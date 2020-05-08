Боец начал пижонить, перестал защищаться и улетел в глубокий нокаут

Совсем скоро случится событие, которого ожидают поклонники смешанных единоборств во всём мире. Главное событие весны, а может и всего 2020 года случится в ночь на 10 мая по московскому времени, когда в октагон, установленный на Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, выйдут 12 пар бойцов. Дэна Уайт сумел собрать один из величайший кардов в истории UFC.
Пока же мы продолжаем знакомство с лучшими нокаутами в истории организации.
Эдсон Барбоза — Терри Этим, UFC 142
Эдсон Барбоза подошёл к этому поединку на серии из 9 побед без единого поражения. Схватка проходила на родине бразильского бойца, и он не рассматривал иного исхода, кроме победного. Эдсон одержал 7 побед нокаутом, а ещё в двух случаях судьи отдавали ему победу единодушным решением. Любопытно, но именно за эти два поединка бразилец получил премию за выступление вечера.
В соперники ему достался не менее амбициозный боец. Более опытный Терри Этим к тому моменту пропустил более полутора лет, но триумфально вернулся в октагон, одержав победу гильотиной над Фаалолото. На это ему потребовалось всего 17 секунд. Однако же в отчётном поединке Этима ждала более печальная участь. Барбоза поймал оппонента неуловимой вертушкой и отправил его в глубокий нокаут.
*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249
Андерсон Силва — Виктор Белфорт, UFC 126
Паук к моменту этого поединка на протяжении пяти лет был владельцем чемпионского пояса, и в данном поединке он оформил очередную уверенную защиту. Противостоял Силве боец, о котором говорили, что у него самые быстрые руки и эталонный бокс. Белфорт рассчитывал на работу в стойке и ударную мощь. Но что-то пошло не так.
Паук не подпускал к себе Фенома, грамотно держал дистанцию. Бой проходил при полном его контроле, а завершился по-настоящему зрелищным нокаутом. Силва поймал Виктора неуловимым фронт-киком в подбородок. Соперник очутился на канвасе, где на него обрушился град ударов. Судья поспешил прекратить избиение и зафиксировал победу бразильского мастера.
Алистар Оверим — Франсис Нганну, UFC 218
Третьим за всю историю организации признан нокаут, в который Оверима отправил Нганну. К слову, в уже упомянутом турнире, который состоится 9 мая во Флориде, Франсис примет участие. Мы же возвращаемся в 2017 год. В поединке против Алистара Нганну действовал чётко и неумолимо.
Со стартовых секунд боя Оверим набросился на оппонента и принялся усердно клинчевать. В его планы очевидно не входил частый контакт с увесистыми кулаками Франсиса. Не входила в его планы и борьба в партере. Потолкавшись у сетки, соперники вновь оказались в центре клетки. И здесь Нганну действовал быстро и чётко. В размене ударов ему удалось зацепить нидерландского бойца мощнейшим левым апперкотом и отправить его в тяжелый нокаут. На всё про всё ему хватило двух минут.
Андерсон Силва — Крис Вайдман, UFC 162
Знаковый для дивизиона поединок. Паук был доминирующим чемпионом с 14 октября 2006 года. Дерзкий, местами наглый и абсолютно уверенный в себе Силва потерпел первое поражение. Поражение сколько тяжёлое, столь и курьёзное. Андерсон вызывающе вёл себя в октагоне, принялся пижонить, демонстративно опуская руки и призывая соперника попасть ему в голову. Вайдман предложение принял и коротким ударом левой в челюсть потушил чемпиону свет.
Жозе Алду — Конор Макгрегор, UFC 194
В преддверии этого поединка Альдо 7 раз защищал титул чемпиона в полулёгком весе. Макгрегор подошёл к этому поединку в статусе временного чемпиона и жаждал добыть полноценный титул. Ажиотаж вокруг этого поединка был невероятный, подавался он как главное событие в истории организации.
Закончилось всё настолько быстро, что не все успели сообразить, что случилось. Конору для главной победы в карьере потребовалось всего 13 секунд. Альдо бросился на соперника с двойкой, но пропустил сокрушительный удар навстречу точно в подбородок. Добить поверженного соперника было уже делом техники.
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