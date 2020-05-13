UFC снова в деле! Fight Night 171 с главным боем Энтони Смит — Гловер Тейшейра. LIVE!

Дэна Уайт продолжает радовать поклонников смешанных единоборств. В ночь на 14 мая по московскому времени состоится турнир UFC Fight Night 171, главным боем которого станет противостояние Энтони Смита и Гловера Тейшейры.

Место проведения

Коней на переправе не меняют, есть такая поговорка. Дэна Уайт идёт по местам боевой славы. Следующий турнир пройдёт всё на том же стадионе — «Вистар Ветеранс Мемориал Арена», Джексонвилл, Флорида, США.

Кард турнира UFC Fight Night 171

Главным событием турнира станет бой между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой. Зрителей на трибунах по-прежнему не будет.

Чейз Шерман (США) — Исаак Вилльянуэва (США)

Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США);

Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла);

Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада)

Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия)

Андрей Орловский (Белоруссия) — Филипе Линс (Бразилия)



Основной кард



Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия)

Рэй Борг (США) — Рики Симон (США)

Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США)

Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США)

Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия).