Два локтя в голову. Каттар продолжил серию невероятных нокаутов на UFC 249

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249

UFC 249 ещё не закончился, но уже оправдал все ожидания по части зрелищности. Дэна Уайт не зря мастерил великолепный по именам кард – выбранные бойцы практически не разочаровывают. Именно такого возвращения большого спорта ждали болельщики по всему миру, а сам промоушен теперь должен заработать очень большие деньги.

Ранее на звание самого интересного поединка вечера претендовала кровавая схватка Висенте Луке и Нико Прайса, однако вскоре её попытались переплюнуть Джереми Стивенс и Келвин Каттар. Оба спортсмена уже на дуэли взглядов не скрывали настоящую вражду и старались задеть друг друга, особенно «заведённым» был Каттар. Стивенс к тому же не сумел сделать вес, чем дополнительно разозлил и без того вспыльчивого оппонента.

Фото: instagram.com/ufc

В первом раунде бойцы не стали долго прощупывать друг друга, порадовав болельщиков качественной «перестрелкой» с участием рук и ног. Чуть точнее и плотнее попадал Каттар, на что Стивенс периодически отвечал размашистыми и сильными ударами. Оба спортсмена минимально думали о защите и пропущенные удары сразу стали отражаться на их лицах.



Во втором раунде схватка была завершена максимально брутальным образом: Джереми пропустил чудовищной силы встречный удар локтем в челюсть и отправился на канвас. Глубоко нокаутирован Стивенс не был, что позволило сопернику нанести ему ещё несколько мощнейших ударов локтями в голову, прежде чем судья остановил бой. Проигравший успел серьёзно пострадать: его лицо оказалось залито кровью из рассечённых локтями Каттара мест, а скула поменяла форму вместе с серьёзно разбитым носом.

Стивенс не сразу сумел подняться, окрашивая кровью настил арены в Джексонвилле. Очередной неудачный бой для популярного ветерана, который к тому же оказался недостаточно дисциплинирован для успешной сгонки веса. Джереми не может одержать победу с февраля 2018 года и его дальнейшие перспективы в UFC находятся под серьёзной угрозой.

Увольнение бойца никого не удивит. Каттар же после успеха был сравнительно спокоен, хотя с трудом скрывал удовлетворение. У бойца есть поводы для радости – он закрыл поражение от Забита Магомедшарипова и подарил публике потрясающий нокаут. В промоушене такое любят и могут дать Каттару отличный бой уже совсем скоро.