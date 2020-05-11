Невероятно гибкая бразильянка, ради которой чемпион UFC бросил блестящую карьеру

Ранним утром 10 мая по московскому времени Генри Сехудо защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав досрочную победу над Домиником Крузом. После почти годичного простоя тройной чемпион на радость фанам вернулся нисколько не хуже прежней версии, и, пока ринг-анонсер объявлял официальный итог встречи с Крузом, болельщики Сехудо, наверное, уже прикидывали, кто станет следующей жертвой их любимца.

Но не тут-то было. Боец неожиданно для всех объявил о завершении карьеры. Сначала могло показаться, что эта очередная выходка от всегда говорливого чемпиона, но на пресс-конференции Сехудо подтвердил свои намерения и даже немного разоткровенничался. По его словам, на такой шаг его подвигла большая любовь. Генри намерен завести семью и нянчить детей.

Аманда Дальяго Чавес и Генри Сехудо Фото: instagram.com/amandadallagoc

«Как я пришёл к этому решению? Я общался со своим наставником, у меня было время, особенно с учётом моей операции на плече. Я так люблю свободу, получаю удовольствие. С 11 лет я постоянно тренируюсь. У меня нет детей. Сейчас у меня появилась девушка, я всегда был очень эгоистичен. Сейчас я хочу начать новую главу в своей жизни. Понимаете, я мексиканский американец, у всех моих братьев есть дети, у меня есть племянники, которым 25-27 лет. У меня даже нет детей. Хочу начать новую главу. Я весьма удовлетворён своей карьерой. Так что сейчас хочу нянчить детей, заботиться, слушать их плач. Конечно, однажды я стану мужем и отцом, но мне не хотелось бы много об этом говорить», — сказал Сехудо на пресс-конференции.

Такая речь, скажем прямо, совершенно не ассоциируется с тем, какими мы представляем, а порой и видим настоящих чемпионов UFC – брутальными, жёсткими и часто грубыми.

И, конечно же, это заставило нас задуматься о том, кто похитил у UFC прежнего Сехудо и превратил его в самого романтичного бойца лиги.

Генри никогда не был слишком открыт в вопросах личной жизни, но, видимо, его нынешняя избранница и впрямь украла его сердце, ведь Сехудо едва ли не впервые за всё время существования своего аккаунта в «Инстаграме» начал афишировать свои отношения. Так что найти сердцеедку оказалось не так уж и сложно.

Ею оказалась бразильянка Аманда Дальяго Чавес. Девушка занимается акробатикой и любит это демонстрировать своим подписчикам.

Ей не чужды и единоборства. По крайней мере, её отец является обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу и некогда был чемпионом мира в этой дисциплине. Так что у Аманды наверняка были общие темы для разговоров с Сехудо с первых дней знакомства.

К слову о первых днях, пара рассказала о своих отношениях лишь в январе 2020 года, почти синхронно выложив посты в «Инстаграме». Аманда была лаконична: «Тройной чемпион нокаутировал моё сердце».

С того момента она регулярно начала выкладывать совместные фотографии со своим избранником. Судя по всему, бразильянке очень нравится позировать с чемпионскими титулами UFC.

Кроме того, ей в целом нравится погружаться в тему UFC и при этом подчёркивать свою любовь к Сехудо. Так, в марте она разместила совместное фото с главой лиги Дэной Уайтом, назвав того вторым по влиятельности человеком в промоушене. Нетрудно догадаться, кто, по её мнению, первый.

Невзирая на бурный роман с Сехудо, Аманда не забывает и о своей уже достаточно взрослой дочери, чьи фотографии также мелькают на её странице в социальной сети. Судя по всему, Сехудо поладил с потенциальной падчерицей, раз доверил ей свои пояса, к которым относится очень трепетно.

Ну а теперь предлагаем просто посмотреть несколько эффектных фотографий девушки, и, возможно, тогда станет понятно, почему Сехудо решил порвать со спортом.