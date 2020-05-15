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Чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс вызвал на бой Фрэнсиса Нганну, ответ за UFC

Джон Джонс вызвал на бой Фрэнсиса Нганну
Игорь Брагин
Лучший боец мира вызвал на бой главного нокаутёра UFC. Джонс готов подняться в супертяжи
Фрэнсис Нганну уже дал добро. Осталось понять, сколько денег готов выложить за это шоу Дэна Уайт.
Бокс/ММА / UFC 0

Столь долгожданный турнир UFC 249 стал настоящим праздником для всех поклонников смешанных единоборств. Бои получились сколь разноплановые, столь и яркие. Одним из самых впечатляющих эпизодов был бой Фрэнсиса Нганну и Жаирзионьо Розенстрайком. Точнее, первые его 20 секунд. Именно столько времени понадобилось Фрэнсису для того, чтобы отправить оппонента на канвас.

Нокаут получился зрелищным и брутальным. И без того высокие акции камерунского бойца после четвёртой победы кряду поднялись до уровня титульного боя. О чём сам Фрэнсис после поединка и заявил. Вполне логично было бы рассмотреть реванш с действующим чемпионом тяжёлого веса Стипе Миочичем, но накануне появился куда более интересный вариант.

Хорошо известный своей любовью к интернет-буллингу действующий чемпион полутяжёлого веса Джон Джонс совершил несколько выпадов в адрес одного из самых опасных бойцов в UFC. Джонс, который зачистил свой дивизион, ищет для себя новые вызовы. Он уже намекал на возможность перебраться в тяжёлый дивизион. За Джоном, кстати, давно водится слава человека, который периодически удаляет дерзкие посты с «Твиттере», а потому фанаты не сразу поверили в серьёзность его намерений.

«Как вы думаете, кто более быстрый и техничный ударник — Тиаго Сантос или Фрэнсис Нганну? Если вы думаете, что я приму встречу с Сантосом, то вы просто сошли с ума. Мне совершенно нечего доказывать в полутяжёлом весе. Мне бы хотелось получить награду за денежный поединок с Нганну. Пришлите контракт», — написал Джонс.

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И тут уже появился небольшой нюанас. Нганну, безусловно, мощнейший нокаутёр, но не является пока чемпионом. Более того, у Даниэля Кормье есть такие же притязания на титульник. Но и сам Джонс сейчас в таком положении, что находить новую мотивацию всё сложнее. И поединок с тем же Миочичем вряд ли будет иметь нужно резонанс.

«Если ты думаешь, что справишься с моей техникой, что ж, хорошо. Но соглашусь с тобой, что тебе нечего доказывать в полутяжёлом весе, так что наш бой будет за большие деньги», — написал Нганну на своей странице в «Твиттере».

И как в подобной ситуации принято говорить: «Скриньте». Фанаты в комментариях усомнились в серьёзности намерений разговорчивого Джонса, но его менеджер Авраам Кава незамедлительно подключился к этой переписке и заверил, что Джон всерьёз нацелен на организацию боя с Нганну.

«Он не шутит и этот твитт точно не удалит», — сообщил Кава в своем «твиттере».

Получив принципиальное согласие от потенциального соперника, Джонс обратился непосредственно к UFC.
«Ну что, обе стороны согласны. Теперь давайте посмотрим, будут ли готовы в UFC потратить деньги. Битва за звание самого опасного темнокожего на планете. Как насчет того, если я дам тебе возможность занять этот трон? Давайте организуем это!», — написал Джонс на своей странице в «Инстаграме».

«Не то, чтобы этот бой я жаждал, но если он представится, то станет громким, — заявил в интервью TMZ непобедимый на протяжении последних 10 лет чемпион. — Этот мужик пугает. Но именно ради подобного я в деле. Великие испытания делают нас великими. Я провел бы умный бой с ним, поостерегся бы его мощных ударов. Безусловно, я перевел бы бой в партер, где у меня преимущество».

Очень любопытно было бы посмотреть на первую реакцию Дэны Уайта на подобное предложение. В любом случае, от главного бунтаря мирового спорта, для которого, похоже, нет ничего невозможного, можно ожидать положительной реакции на данное предложение. Вот только какую сумму запросит сам Джонс, страшно подумать.

А вам был бы интересен подобный бой? В том случае, если состоится, у кого больше шансов, на ваш взгляд?

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