«Я готовился к борцу, а не к ударнику». Фиаско Фергюсона станет крахом его карьеры? Видео

«Проклятый бой», как нарекли фанаты противостояние Хабиб — Фергюсон, подошёл в концу. Бойцам даже не пришлось выходить в клетку: травмы и коронавирус сорвали аж пять поединков идущих на сериях из 12 побед легковесов.

Последний гвоздь в крышку гроба забил Джастин Гэтжи. Одолев на UFC 249 Эль Кукуя, представивший в новом бойцовском образе американец списал со счетов невезучего Тони и буквально вырвал счастливый билет – встреча с чемпионом из России пройдёт уже в августе-сентябре.

Теперь Хабиба точно не существует. Потому что Фергюсон сенсационно уничтожен Тони говорил много, а получилось мало. Гэтжи просто растерзал человека, который считал себя слишком хорошим для боя с Хабибом.

Бонус + пояс + Хабиб

В Джексонвилле Хайлайт явил миру совершенно другого Гэтжи. Расчётливого киллера, придерживающегося геймплана и ни на шаг не отклоняющегося от стратегии на поединок. Рубака, безрассудно шедший на врага с кулаками, остался в прошлом – 10 мая представитель США сработал чётко и неумолимо. Мощные лоукики, точечные попадания в голову и игнорирование добиваний помогли Джастину показать зрелище (восьмой бонус за семь поединков в организации) и сотворить исторический апсет. На его фоне Тони оказался не таким уж кровожадным и страшным. Наоборот! Рефери Хёрбу Дину пришлось остановить бой, так как на лице Фергюсона, славящегося талантом разукрашивать в красный оппонентов, просто не осталось живого места.

Иронично, но в завершившейся бойне Эль Кукуй, не проигрывавший с 2012-го, уступил сам себе. И дело не только в залитой кровью голове, бессчётных сечках и отбитых ногах. Тони был медленным, пропускал непозволительно много (но не падал!), почти не использовал любимые локти и удушающие приёмы. «Спасибо» бессмысленной двойной весогонке. Испытания над собственным организмом ожидаемо ударили по Фергюсону: кардио-машина уже к четвёртому раунду утратила былую мощь.

Фергюсон сделал вес дважды за 3 недели. Подвиг профи или бессмысленная авантюра? Не исключено, что 10 мая у Джастина Гэтжи будет серьёзная фора.

Безусловно, через несколько месяцев нас ждёт эпохальная битва. Временный чемпион эволюционирует. И эволюционирует стремительно. Неизвестно, каких высот достигнет прогресс Хайлайта к моменту свидания с Хабибом в восьмиугольнике, но одно можно признать точно – прошедший турнир, словно Виктор Франкенштейн, породил нового «самого опасного соперника» на спортивном пути Орла.

Слова после боя

Давая комментарий Джо Рогану в гробовой тишине Veterans Memorial Arena, Хайлайт поблагодарил Тони за шикарную схватку, и, естественно, порассуждал о следующем бое.

«Хабиб — лучший в мире! Его профессиональный рекорд состоит из 28 побед в 28 встречах и я всегда хотел получить такой вызов. Знаете, я рад представлять США и буду рад представлять страну в бою с этим парнем из Дагестана, с лучшим бойцом из России. На данный момент нет никакого другого вызова, который мне бы хотелось получить», — заявил новоиспечённый временный чемпион, перед этим демонстративно отбросив пояс.

Что же касается 36-летнего Фергюсона, то Эль Кукуй принял поражение как настоящий профессионал. Он не стал винить судью, оправдываться и обвинять Хабиба в трусости, а просто признал просчёты в подготовке и поблагодарил организаторов за то, что в столь непростых условиях смогли подарить болельщикам шоу.

«У меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес… Никаких оправданий, Джастин чертовски хорош. Просто я готовился к поединку с Нурмагомедовым, борцом, а не к встрече с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я всё ещё в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошёл до конца», — подытожил Тони.

Но если читать между строк, а это в данной ситуации не так сложно, ситуация выглядит весьма неблагоприятной. Пожалуй, никто из бойцов UFC не проделал такой длинный путь к чемпионскому бою. лишаясь шанса побороться за титул столько раз. А сейчас он, в добавок ко всему, ещё и не главный претендент. И времени у Тони всё меньше…

Реакция чемпиона

Хабиб, похоже, не меньше ММА-сообщества шокирован переменами в своём дивизионе.

Россиянин поначалу был краток, написав в «твиттере» «Без комментариев». Позднее Нурмагмомедов отреагировал на итоги UFC 249 в более развёрнутом формате.

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, дышащие в спину. Если расслабишься, то тебе конец… Одни уходят — другие приходят. Тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем», — так принял вызов непобеждённый чемпион.