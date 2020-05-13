UFC снова в деле! Fight Night 171 с главным боем Энтони Смит — Гловер Тейшейра. LIVE!
Главные события турнира — на «Чемпионате».
Дэна Уайт продолжает радовать поклонников смешанных единоборств. В ночь на 14 мая по московскому времени состоится турнир UFC Fight Night 171, главным боем которого станет противостояние Энтони Смита и Гловера Тейшейры.
Место проведения
Коней на переправе не меняют, есть такая поговорка. Дэна Уайт идёт по местам боевой славы. Следующий турнир пройдёт всё на том же стадионе — «Вистар Ветеранс Мемориал Арена», Джексонвилл, Флорида, США.
Кард турнира UFC Fight Night 171
Главным событием турнира станет бой между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой. Зрителей на трибунах по-прежнему не будет.
Чейз Шерман (США) — Исаак Вилльянуэва (США)
Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США);
Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла);
Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада)
Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия)
Андрей Орловский (Белоруссия) — Филипе Линс (Бразилия)
Основной кард
Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия)
Рэй Борг (США) — Рики Симон (США)
Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США)
Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США)
Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия).
Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США);
Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла);
Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада)
Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия)
Андрей Орловский (Белоруссия) — Филипе Линс (Бразилия)
Основной кард
Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия)
Рэй Борг (США) — Рики Симон (США)
Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США)
Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США)
Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия).
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