидерландец моложе на 10 лет. Хант показал, что значит класс.

На сегодняшний день Марк уже почётный «пенсионер» и завязал с боями, а Штруве ненадолго объявлял об уходе из спорта, но намерен вернуться. Пока его сдерживает пандемия коронавируса, посмотрим, как будет дальше.

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Ландо Ванната – Джон Макдесси. UFC 206. Торонто (Канада). 11.12.2016

Следующий нокаут в рейтинге – победа Ландо Ваннаты над Джоном Макдесси. Бойцы встретились на номерном турнире в Торонто в конце 2016 года. Дональд Серроне, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Келвин Гастелум – на фоне этих бойцов, чьё появление ожидалось в основном карде, вряд ли кто-то всерьёз обращал внимание на схватку предварительного карда с участием Ваннаты и Макдесси. Думается, те, кто поступил именно так, по-настоящему пожалели.

Нокаут в исполнении Ваннаты стал одним из красивейших в 2016 году. Ещё бы, редко можно увидеть столь молниеносную и при этом такую ювелирно точную вертушку. Макдесси рухнул, пожалуй, не успев сообразить, что вообще произошло.

Ванната получил заслуженный бонус за выступление вечера, но больше таких подвигов не повторял. Более того, в следующих семи боях Ландо победил лишь дважды. Что касается Макдесси, он, как и его обидчик, по-прежнему числится в ростере UFC, но тоже не хватает с неба звёзд.

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Диего Ривас – Ноад Лахат. UFC Fight Night 82. Лас-Вегас (штат Невада, США). 06.02.2016

Поединок Риваса и Лахата — яркий пример того, как можно стать частью большой истории организации, при этом так и не запомнившись подавляющему большинству фанатов UFC. Кажется, сейчас мало кто вспомнит, что в промоушене некогда выступали такие бойцы. Между тем нокаут в этой встрече стал одним из самых зрелищных за всю историю UFC.

Соперники померились силами на рядовом турнире UFC Fight Night 82, выступив в предварительном карде. Ривас проводил второй поединок в промоушене, а Лахат четвёртый. Для обоих предыдущие встречи сложились удачно, так что оба выходили в клетку с твёрдым намерением продлить успешные серии.

Как бы то ни было, все планы Лахата в буквально смысле сломались о колено Риваса. После неудачного первого раунда Диего сумел перестроиться и уже на старте второй пятиминутки провёл удар летящим коленом. Прыжок Диего был идеально выверен и достиг подбородка соперника. Лахату, что называется, потушили свет. После он ещё некоторое время приходил в себя. Очевидно, что такая блестящая победа принесла Ривасу бонус за выступление вечера.

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В дальнейшем оба бойца не задержались в лиге. Лахат был отчислен сразу после сокрушительного поражения и сейчас неплохо выступает в Bellator, а чилиец после яркой победы потерпел два поражения кряду и принял решение покинуть ММА, сосредоточившись вместо этого на карьере профессионального боксёра. В любом случае Диего вписал своё имя в историю UFC, ну а Лахат стал «соучастником» события, хотя и выступил при этом не в самой приятной роли.

Энтони Джонсон – Гловер Тейшейра. UFC 202. Лас-Вегас (штат Невада, США). 21.08.2016

В конце лета 2016 года в Лас-Вегасе прошёл один из крупнейших номерных турниров – UFC 202. Его главным событием стала повторная встреча Конора Макгрегора с Нэйтом Диасом. А соглавным поединком шоу была схватка в полутяжёлом весе между Энтони Джонсоном и Гловером Тейшейрой, победитель которой получал право сразиться за титул с Даниэлем Кормье.

Бой начался довольно живо. Тейшейра не стал сидеть в разведке и с ходу бросился вперёд. Этот план себя не оправдал, уже через 13 секунд рефери вынужден был приводить беспомощно лежащего на канвасе Гловера в чувства. А причиной тому послужил филигранный апперкот справа от Джонсона, после которого бразилец упал как мертвец. Кажется, попытки добивания от Джонсона были лишними.

Победа позволила Энтони во второй раз выйти на титульную схватку с Кормье и во второй раз она не принесла ему славы. С тех пор американец не появляется в клетке. А вот Тейшейра невзирая на преклонный для ММА возраст всё ещё сражается. В минувшем бою он победил Никиту Крылова. То был его третий успех кряду.

Лиото Мачида – Рэнди Кутюр. UFC 129. Торонто (Канада). 01.05.2011

Последний бой в карьере легендарного Рэнди Кутюра вошёл в историю не только из-за того, что после той встречи Капитан Америка больше не выходил в клетку, но и из-за фантастического выступления его соперника – Лиото Мачиды.

Схватка двух кудесников не стала главным событием шоу, но, безусловно, была одной из самых ожидаемых на арене «Роджерс Центр».

В первом раунде Кутюр постоянно пытался сблизиться с соперником и перевести его в партер, но более молодой и манёвренный соперник избегал этого и постепенно забирал полный контроль над хваткой. Развязка противостояния наступила во втором раунде. В одном из эпизодов Мачида показал сопернику, что собирается пробивать с левой ноги, и почти мгновенно выбросил удар справа, потушив свет ветерану ММА. Так называемый крэйн-кик потряс тогда весь мир смешанных единоборств. После Мачида признавался, что учился этому удару у отца и у Стивена Сигала.

Прошли годы, и ветераном ММА стал и сам Мачида. Но в свои 41 он продолжает держать высокую планку и выступает в Bellator. В минувшем году он победил Чейла Соннена, а затем спорно уступил Гегарду Мусаси.