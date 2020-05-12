Никто не отнимет у Гэтжи право биться с Хабибом. Почему этот бой состоится

Почему Дэна Уайт должен забыть о прибыли и дать чемпионский бой тому, кто его заслужил.

Сегодня, 12 мая, на «Чемпионате» вышла статья Игоря Брагина, в которой уважаемый коллега выразил мнение, что новый временный чемпион UFC Джастин Гэтжи, даже невзирая на блестящую победу над Тони Фергюсоном и статус обязательного претендента на полноценный пояс не получит бой с Хабибом Нурмагомедовым, а вместо этого россиянин встретится с заклятым врагом Конором Макгрегором.

Материал вызвал не только бурную реакцию читателей, но и привёл к дискуссии среди других авторов. Одним из тех, кто не согласился с изложенной точкой зрения, стал я. И теперь попробую изложить своё скромное мнение, почему именно Джастин Гэтжи станет следующим соперником Орла.

Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему всем выгоден реванш с Конором Макгрегором Дэна Уайт заслужил право сделать несколько денежных боёв.

Спортивный принцип и репутация UFC

Начнём с самого банального, но в то же время всегда актуального – спортивного принципа. Попробуем представить, что боссы лиги действительно попробуют устроить бой Нурмагомедова с Макгрегором, но что в таком случае делать с Гэтжи и с кем он должен провести следующий поединок, особенно учитывая, что его соперник будет претендовать на временный титул (естественно, если это будет не Хабиб).

Реванш с Фергюсоном не имеет смысла, так как победа Гэтжи была в одну калитку. Макгрегор? Во-первых, Джастин сам не хочет этой встречи, о чём он говорил на пресс-конференции после UFC 249, во-вторых, не факт, что лига готова бросить ирландца под набравшего ход Гэтжи. Порье? Сжальтесь, на каком основании давать пояс за временный титул Дастину, если тот проиграл последний бой? Так что если Гэтжи не получит бой с Хабибом, то он просто будет не у дел, а это уже нонсенс.

Кроме того, организация не может систематически нарушать спортивный принцип и ставить под удар свою репутацию. Достаточно той жёсткой реакции ряда бойцов, которые были недовольны потенциальным поединком Сехудо и Алду. Впоследствии Жозе в бою с Генри заменил Доминик Круз, что также вызвало неприятие, так как последний, при всех своих заслугах, не должен был претендовать на титул после 3,5 лет отсутствия в клетке.

Теперь Хабиба точно не существует. Потому что Фергюсон сенсационно уничтожен Тони говорил много, а получилось мало. Гэтжи просто растерзал человека, который считал себя слишком хорошим для боя с Хабибом.

Так что ещё один непонятный жест в таком роде просто обесценит какие-то временные титулы и приведёт к потере мотивации со стороны бойцов.

Нурмагомедов – самый несговорчивый чемпион UFC

Ещё одна причина, по которой Хабиб встретится именно с Гэтжи, кроется в принципиальности россиянина. Даже если UFC действительно задумает бросить под ноги все достижения Гэтжи, первым, кто выступит против этого, будет именно Хабиб.

Орёл не раз подчёркивал, что не хочет повторного боя с Конором Макгрегором, потому как тот просто не заслуживает его. И надавить на Хабиба будет очень непросто. По большому счёту, он самый несговорчивый и неудобный чемпион для боссов лиги. Достаточно вспомнить, что его конфликт с Атлетической комиссией штата Невада не закончился какими-то извинениями и мировой, а напротив, Нурмагомедов напрочь отказался выступать в самом денежном для UFC штате и вряд ли это устраивает промоушен. Можно вспомнить и то, как Хабиб отстоял место в лиге для Зубайры Тухугова, заявив, что не будет выступать в UFC, пока Дэна Уайт не гарантирует его другу сохранения места в лиге после знаменитого скандала с UFC 229.

Так что нельзя исключать, что и здесь Нурмагомедов устроит какой-нибудь демарш, и очевидно, он будет поддержан и самим Джастином Гэтжи. Есть большие сомнения, что в такой ситуации лига будет продавливать свои решения ради только одного боя Хабиба с Конором. На карте будет стоять нечто большее.

Пострадавшая репутация Хабиба

Скандал, связанный с отменой поединка Тони Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 249, больно ударил по репутации россиянина. Можно сколько угодно ссылаться на пандемию коронавируса и невозможность покинуть территорию страны, но осадок остался, а некоторые бойцы повторяют тезисы о «трусости» и нежелании биться с Фергюсоном.

На этом фоне фактически добровольный отказ от боя с Гэтжи, который показал мощный перформанс в схватке с Эль Кукуем, будет воспринят как ещё одно проявление слабости и малодушия. А уж если отказаться от встречи с Джастином ради схватки с Конором, то Орла обвинят ещё и в погоне за деньгами, так как для многих очевидно, что ирландец и впрямь пока не заслужил реванша с Нурмагомедовым.

Гэтжи – новая звезда лиги?

Победа над Тони Фергюсоном изменила статус Гэтжи. Если раньше американец слыл просто одним из самых ярких бойцов лиги, то теперь он стал её восходящей звездой. Так почему бы боссам лиги не взяться за раскрутку его личности всерьёз?

Конор Конором, но он не вечен, а его трешток, будем откровенны, поднадоел уже многим и не вызывает того эффекта, что прежде.

Фергюсон сделал вес дважды за 3 недели. Подвиг профи или бессмысленная авантюра? Не исключено, что 10 мая у Джастина Гэтжи будет серьёзная фора.

Хабиб? Да, он мегазвезда, но его образ также импонирует далеко не всем, да и, как говорилось выше, он не самый удобный для UFC чемпион. Потому промоушену есть смысл попробовать вдохнуть в устои лёгкого дивизиона новую жизнь, и это удастся сделать, если Гэтжи справится и с россиянином. Возможно, многим надоело, что дивизион живёт в парадигме Конор – Хабиб – Фергюсон.

Ситуация в лёгком весе

Один из главных тезисов коллеги основывается на том, что бой Хабиба с Конором будет гораздо более денежным, чем встреча Нурмагомедова с Гэтжи. С этим не поспоришь. Но ещё одна российско-ирландская дуэль оборвёт цепь крупных с финансовой точки зрения поединков. Судите сами, лучшим вариантом для Фергюсона сейчас является встреча с Конором Макгрегором.

Победитель этой схватки без вопросов сразу станет претендентом на титул. В это же время лига организует битву Хабиба с Гэтжи, и если вдруг Орёл будет сбит, то он померится силами с проигравшим в паре Макгрегор – Фергюсон, а Гэтжи окончательно станет звездой лиги, а значит ещё одной дойной коровой для UFC.

Если же Нурмагомедов победит Гэтжи, то он получит схватку с опять-таки победителем пары Конор –Тони, а Гэтжи – с проигравшим. Таким образом, если UFC будет следовать спортивному принципу, то на горизонте появится сразу несколько крупнейших боёв.

Ну а если идти по кратчайшему пути и организовать бой Хабиба и Конора во второй раз, то с большой долей вероятности Нурмагомедов снова вынесет ирландца, и тот превратится в фактически сбитого лётчика и во многом потеряет интерес к себе. Стоит ли мимолётный заработок этого (пусть и большой)? Судите сами.