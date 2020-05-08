Легенда UFC идёт за третьим чемпионством. Круз в состоянии сотворить сенсацию

Четыре года. Колоссальный простой, влекущий за собой (по логике) образование «ржавчины» и утрату былой мощи, в ноябре 2017-го никак не сказался на Сен-Пьере. Прославленный канадец вернулся ради выступления на невероятном UFC 217 и продолжил череду шокирующих апсетов на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». После первого поражения непобеждённой Йоанны Енджейчик (полячку нокаутировала Роуз Намаюнас), и утраты «0» в графе поражений Коди Гарбрандта, глупо пошедшего в размен с Ти Джеем Диллашоу, за дело взялся Жорж. В главном противостоянии вечера канадец не оставил шансов Майклу Биспингу и отобрал у Графа титул чемпиона в среднем весе.

Судя по всему, нечто подобное мы можем увидеть и 9 мая (10 мая по московскому времени). На турнире в Джексонвилле в восьмиугольник войдет икона легчайшего дивизиона, которую многие уже давно списали со счетов.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

Три года и четыре месяца Доминик Круз находился вне октагона. Он тренировался, прекрасно смотрелся в кадре, комментируя ивенты своего промоушена и мелькая в аналитических программах в качестве эксперта… Но почему же экс-двукратный чемпион не дрался? Атлет продолжал борьбу, но не с бойцами, а с непрекращающимися травмами. Повреждения одно за другим терроризировали представителя США, перенёсшего за карьеру три (!) разрыва связок, из-за чего в ММА-сообществе ставили под сомнение возможное возвращение Доминика в клетку. Чего стоят только насмешки нашего Петра Яна:

«Опасен ли для меня Круз? В настоящий момент он представляет опасность исключительно для своего физиотерапевта».

Диллашоу, Круз и Гарбрандт были королями UFC. Сейчас их высмеивает Пётр Ян Бывшие чемпионы легчайшего веса в жутком кризисе. Но шансы на возвращение по-прежнему есть.

К счастью для фанатов Доминатора, Доминик сдержал слово, данное после последнего поединка. В декабре 2016-го после проигрыша Гарбрандту Круз на пресс-конференции заявил о важности поражений на жизненном пути и пообещал вернуться.

Как итог, американец подстраховал UFC 249 и вышел на замену Жозе Алду, из-за пандемии коронавируса застрявшему в родной Бразилии.

«Никого другого так не преследуют травмы, как Круза. Если он возьмёт верх над Генри Сехудо, это станет невероятным событием. Величайшим апсетом!» — так в разговоре с BT Sport Дэна Уайт подогревал интерес к ко-мэйн ивенту на 249-м номерном турнире.

Главные поединки Доминика Круза (22-2) в UFC:



2 июля 2011 г. — Юрайя Фейбер

Чемпион WEC Круз после первой победы в

1 октября 2011 г. — Деметриус Джонсон

Триумф единогласным решением над величайшим «мухачом» в истории ММА

17 января 2016 г. – Ти Джей Диллашоу

Доминатор выиграл раздельным решением и стал двукратным чемпионом

30 декабря 2016 – Коди Гарбрандт

Проигрыш единогласным решением. Впервые утратил титул в бою 2 июля 2011 г. — Юрайя ФейберЧемпион WEC Круз после первой победы в UFC стал обладателем титула в только что образованном легчайшем дивизионе1 октября 2011 г. — Деметриус ДжонсонТриумф единогласным решением над величайшим «мухачом» в истории ММА17 января 2016 г. – Ти Джей ДиллашоуДоминатор выиграл раздельным решением и стал двукратным чемпионом UFC 30 декабря 2016 – Коди ГарбрандтПроигрыш единогласным решением. Впервые утратил титул в бою

Соперника для долгожданного возвращения подобрали слишком статусного: Сехудо на подъёме и после побед над Деметриусом Джонсом, Диллашоу и Марлоном Мораесом рвётся «сломать» ещё одного топового оппонента.

Доминику же такой настрой чемпиона только на руку. В ходе телефонного разговора с Генри, организованного в рамках медиа-дня, мастер трештока Круз как мог выводил из себя эмоционального фаворита, упрекая того в эгоцентризме и неуважении к американцам. Доминатор настаивал: в период, когда миллионы соотечественников остались без работы, а госпитали переполнены больными, не время думать о личных достижениях. Благодаря победе в выходные претендент хочет показать народу, что не стоит опускать руки – скоро Covid-19 будет сломлен:

«Я продемонстрирую силу веры в себя и свои убеждения!"

И в Круза верят. Верят в его класс, одержимость тренировочным процессом и неординарность. Все эти компоненты вкупе с небольшой удачей помогут легенде UFC сотворить сенсацию.

Аналогичного мнения придерживается всё тот же Диллашоу, проигрывавший и Доминику, и Генри.

«Я действительно считаю, что Круз выиграет в будущем уикэнде, — цитирует Ти Джея ESPN. – Выиграет решением. Сехудо попросту не соответствует его уровню. Генри очень хорош, не поймите меня неправильно: он отличный спортсмен, который сделал несколько удивительных вещей в боевом мире. Однако я не думаю, что он дотягивает до того, что Доминик может показать на UFC 249».

Так получится ли у Круза пойти по стопам Сен-Пьера и, наплевав на простой, в очередной раз доказать своё величие? Узнаем совсем скоро.