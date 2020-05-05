После двух поражений нокаутом Гэтжи списали. В 2020-м он может подраться за пояс с Хабибом

Гробовщик «проклятого боя»
UFC 249 – бесспорно, самый многострадальный турнир по смешанным единоборствам в истории спорта. Потеря главной звезды карда, атака пандемии коронавируса, перенос мероприятия, судорожный поиск новой локации… Даже не верится что меньше чем через неделю бойцы войдут в октагон, а Дэна Уайт наконец выдохнет.
Поразительно, но турнир не просто спасли, а сделали ещё ярче! Да, выбыл Хабиб Нурмагомедов, но зато какие противостояния нас всё ещё ждут: Генри Сехудо против Доминика Круза, Фрэнсис Нганну против Жаирзиньо Розенструйка, Дональд Серроне против Энтони Петтиса… А чего стоит мейн ивент, главным событием турнира станет бой за титул временного чемпиона между великолепным Тони Фергюсон и вышедшим на замену российскому чемпиону Джастином Гэтжи.
О первом сказано немало: 12 побед кряду, изумительная форма, статус фаворита. А что же андердог? Гэтжи станет главным действующим лицом предстоящего турнира в Джексонвилле: в руках Джастина ниточка, потянув за которую он в корне изменит историю ММА. Ведь что, как не поражение Тони будущим уик-эндом, может прекратить попытки промоушена организовать срывавшееся пять раз (только вдумайтесь в это число) противостояние Фергюсона с Нурмагомедовым?
*** Онлайн-трансляция боя UFC 249: Фергюсон — Гейджи
«Я, будучи спортивным болельщиком, хочу увидеть этот бой не меньше вашего. Но я ведь зарабатываю себе на хлеб, и мне плевать, если их поединок сорвётся… Да, немного посочувствую болельщикам, ведь они так хотели увидеть этот бой. Но не стану делать вид, что меня это волнует. На самом деле я буду очень рад обломать всех с этим боем», — цитировал американца MMA Fighting.
Прозвище обязывает
Непобеждённый чемпион WSOF был подписан в главный ММА-промоушен не столько благодаря заслугам в малоизвестной организации, сколько из-за зрелищных перформансов, которыми Гэтжи изобиловал в клетке. Недаром и прозвище себе спортсмен выбрал соответствующее – Хайлайт (с англ. — самые яркие моменты).
Из него не пытались сделать звезду. Его дебют не продвигали так, как первый поединок говорливого Бена Аскрена. Раскруткой занимался Майкл Джонсон, первый соперник Джастина на новом месте. В ход шли и подозрения в умственных отклонениях, и упрёки матери Гэтжи в кровосмешении. Хайлайт затаит обиду на изощрённого трештокера, чтобы подарить болельщикам «Бой года – 2018»: пошатнувшись после одного из размена, американец не сдастся и, нокаутировав Джонсона, заставит говорить о себе как о новой звезде UFC.
Парадокс, но то, что подкупило в Гэтжи публику, чуть не пустило под откос карьеру Джастина. Зарубаясь в восьмиугольнике и попросту плюя на приёмы защиты, представитель США (у которого, на секундочку, основная база – борцовская) продолжил гнуть свою линию и в поединках с куда более мастеровитыми ударниками, нежели Майкл Джонсон, — Эдди Альваресом и Дастином Порье. Безрассудная тактика потерпит крах: хладнокровные легковесы не поведутся на открытую игру новичка и познакомят Гэтжи со вкусом первых поражений в карьере.
Выводы были сделаны незамедлительно. Тренеры вовремя образумили Джастина, подкорректировали планы на поединки. Но зрелищность Гэтжи никуда не делась – он по-прежнему зрелищен и любим фанатами. Три расчётливых нокаута в первых раундах в схватках с Джеймсом Виком, Эдсоном Барбозой и Дональдом Серроне (бои в сумме продлились всего 8 минут 18 секунд) и семь бонусов в шести поединках принесли эволюционировавшему бойцу место в заветном топ-5 дивизиона.
Статистика Гэтжи (21-2) в UFC:
|Дата
|Соперник
|Результат
|7 июля 2017 г.
|Майкл Джонсон
|Победа — ТKO
|2 декабря 2017 г.
|Эдди Альварес
|Поражение — ТКО
|14 апреля 2018 г.
|Дастин Порье
|Поражение — ТКО
|26 августа 2018 г.
|Джеймс Вик
|Победа – ТKO
|31 марта 2019 г.
|Эдсон Барбоза
|Победа — ТКО
|14 сентября 2019 г.
|Дональд Серроне
|Победа – TKO
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC Russia.
На UFC 249 Хайлайт пойдёт ва-банк
Но, несмотря на ураганный взлёт в рейтинге, для Дэны Уайта Хайлайт так и остался бойцом-шоу, но не бойцом-чемпионом. Руководство не признаёт Гэтжи: ему не дают биться с Макгрегором, а самого Конора, не блиставшего с 2016 года, ставят в приоритет. Оно и понятно. В новых реалиях спорта громкое имя затмит любые подвиги в клетке.
В расклад вмешается спортивный бог. Он подарит американцу возможность спасти UFC 249 и разыграть собственную карту: взяв временный титул, именно Гэтжи по осени устроит охоту на Орла.
И вот ведь как интересно получается! Изначально шансы Джастина в поединке с Фергюсоном были минимальны. Короткое уведомление, экстренная сгонка веса, распространение коронавируса по США – как в таких условиях настроиться на дуэль с Эль Кукуем? Но турнир перенесут, а Тони зачем-то проведет бесполезную весогонку, чтобы спустя пару недель повторить сжигание ненужных килограмм… Джастин уже не жертва – он полноправный герой собственного триллера, готовый к погоне за золотом:
«Отведи меня в свои тёмные уголки, Тони!»
«Люди говорят: «Гэтжи – безрассудный рубака, ему плевать на осторожность». Но я там, где я есть благодаря способности видеть панчи! Никто не понимает удары так, как я. Я вижу в стойке всё. Как подходить, какой удар готовить», – говорил Гэтжи на подкасте Брендана Шауба.
9 мая (10-го по московскому времени) спортсмену придётся доказать свой навык в бою с главным оппонентом в карьере. На кон поставлено всё. Поражение отбросит Джастина в титульной гонке и стопроцентно лишит его возможности встретиться с Хабибом, которому до завершения карьеры останется закончить дела с Тони и Макгрегором. Но победа… Победа продолжит красивую историю отчаянного рубаки, не сломленного ни двумя поражениями, ни скепсисом со стороны UFC.
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