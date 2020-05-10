Боец получил жуткую гематому на UFC 249. Нико рвался в бой, но врачи остановили избиение

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

В Джексонвилле (штат Флорида, США) происходит ни много ни мало, возвращение в нашу жизнь действительно большого спорта. Самая крупная организация, проводящая турниры по смешанным единоборствам, несмотря на все препятствия, связанные с пандемией коронавируса, подготовила для нас зрелище высочайшего класса. В карде UFC 249 подобралась невероятно мощная команда бойцов. Запланировано два боя за пояс, а также несколько поединков, в которых соберутся грозные ударники.

Именно таким и ожидалось противостояние Висенте Луке (17-7-1) и Нико Прайс (14-3). Висенте славится своими зрелищными поединками, в которых непременно наносит урон сопернику и терпит его сам. Дважды он не просто становился участником самого зрелищного боя вечера, но и получал персональную премию за лучший перфоманс.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте UFC.

Его оппонент не менее жёсткий парень, находится в превосходной форме и жаждал взять реванш. Да, эти парни уже сходились друг против друга в октагоне, и тогда верх взял Луке. Нико схода захватил контроль, разнообразно атаковал, грамотно чередуя лоукики, хайкики и мощные джебы. Висенте поначалу прилично напропускал. Ключевым стал неожиданный фронткик от Прайса, после которого Висенте пришлось отбиваться уже на канвасе.

Во втором раунде соперники активно шли в размен, не обращая внимание на урон, который получали сами. В какой-то момент их страсть заставила забыть о том, что многотысячная Veterans Memorial Arena была совершенно пуста. Бойцы набросали и напропускали массу ударов. Больше досталось всё-таки Прайсу, который у сетки пропустил мощный хук справа, получил рассечение и побывал в нокдауне.

При этом, по количеству точных ударов и контролю сложилось впечатление, что раунд забрал именно Прайс. Но бой становился максимально контактным. Заключительный раунд Прайс начал серией тяжеленных попаданий в голову соперника. И, судя по всему, вымахался.



Луке подравнял статистику и за 2 минуты до гонга левым боковым отправил соперника во второй нокдаун. Прайс сумел восстановиться, но закончить бой ему не дали врачи. Судья заметил насколько пугающе быстро начинает затекать его правый глаз и пригласил доктора.



К величайшему разочарованию стойкого и упёртого бойца судьи прислушались к мнению врача и избиение прекратили, присудив победу техническим нокаутом Висенте Луке.