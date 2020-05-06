84 года на двоих! Русский Удав сразится на UFC 249 с экс-чемпионом, пойманном на допинге

Эпопея вокруг 249-го номерного турнира, похоже, подходит к завершению. До ивента во Флориде осталось несколько дней: прекрасный кард заставляет фанатов с нетерпением ждать выходных, а спортивные СМИ уже вовсю анализируют главные противостояния мероприятия.

К сожалению, самую ожидаемую битву последних лет снова увидеть не удастся: Хабиб Нурмагомедов из-за пандемии коронавируса не сумел вылететь в Штаты, и ему на замену в поединке против Тони Фергюсона выйдет Джастин Гэтжи. По причине коронавируса не прибыли в США и соотечественники Орла: Ислам Махачев, Магомед Анкалаев и Умар Нурмагомедов. Так изначальный кард апрельского турнира полностью лишился российского десанта.

«Mortal Kombat – это было бы реально круто!» Олейник — о UFC 249 и бойцовском острове Главный российский ветеран UFC будет биться 9 мая с обидчиком Фёдора Емельяненко.

Однако обновлённый список боёв, которые состоятся 9 мая (10-го по московскому времени), всё же вселил надежду в отечественных болельщиков. Украсить своим выступлением предварительный кард позвали прославленного Алексея Олейника, который вернётся в октагон ради противостояния с бывшим обладателем пояса Фабрисиу Вердумом.

В отличие от Хабиба и компании, никаких проблем с прибытием на стадион Veterans Memorial Arena у ветерана смешанных единоборств не будет: живя в 40 километрах от Майами, он просто сядет на машину и за четыре-пять часов доедет до Джексонвилла.

58 побед и 54 финиша, из которых 46 были добыты сабмишеном, – эти числа лучше всего говорят о величии Удава. И несмотря на то что россиянину уже 42, а «титульник» давно скрылся за горизонтом, мотивации Олейнику не занимать. В своём возрасте он по-прежнему проводит по три боя за год, дарит болельщикам прекрасные финиши болевыми и удушающими, да и в целом производит впечатление идеального бойца, не опускающегося ни до оскорблений соперников, ни до выбивания выгодных условий от промоушена. В отличие от многих легенд, на закате карьеры проигрывающих всем и вся и не готовых смириться с надвигающейся отставкой, Алексей держит уровень и всегда извлекает из поражений правильные уроки.

*** Онлайн-трансляция боя UFC 249: Фергюсон — Гейджи

После проигрышей нокаутами топовым Алистару Овериму и Уолту Харрису в январе Олейник рычагом локтя «засабмитил» Мориса Грина, посмеявшись над отправляющими его на пенсию критиками. Но не стоит сбавлять победный ход: на очереди куда более грозная сила. 42-летний Вердум (им с Олейником 84 года на двоих!) заряжен как никогда.

После поражения в марте 2018 года от Александра Волкова бразильский экс-чемпион провалил допинг-тест и отбыл двухлетнюю дисквалификацию – Фабрисиу соскучился по восьмиугольнику и готов показать лучшую версию себя в «битве ветеранов». В его активе уже есть победы над нашими ММА-звёздами (чего стоят только триумфы над братьями Емельяненко), и Вердум не прочь огорчить ещё одного известного россиянина.