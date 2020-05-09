Редкие кадры уникального приёма. Кроме Удава удушением Эзекиела в UFC никто не побеждал

Невероятно, но Олейник делал это дважды. Есть шанс увидеть это в третий раз в бою с легендарным Вердумом.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

Буквально считанные часы остаются до старта первого почти за два месяца турнира по ММА, который пройдёт в Джексонвилле, шат Флорида. UFC 249 в первую очередь ждут как символ пробуждения мира спорта после долгой спячки, а главными знаменосцами станут Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Но внимание российских болельщиков будет приковано и к предварительному карду. Здесь 10 мая по московскому времени в октагон, расположенный на Veterans Memorial Arena, выйдут ветераны смешанных единоборств, нестареющий Алексей Олейник и экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум. Многие эксперты расценивают схватку как дуэль самых мощных грэпплеров среди действующих тяжеловесов UFC и это справедливо. Вердум – легенда ММА и не нуждается в представлениях, ну а Олейник – первый и по-прежнему единственный боец в истории UFC, побеждавший с помощью уникального приёма удушения Эзекиела. Причём Алексей сделал это уже дважды.

Алексей Олейник – Виктор Пешта. UFC Fight Night 103.

15 января 2017 года Олейник проводил свой четвёртый поединок в UFC. К тому моменту его профессиональный рекорд в промоушене состоял из двух побед и одного поражения, а потому, чтобы укрепиться в лиге, успех был необходим.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

Казалось, что встреча Олейника и Пешты станет рядовой для подавляющего большинства болельщиков, кроме разве что россиян и чехов. Но та январская схватка стала по-настоящему исторической для всего UFC. Олейник стал первым бойцом за годы существования организации, которому удалось победить удушающим приёмом Эзекиела.

Сам бой складывался очень непросто. Сначала уроженец Харькова выглядел неплохо, но в партере Пешта оказался крепким орешком и в какой-то момент забрал спину, а после позицию в маунте. Как бы то ни было, Олейник не дрогнул и великолепно вышел из ситуации. Боец максимально плотно прижал к себе тело соперника, завёл одну руку за его голову, а второй начал давить на горло Пешты. В итоге чех вынужден был постучать и ещё долго не мог прийти в себя. Видимо, на нём уже начало сказываться кислородное голодание.

Таким образом, Алексей стал автором первой победы при помощи удушающего Эзекиела, за это он получил бонус за лучшее выступление вечера.

На UFC 249 обнаружен коронавирус. Бразилец Соуза мог заразить Дэну Уайта и Вердума Заболевший боец был в защитной маске и перчатках, но успел пообщаться с коллегами. В том числе, с соперником россиянина Олейника.

Добавим, что бой с Олейником стал для Пешты последним в UFC. Российские болельщики ММА должны его помнить по бою с Александром Емельяненко на турнире RCC 3. Тогда чех проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Алексей Олейник – Жуниор Албини. UFC 224. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 12.05.2018

В мае 2018 года россиянин отправился в Рио-де-Жанейро, где его ждала встреча с местным бойцом Жуниором Албини. Бразилец на тот момент был тёмной лошадкой, в его послужном списке в UFC значилась одна победа и одно поражение.

Олейник серьёзно отнесся к молодому сопернику и размотал его менее чем за две минуты. Боец начал свой устрашающий захват находясь ещё в стойке, вновь заведя одну руку за голову противника, а второй сдавливая его горло, в таком же положении Олейник и Жуниор оказались на канвасе и россиянин, снова оказавшись на спине, буквально вдавил в себя несчастного бразильца и заставил того постучать. После завершения встречи на лице Албини читалось бессилие и непонимание того, что он мог противопоставить технике такого уровня.

Сложно сказать, стоит ли ожидать от Олейника победы фирменным приёмом в противостоянии с Фабрисиу Вердумом. Очевидно, что это матёрый соперник совершенно иного уровня, вместе с тем, именно такие нестандартные ходы могут принести Алексею такую важную и едва ли не ключевую победу в карьере. Ждём ночи турнира и держим за него кулаки. С Богом!