Готов жениться на мужчине и драться с женщинами. Сехудо — cамый причудливый чемпион UFC

Чего не сделаешь ради хайпа? Казалось, все уже давно привыкли к тому, что большинство по-настоящему звёздных бойцов UFC пробивают себе дорогу к популярности и славе не только кулаками, но и поведением вне октагона. И когда многие фанаты смешанных единоборств уже свыклись с мыслью, что наиболее эпатажные и громкие заявления в лиге делает Конор Макгрегор, на авансцену вышел Генри Сехудо, которому после завоевания титула во второй весовой категории по-настоящему снесло крышу.

Вот и накануне Генри сделал странное заявление о готовности жениться на экс-чемпионе лиги в полулёгком весе Жозе Алду, лишь бы провести с ним поединок. На фоне этого «Чемпионат» решил собрать все самые необычные и скандальные заявления Сехудо.

Вызов на бой Ломаченко

В июне 2019 года Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул во второй весовой категории. Тогда-то бойца и накрыла волна успеха. Именно в тот период он придумал себе ник «тройной чемпион» (связывая это не только с титулами в двух категориях, но и олимпийской медалью Пекина) и начал поддевать всех, кого можно и нельзя.

Первым он упомянул чемпиона мира по боксу и двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко. Под впечатлением от побед экс-бойца UFC Артёма Лобова над экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи, которую ирландец российского происхождения одержал в лиге кулачных боёв, Сехудо задумался о бое с украинцем и выразил уверенность в своей победе.

*** «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

«Бывший боец UFC Артём Лобов победил единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Как вы думаете, что же тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях с боксёром Василием Ломаченко», — написал Генри в «Твиттере».

Впрочем, аккерманец быстро отреагировал и ответил чемпиону UFC в комментариях в «Твиттере», разместив гифки, которые явно говорили о том, что Сехудо окажется в нокдауне. На этом тема и заглохла. Но это был лишь первый необычный звоночек от Сехудо.

Сехудо вызывает на бой женщин

Уже через месяц Генри отметился уже по-настоящему дурацким заявлением. Рассуждая о возможных соперниках, он сначала говорил о вероятности завоевания пояса в третьей весовой категории и потенциальной схватке с Максом Холлоуэем или Фрэнки Эдгаром, а потом скатился до какого-то безумия, заявляя о готовности зарубиться с чемпионками UFC.

«Мне вовсе необязателен статус лучшего бойца UFC всех времён. Я и так являюсь величайшим спортсменом ММА. Конечно, я хотел бы завоевать и третий пояс. Было бы интересно подраться с победителем поединка Фрэнки Эдгар — Макс Холлоуэй. Но я бы хотел драться именно с Эдгаром.

Да и вообще, я готов к поединку с любым, кто весит от 99 до 149 фунтов. Если бы Аманда Нуньес захотела этого — я готов! Вызываю и Валентину Шевченко. Никаких пленных, мне нужно их золото, я — золотоискатель», — говорил Сехудо.

Сначала никакой реакции непосредственно от девушек не последовало и, видимо, это не очень-то и устраивало тройного чемпиона. В августе минувшего года он снова заговорил о схватке с Валентиной Шевченко, выразив желание стать первым в истории межгендерным чемпионом. На этот раз Пуля не выдержала, посоветовав Сехудо быть осторожнее со своими желаниями.

Источник: стал известен полный кард UFC 249, который может состояться 9 мая

«Когда впервые услышала вызов Сехудо, начала смеяться. Это действительно смешно! Я думала, что он хочет поздравить меня с победой. Теперь же у меня есть два соперника: Енджейчик и Сехудо.

Могу сказать ему одно: парень, будь осторожен с желаниями. Он называет себя золотодобытчиком, но я могу сделать так, что он потеряет своё золото. Меня не пугает этот бой. После победы я уже говорила, что готова ко встрече с любым соперником. Серьёзен ли он в своём вызове? Не знаю», — отвечала тогда Валентина.

Перепалка вышла на новый уровень, о ней заговорил и экс-чемпион лиги Майкл Биспинг, называя Генри безумцем и даже Дэна Уайт. Президент лиги был категоричен, назвав вызов от мужчины женщине «тупейшей вещью, которую он только слышал».

Но на этом эпопея не закончилась, далее он предложил Валентине выявить сильнейшего на тех условиях, что проигравший будет оплачивать ужин. Непонятно, то ли Генри пытался привлечь внимание девушки и не мог придумать более цивилизованный способ заигрывания, то ли действительно хотел самоутвердиться за счёт женщины.

Чемпион UFC вызвал на бой женщину и потребовал преклонить перед ним колено Успех Валентины Шевченко не даёт покоя Генри Сехудо: он готов отобрать её титул силой. Возможна ли схватка между мужчиной и женщиной?

