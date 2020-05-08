«Это очень дорого». Как Дэна Уайт обеспечит безопасность бойцов на UFC 249

Внимание всего спортивного мира (и не только) сейчас приковано к президенту UFC Дэне Уайту. 10 мая по московскому времени одна из крупнейших спортивных организаций мира ММА разморозит спорт в Соединённых Штатах Америки, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Уайт понимает, что у его стремления возобновить бои найдутся противники, в том числе весьма среди весьма влиятельных чиновников. Однако он продолжает гнуть свою линию.

«Послушайте, у нас тоже есть семьи. У меня есть семья. Я не хочу вредить своей семье. Я не хочу умирать. Проведение турнира — не какое-то сумасшествие. У меня есть хорошо продуманный план. У нас есть очень умные люди, врачи и специалисты, которые долго находятся в системе UFC. Они работали безостановочно с тех пор, как всё это началось. Мы считаем, что сделаем всё настолько безопасно, насколько это возможно», — сказал Уайт в интервью CNN Sport из своей штаб-квартиры в Лас-Вегасе.



Всего запланировано три вечера боёв — 9, 13 и 16 мая в Джексонвилле, штат Флорида. UFC порой привлекает на свои мероприятия свыше 20 тыс. человек, но на этот раз всё пройдёт без зрителей. На Veterans Memorial Arena будет присутствовать только «необходимый персонал». Эта спортивная площадка используется также для проведения баскетбольных соревнований NCAA.

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На официальном сайте UFC отмечается: «Все спортсмены и персонал должны соблюдать ряд мер предосторожности, включая прохождение тщательных медицинских осмотров, проверка температуры и следование принципам социального дистанцирования».

Мэр Джексонвилла Ленни Карри утверждает, что ему предоставили «безопасный и разумный» план проведения мероприятия. Исполнительный директор боксёрской комиссии штата Флорида Патрик Каннингем подтвердил, что обеспечения безопасности будут введены специальные протоколы.



Главный административный офицер Джексонвилля Брайан Хьюз сделал следующее заявление:



«UFC представил государственным регуляторам хорошо продуманный план. Они знают о наших инструкциях через местные исполнительные распоряжения. Мы уверены, что эти нормы защитят спортсменов, управленческий и обслуживающий персонал на мероприятии».

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Президент UFC Уайт также представил 30-страничный документ с протоколом безопасности в государственные органы в преддверии турнира. Дэна утверждает, что бойцы хотят драться, но при этом призывает всех проявить ответственность.



«Бойцы не могут приехать во Флориду и просто начать развлекаться, веселиться и гулять по улице. Нам понадобится содействие с их стороны», — заявил Уайт.



Глава UFC является одним из советников президента США Дональда Трампа по вопросам восстановления американской экономики.

В интервью CNN Sport он сказал, что участвовал в некоторых «замечательных» телефонных конференциях с Трампом. Дэна добавил, что «у всех есть мотивация разобраться со всем этим и вернуть спорт».



Попытка провести турнир во время пандемии сопряжена с высоким риском, но Уайт считает, что UFC готова принять вызов.

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«Я мог бы оставаться дома прямо сейчас. Я мог бы купаться в своём бассейне, гулять, играть с детьми дома. Однако я этого не делаю. Я здесь, чтобы решать вопросы. Я должен удостовериться, что о каждом из моих сотрудников и их семьях позаботятся, о моих бойцах и их семьях позаботятся. Мы тратим много денег на турнир. Это очень дорого. Это не дёшево. Вот почему другие функционеры не хотят запускать спорт прямо сейчас. Это дорого», — подчеркнул Уайт.

Другие спортивные лиги действительно по-прежнему слишком обеспокоены потенциальной опасностью распространения коронавируса и не проводят соревнования.



В общем, UFC 249 быть. Это не может не радовать в условиях, когда замер весь спорт на планете. Пора возвращаться к нормальной жизни. Дэна Уайт, которого несогласные называют ковбоем, решил сделать смелый первый шаг, за которым должны последовать остальные.

С понедельника бойцы слетаются в Джексонвилл. Первое, что их ожидает, — тестирование на коронавирус. Представители UFC подчёркивают, что такие тестирования проводились регулярно. Каждый боец и вся его команда подвергались детальной проверке. Риск заражения сведён к минимуму. В октагоне будут находиться трое — сражающиеся спортсмены и рефери. Контакт с последним возможен лишь в том случае, когда необходимо будет досрочно остановить бой в случае очевидного доминирования одного из бойцов.

Арена, понятное дело, будет пуста. Во время проведения турнира на ней будет медицинская бригада, которая вмешается в развитие событий лишь в случае необходимости. Команды бойцов, так или иначе, находятся в прямом контакте на протяжении всего подготовительного периода и многократно проходили тестирование.

Что же касается соперников, то российский боец Алексей Олейник чётко сформулировал протокол безопасности: «На турнире я буду контактировать только с одним посторонним человеком, который так же, как и я, прошёл многоэтапную проверку состояния здоровья».

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А ответственный Тони Фергюсон показал фанатам видео того, как его тестировали на вирус. Не самая приятная процедура, но сейчас по-другому никак.

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Ну и как мы можем отказать себе в удовольствии посмотреть на последнюю тренировку неудержимого великана Фрэнсиса Нганну, бой которого может стать одним из самых зрелищных на UFC 249.

Ожидаем захватывающее зрелище, которое станет катализатором для других лиг. НБА, НХЛ, НФЛ, MLB, MLS вполне могут выйти из спячки, когда Дэна и его организация успешно проведут UFC 249.