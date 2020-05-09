Фергюсон сделал вес дважды за 3 недели. Подвиг профи или бессмысленная авантюра?

Очень странные дела. Хронология

12 апреля. Тони Фергюсон сообщил, что продолжает сгонку веса, несмотря на отмену турнира, запланированного на 18 апреля. На UFC 249 он изначально должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым, однако из-за закрытых границ россиянин снялся с поединка, в ему на замену вышел Джастин Гэтжи.

«Всё ещё работаю. Собираюсь сделать вес к пятнице», — написал Эль Кукуй в соцсетях.

14 апреля. Экс-временный чемпион промоушена в «Твиттере» обратился к Гэтжи.

«Джастин, ты будешь делать вес к пятнице?»

Гэтжи, мягко говоря, недоуменно отреагировал на вопрос соперника.

«Дружище, у тебя было достаточно времени для подготовки. Я же принял бой за 20 дней до проведения ивента. LOL, я не буду делать вес», — написал Гэтжи.

17 апреля. 37-летний Эль Кукуй уложился в лимит, показав на весах 155 фунтов (70,3 кг).

К слову, 13 апреля спортсмен весил 81,1 кг — боец за четыре дня согнал почти 11 кг.

8 мая. Тони Фергюсон официально уложился в лимит лёгкой весовой категории во второй раз за 20 дней.

Тони, ну зачем?!

«В этом был смысл! Ещё одна причина быть готовым и дать людям повод поговорить, – в свойственной себе манере объяснил (а объяснил ли?) свой поступок американец в разговоре с theScore. — В спорте ничего не происходит. Так что у меня был выбор – остаться в кровати, или встать и сделать это для своей команды. Бой перенесли, но психологически, это имело для меня смысл, так как я доказал, что держу под контролем вес и своё слово… Да, было довольно трудно, ведь я настраивался на бойцовскую неделю, но потом я поговорил со своим диетологом, и он меня поддержал.

Я очень хорошо тренировался все это время. Гоняю вес с тех пор, как ребенком начал заниматься борьбой — для меня это открытая книга».

Неадекватные тренировки Фергюсона. Как Тони до сих пор не травмировался — уму непостижимо Эль Кукуй похож на безумца, когда работает в полном одиночестве в своём собственном зале. Брэйкданс, джинсы, солнечные очки — всё это норма.

Реакция

«Желание оставаться на слуху». «Безумие». «Дань уважения ММА». «Поведение профессионала». ММА-сообщество по разному отреагировало на бессмысленный подвиг Фергюсона.

Например, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье пришёл в восторг от «успеха» Тони.

«Сам факт, что он показал на весах 70 кг, демонстрирует, насколько он дисциплинирован. Это поступок настоящего босса, потому что очень сложно делать что-то, если за это не будет никакой награды… Знаете, большинство бойцов после отмены поединка бежит в ближайший ресторан и объедается любимой едой. Тони же, напротив, продолжил работать, и мне это говорит о том, что девятого мая он будет опасен для любого, потому что он настолько дисциплинирован и настроен. Он ушел на карантин, но не сбился с пути. Сумасшествие!» – сказал ДиСи на шоу Ариэля Хельвани.

Не промолчал и Конор Макгрегор, с сарказмом «поздравивший» претендента №1.

«Поздравляю Тони с прекрасной победой. Теперь хотелось бы увидеть на весах другого парня», — намекнул на Хабиба Печально Известный, сопроводивший пост смеющимися смайликами.

Позже ирландец выложил еще один «твит»: «Ты будешь избит до каждого ядра своих межпозвоночных дисков, когда я доберусь до тебя». Однако публикация в течении нескольких минут была удалена.

Что же касается фанатов, то они отреагировали на сизифов труд Фергюсона с насмешкой. Учитывая эксцентричный образ Тони, изнуряющая весогонка без необходимости стала очередной монеткой в копилке необычного образа звезды смешанных единоборств.

Чем грозит?

В пятницу на весах Тони выглядел достаточно бодрым. Но это совсем не значит, что сброс лишних килограмм прошёл для представителя США бесследно: Фергюсон в преддверии важнейшего поединка в карьере лишь наставил новых капканов на своём пути. Нет чтобы прерваться и дать телу отдохнуть перед второй, уже нужной весогонкой, далеко не молодой Фергюсон решил поиграть в супергероя и доказать самому себе: даже с таким одержимым подходом к делу он не оставит шансов Джастину Гэтжи.

С другой стороны, если посмотреть, каким опасностям подвергает себя на тренировках, становится ясно, что экстремальная весогонка в преддверии встречи с опасным нокаутёром – не самое страшное испытание, которым подвергает себя Эль Кукуй.