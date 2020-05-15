Лучший боец мира вызвал на бой главного нокаутёра UFC. Джонс готов подняться в супертяжи

Столь долгожданный турнир UFC 249 стал настоящим праздником для всех поклонников смешанных единоборств. Бои получились сколь разноплановые, столь и яркие. Одним из самых впечатляющих эпизодов был бой Фрэнсиса Нганну и Жаирзионьо Розенстрайком. Точнее, первые его 20 секунд. Именно столько времени понадобилось Фрэнсису для того, чтобы отправить оппонента на канвас.

Нокаут получился зрелищным и брутальным. И без того высокие акции камерунского бойца после четвёртой победы кряду поднялись до уровня титульного боя. О чём сам Фрэнсис после поединка и заявил. Вполне логично было бы рассмотреть реванш с действующим чемпионом тяжёлого веса Стипе Миочичем, но накануне появился куда более интересный вариант.

Хорошо известный своей любовью к интернет-буллингу действующий чемпион полутяжёлого веса Джон Джонс совершил несколько выпадов в адрес одного из самых опасных бойцов в UFC. Джонс, который зачистил свой дивизион, ищет для себя новые вызовы. Он уже намекал на возможность перебраться в тяжёлый дивизион. За Джоном, кстати, давно водится слава человека, который периодически удаляет дерзкие посты с «Твиттере», а потому фанаты не сразу поверили в серьёзность его намерений.

«Как вы думаете, кто более быстрый и техничный ударник — Тиаго Сантос или Фрэнсис Нганну? Если вы думаете, что я приму встречу с Сантосом, то вы просто сошли с ума. Мне совершенно нечего доказывать в полутяжёлом весе. Мне бы хотелось получить награду за денежный поединок с Нганну. Пришлите контракт», — написал Джонс.

Теперь Хабиба точно не существует. Потому что Фергюсон сенсационно уничтожен Тони говорил много, а получилось мало. Гэтжи просто растерзал человека, который считал себя слишком хорошим для боя с Хабибом.

И тут уже появился небольшой нюанас. Нганну, безусловно, мощнейший нокаутёр, но не является пока чемпионом. Более того, у Даниэля Кормье есть такие же притязания на титульник. Но и сам Джонс сейчас в таком положении, что находить новую мотивацию всё сложнее. И поединок с тем же Миочичем вряд ли будет иметь нужно резонанс.

«Если ты думаешь, что справишься с моей техникой, что ж, хорошо. Но соглашусь с тобой, что тебе нечего доказывать в полутяжёлом весе, так что наш бой будет за большие деньги», — написал Нганну на своей странице в «Твиттере».

И как в подобной ситуации принято говорить: «Скриньте». Фанаты в комментариях усомнились в серьёзности намерений разговорчивого Джонса, но его менеджер Авраам Кава незамедлительно подключился к этой переписке и заверил, что Джон всерьёз нацелен на организацию боя с Нганну.

«Он не шутит и этот твитт точно не удалит», — сообщил Кава в своем «твиттере».

Получив принципиальное согласие от потенциального соперника, Джонс обратился непосредственно к UFC.

«Ну что, обе стороны согласны. Теперь давайте посмотрим, будут ли готовы в UFC потратить деньги. Битва за звание самого опасного темнокожего на планете. Как насчет того, если я дам тебе возможность занять этот трон? Давайте организуем это!», — написал Джонс на своей странице в «Инстаграме».

«Не то, чтобы этот бой я жаждал, но если он представится, то станет громким, — заявил в интервью TMZ непобедимый на протяжении последних 10 лет чемпион. — Этот мужик пугает. Но именно ради подобного я в деле. Великие испытания делают нас великими. Я провел бы умный бой с ним, поостерегся бы его мощных ударов. Безусловно, я перевел бы бой в партер, где у меня преимущество».

Очень любопытно было бы посмотреть на первую реакцию Дэны Уайта на подобное предложение. В любом случае, от главного бунтаря мирового спорта, для которого, похоже, нет ничего невозможного, можно ожидать положительной реакции на данное предложение. Вот только какую сумму запросит сам Джонс, страшно подумать.

А вам был бы интересен подобный бой? В том случае, если состоится, у кого больше шансов, на ваш взгляд?