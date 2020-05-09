Редкие кадры уникального приёма. Кроме Удава удушением Эзекиела в UFC никто не побеждал

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249
Буквально считанные часы остаются до старта первого почти за два месяца турнира по ММА, который пройдёт в Джексонвилле, шат Флорида. UFC 249 в первую очередь ждут как символ пробуждения мира спорта после долгой спячки, а главными знаменосцами станут Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Но внимание российских болельщиков будет приковано и к предварительному карду. Здесь 10 мая по московскому времени в октагон, расположенный на Veterans Memorial Arena, выйдут ветераны смешанных единоборств, нестареющий Алексей Олейник и экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум. Многие эксперты расценивают схватку как дуэль самых мощных грэпплеров среди действующих тяжеловесов UFC и это справедливо. Вердум – легенда ММА и не нуждается в представлениях, ну а Олейник – первый и по-прежнему единственный боец в истории UFC, побеждавший с помощью уникального приёма удушения Эзекиела. Причём Алексей сделал это уже дважды.
Алексей Олейник – Виктор Пешта. UFC Fight Night 103.
15 января 2017 года Олейник проводил свой четвёртый поединок в UFC. К тому моменту его профессиональный рекорд в промоушене состоял из двух побед и одного поражения, а потому, чтобы укрепиться в лиге, успех был необходим.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.
Казалось, что встреча Олейника и Пешты станет рядовой для подавляющего большинства болельщиков, кроме разве что россиян и чехов. Но та январская схватка стала по-настоящему исторической для всего UFC. Олейник стал первым бойцом за годы существования организации, которому удалось победить удушающим приёмом Эзекиела.
Сам бой складывался очень непросто. Сначала уроженец Харькова выглядел неплохо, но в партере Пешта оказался крепким орешком и в какой-то момент забрал спину, а после позицию в маунте. Как бы то ни было, Олейник не дрогнул и великолепно вышел из ситуации. Боец максимально плотно прижал к себе тело соперника, завёл одну руку за его голову, а второй начал давить на горло Пешты. В итоге чех вынужден был постучать и ещё долго не мог прийти в себя. Видимо, на нём уже начало сказываться кислородное голодание.
Таким образом, Алексей стал автором первой победы при помощи удушающего Эзекиела, за это он получил бонус за лучшее выступление вечера.
Добавим, что бой с Олейником стал для Пешты последним в UFC. Российские болельщики ММА должны его помнить по бою с Александром Емельяненко на турнире RCC 3. Тогда чех проиграл техническим нокаутом во втором раунде.
Алексей Олейник – Жуниор Албини. UFC 224. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 12.05.2018
В мае 2018 года россиянин отправился в Рио-де-Жанейро, где его ждала встреча с местным бойцом Жуниором Албини. Бразилец на тот момент был тёмной лошадкой, в его послужном списке в UFC значилась одна победа и одно поражение.
Олейник серьёзно отнесся к молодому сопернику и размотал его менее чем за две минуты. Боец начал свой устрашающий захват находясь ещё в стойке, вновь заведя одну руку за голову противника, а второй сдавливая его горло, в таком же положении Олейник и Жуниор оказались на канвасе и россиянин, снова оказавшись на спине, буквально вдавил в себя несчастного бразильца и заставил того постучать. После завершения встречи на лице Албини читалось бессилие и непонимание того, что он мог противопоставить технике такого уровня.
Сложно сказать, стоит ли ожидать от Олейника победы фирменным приёмом в противостоянии с Фабрисиу Вердумом. Очевидно, что это матёрый соперник совершенно иного уровня, вместе с тем, именно такие нестандартные ходы могут принести Алексею такую важную и едва ли не ключевую победу в карьере. Ждём ночи турнира и держим за него кулаки. С Богом!
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