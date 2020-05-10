Российскому бойцу Олейнику едва не сломали руку. Алексей вернулся в бой и победил

Мало кто предполагал, что легендарные ветераны продержатся все 3 раунда.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

Сложно поверить, но потрясающая встреча двух топовых ветеранов могла не состояться. За сутки до UFC 249 тест на Covid-19 бразильца Роналду «Жакаре» Соузы оказался положительным… А ведь он пересекался не только с президентом промоушена Дэной Уайтом, но и с соотественником Фабрисиу Вердумом. Экс-чемпионом, отбывшим продолжительную дисквалификацию и вернувшимся в клетку, где его поджидал наш Алексей Олейник.

Руководство промоушена молниеносно взяло ситуацию под контроль. Жакаре тут же сняли с ивента, а Фабрисиу, пройдя обследование, вышел в клетку на непривычно пустой Veterans Memorial Arena.

Нестареющие «тяжи», которым на двоих 84 (!) года, показали крайне близкий поединок. Поразительный старт от россиянина с градом ударом в дебюте сменился атаками Вердума и удачными переводами в партер. Удав и Фабрисиу раз за разом потрясали друг друга, но продолжали стоять, пошатываясь, но не отступая.

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Кульминация схватки наступила в заключительной пятиминутке. При небольшом преимуществе в первых двух раундах россиянина бывший обладатель пояса должен был в третьем отрезке боя финишировать соперника. И как же боязно стало за дядю Лёшу! К сожалению для отечественных болельщиков, «ржавчина», которая образуется у спортсменов после долго простоя, никак не сказалась на Вердуме.

Мастер бразильского джиу-джитсу уверенно обосновался на нижнем этаже, где дважды был близок к досрочной победе «сабмишеном». В одном из эпизодов Фабрисиу, как показалось, был в миллиметрах от победы. Но Олейник проявил невероятное мужество, не поддался соблазну постучать по канвасу, хотя казалось, что его рука была под полным контролем соперника, и сумел освободиться.

Да, отзащищался бывалый Удав! Потратив много сил в первых раундах, россиянин выстоял перед угрозами «армбара» и «кимуры» — Олейник дотерпел до финальной сирены и благодаря раздельному решению судей одержал очередной триумф.

Пенсия? Она подождёт: у дяди Лёши вторая победа кряду, а значит, ветеран ММА ещё повоюет.