Как бы то ни было, затея провалилась, а после Шевченко и Сехудо как-то встретились и разыграли шуточную сценку своего боя.

Сехудо vs Чжан Вейли

История с Валентиной Шевченко и критика со стороны президента UFC ничему не научила Сехудо, или же он просто заскучал на фоне травмы и безделья, но как бы то ни было, далее Генри решил охотиться за «головой» ещё одной чемпионки, переключившись на Чжан Вейли, которая завоевала титул, разорвав Джессику Андраде.

Победа над бразильянкой настолько впечатлила Генри, что он сразу вызвал Вейли на бой.

«Дай мне знать, когда ты готова к настоящему бою. И ты тоже сможешь преклонить колено перед. Межгендерный чемпион», — написал боец в «Твиттере».

Вейли ответила почти сразу и тоже не проявила особого уважения к оппоненту, пригрозив забрать у того пояса.

Троллинг Макгрегора

Поняв, что идея боёв с девушками никак не привлекает президента UFC и сообщество смешанных единоборств, Сехудо переключился на более стандартные методы хайпа, решив обратиться к теме старого-доброго Конора.

Для начала он заявил о намерении побить ирландца и разбогатеть.

Сехудо назвал Волкановски «карликом-переростком»

«Конор только треплет языком, лает, но не кусает. Да, лет десять назад он побил хороших бойцов. Ну и пусть. У нас с ним нет никаких отношений, но я хочу подраться с ним. Тоже хочу стать богатым».

А после, когда реакции от Макгрегора не последовало, решил его просто потроллить, намекнув на его слабые борцовские навыки.

«Семь лет назад вас предупредили о необходимости преклонить колени перед олимпийским чемпионом, ныне известным как тройной чемпион. Я не отлыниваю от своих обязанностей, в отличие от притворяющегося хорошим парнем Конора Макгрегора, неспособного защититься от тейкдауна», — заявил Генри.

Но и в этот раз ирландец проявил несвойственное для себя спокойствие и просто отмахнулся от Сехудо, как от назойливой мухи, так что вызвать Конора на конфликт и спровоцировать волну хайпа не удалось.

Ян и уродливая коммунистическая картошка

Конечно, включение словесного противостояния с Петром Яном не совсем укладывается в канву этого материала, так как россиянин один из самых реальных соперников Сехудо. Но не вспомнить эпичные выражения, которые подбирал американец в отношении россиянина нельзя.

Сначала он назвал Петра «отвратительным русским», а затем, словно насмотревшись старых и нелепых американских фильмов про СССР или Россию, принялся называть Яна «коммунистической картошкой».

«Тройной чемпион хочет драться с тобой, Пётр, но твой английский должен стать лучше. Ты уродливая коммунистическая картошка», — писал Сехудо.

На самом деле, всё это выглядело довольно забавно, а Ян из ситуации мог извлечь даже выгоду, приобретая популярность в болельщицкой среде. Нам же в этом отношении остаётся надеяться, что Сехудо и Ян выиграют свои следующие поединки и померятся силами в октагоне в этом или уже в следующем году.

«Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять». Яна считают самым жёстким русским Будущий чемпион UFC из Сибири — о превосходстве над Сехудо, стычке с американской звездой и перепалках с провокаторами в Сети.

Женитьба на Алду

Наконец, напомним о последней новости от Сехудо. По всей видимости, его желание провести поединок с экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Алду так велико, что он готов ради этого пойти на огромные жертвы. Иначе как объяснить слова Генри о намерении жениться на бразильце.

«Сказал Дэне Уайту, что приму поединок с Домиником Крузом, но не хочу снимать с крючка Алду. Если ради этого боя мне нужно будет на нём жениться, я сделаю это. Я реально готов это сделать, чтобы вытащить его оттуда. У него проблемы с визой. Встану на одно колено, чтобы надрать ему зад», — заявил Генри.

Бойцы должны были встретиться на турнире 9 мая в Бразилии. Но из-за пандемии коронавируса шоу в южноамериканской стране было отменено, а прибыть в США Жозе так и не смог.

Сехудо – спаситель наилегчайшего веса

Генри Сехудо, безусловно, противоречивый персонаж. Его странное поведение вызывает много вопросов и неоднозначную реакцию. Вместе с тем не признать заслуг бойца было бы неправильно. Дело даже не в столько его победах, а сколько в буквальном спасении целого дивизиона.

Не так давно в UFC всерьёз рассматривали упразднение наилегчайшего веса, но перерождение Сехудо в яркого и медийного бойца продлило жизнь этой весовой категории. После того как американец оставил пояс вакантным, появились опасения, что дивизион всё-таки прикроют. Но пока Тройной чемпион стоит на его страже и снова заявляет о готовности стать чемпионом в двух категориях. Так что скорее стоит поблагодарить Сехудо за его эксцентричность, и будем ждать от него новых странностей, куда же без них.