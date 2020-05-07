Сокрушительный хайкик в голову от Холли Холм оборвал одну из величайших карьер в UFC

В преддверии долгожданного турнира UFC 249 продолжаем знакомиться с топ-25 нокаутов в истории организации. Мы разбили эту подборку на пять частей и продолжаем разогреваться в ожидании субботних баталий.

Майкл Биспинг – Люк Рокхолд. UFC 199. Инглвуд (Калифорния). 04.06.2016

В конце 2015 года Люк Рокхолд осуществил свою мечту. 12 декабря он нокаутировал Криса Уайдмана и не только нанёс тому первое поражение в карьере, но и отобрал у него титул в среднем весе. Это был пятый кряду успех Люка, и казалось, что пришло время доминирования нового чемпиона.

Первую защиту пояса Рокхолд проводил в июне. Изначально планировалось, что он даст реванш Уайдману. Но менее чем за три недели до турнира тот снялся. В UFC принялись искать замену, и тут-то и подвернулся вариант с Майклом Биспингом. Многие рассматривали этот поединок как мис-матч, ведь в памяти ещё была свежа победа Рокхолда над британцем осенью 2014 года.

Как бы то ни было, Майкл сумел выжать максимум из полученного шанса. В середине первого раунда он поймал Люка, который явно увлёкся нетипичной для себя работой в стойке, и отправил его в нокдаун классным левым сбоку. Рокхолд мгновенно поднялся и попытался вязать соперника, но тот явно почувствовал запах крови, буквально сбросил с себя оппонента и добил его несколькими мощными хуками, оставив лежать прямо у клетки. Поражение Рокхолда де-факто положила начало концу его карьеры.

Йоэль Ромеро – Крис Уайдман. UFC 205. Нью-Йорк (Нью-Йорк). 12.11.2016

На турнире UFC 205, кард которого был буквально нафарширован звёздами, встретились экс-чемпион в среднем весе Крис Уайдман и Йоэль Ромеро, рвущийся к титульному бою и завоевавший уже семь побед кряду.

Состояние Уайдмана на тот момент уже вызывало опасения у его фанатов. За 11 месяцев до того он потерял титул в бою с уже упомянутым Рокхолдом, причём потерпел очень болезненное поражение. Теперь он выходил в клетку после длительного простоя с топ-соперником.

Бойцы начали прибывать в Джексонвилл. Всё говорит о том, что UFC 249 состоится. LIVE! Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи побьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. Подробности — на «Чемпионате».

Как оказалось, опасения были полностью оправданы. Опытный кубинец уже на старте третьего раунда продемонстрировал невероятную технику и пластику. Проведя удар летящее колено, он тут же оказался за спиной уже обмякшего соперника и умудрился донести ещё несколько добивающих ударов. Этот успех позволил Ромеро получить схватку за титул временного чемпиона. Что касается Уайдмана, то эта осечка окончательно дала понять, что он уже не сможет вернуться на прежний уровень.

Чак Лидделл – Рэнди Кутюр. UFC 52. Лас-Вегас (Невада). 16.04.2005

Ещё один поединок в нашем списке можно смело отнести к классике жанра. Звёзды лиги начала века Чак Лидделл и Рэнди Кутюр проводили реванш. В первой схватке победу одержал Капитан Америка, так что Чак был полон решимости отомстить.

Месть получилась очень сладкой. Лидделл не просто победил, а буквально уничтожил соперника. Впрочем, в какой-то степени здесь имел место фактор везения. В начале встречи Рэнди получил небольшую травму глаза, и бой пришлось приостановить на несколько секунд.

Видимо, понимая лучше других, что схватку надо заканчивать, Кутюр попробовал взять соперника нахрапом и навязал Лидделлу жёсткую рубку. Тот принял вызов и, выдержав несколько «бомб», встретил Кутюра классным ударом в челюсть справа. Рэнди упал, словно подкошенный, добивание, наверное, было даже лишним. Та победа принесла Чаку звание чемпиона в полутяжёлом весе.

Роуз Намаюнас – Йоанна Енджейчик. UFC 217. Нью-Йорк (Нью-Йорк). 04.11.2017

Поздней осенью 2017 года в Нью-Йорке состоялся турнир, кард которого был отмечен тремя титульными схватками. Одна из них прошла в женском минимальном весе. Доминирующая и непобеждённая чемпионка Йоанна Енджейчик встретилась с Роуз Намаюнас, чей профессиональный рекорд в UFC совсем не впечатлял (4 победы и 2 поражения).

Но статистика в тот вечер не играла роли. Спортсменки начали поединок довольно размеренно. В этих условиях Намаюнас продемонстрировала умение видеть прорехи в, казалось бы, плотной защите соперницы и воспользовалась этим умением на все сто процентов. Когда рука Йоанны оказалась чуть ниже подбородка, Роуз молниеносно прошила защиту соперницы и донесла кулак почти точно до её челюсти. Енджейчик оказалась на канвасе, а американка литовского происхождения за какие-то 2-3 секунды окончательно её добила. В реванше полька не повторила ошибок первой схватки, но всё равно уступила, на этот раз по очкам.

Холли Холм – Ронда Роузи. UFC 193. Мельбурн (Австралия). 15.11.2015

В ноябре 2015 года турнир UFC наведался в Австралию. Главным событием шоу стала встреча прекрасной и небитой Ронды Роузи с брутальной и далеко не такой женственной, как Ронда Холли Холм.

Роузи была фавориткой противостояния и попыталась подтвердить этот статус, начав бой в агрессивной манере. Холм же умело передвигалась, избегала неприятных для себя ситуаций и при этом сама беспокоила соперницу. В целом первый раунд остался за Холли. Во второй пятиминутке сценарий не поменялся, а уже в третьем наступила развязка.

Холм буквально давала урок Роузи, красиво проваливая её и вызывая восторги публики. В решающий момент Холли дезориентировала соперницу левым прямым, а затем срубила её сокрушительным хай-киком. Добивание было делом техники. Результат того боя стал едва ли не главным апсетом 2015 года. Ну и напомним, что это было началом конца Роузи. После она провела ещё один бой и проиграла нокаутом Аманде Нуньес менее чем за минуту.