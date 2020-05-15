«Дочь теперь всегда со мной». Боец UFC впервые выйдет в октагон после семейной трагедии

Главным событием грядущего UFC Fight Night 172 в Джексонвилле станет бой могучих тяжеловесов – Уолта Харриса и Алистара Оверима. Особенное внимание будет приковано к 36-летнему Харрису, не дравшемуся с июля 2019 года, когда он за 12 секунд нокаутировал Алексея Олейника. Американский боец проведёт первый поединок после жуткой семейной трагедии.



23 октября 2019 года приёмная дочь бойца Аня Бланшар ушла в колледж и не вернулась домой. Телефон миловидной девушки был выключен, её машины не было в гараже. Семья спортсмена тут же забила тревогу, обратившись к общественности через социальные сети и СМИ.

Через два дня машина Ани была найдена в другом районе, и тревога только усилилась. Салон был залит кровью, двери открыты настежь. Полиция предположила, что девушка серьёзно ранена, и бросила на поиски все силы. Телеканалы и газеты старались максимально распространить информацию с приметами приёмной дочери Харриса. Губернатор Алабамы назначил вознаграждение в $ 5 тыс. за любую информацию о пропавшей. UFC не осталась в стороне: президент Дэна Уайт записал видеообращение, предложив ещё $ 25 тысяч тому, кто поможет найти Аню Бланшар. Пообещал помочь деньгами и знаменитый Джон Джонс. Но полиция справилась самостоятельно.

8 ноября полицейским удалось напасть на след девушки. Был арестован некий Ибрагим Язид, к своим 30 годам накопивший целую «коллекцию» разнообразных преступлений. Парень торговал наркотиками, грабил людей на улице и пытался убить полицейского, но по разным причинам ему всё сходило с рук. Даже в момент ареста Язид находился под залогом в другом штате: ему вменяли попытку похищения человека.

Дочь известного бойца месяц искали всей Америкой. История закончилась трагедией Уолт Харрис отказался от главного боя в жизни ради поисков, но всё напрасно. Накануне полиция обнаружила тело 19-летней Ани Бланшар.

Уголовник «засветился» на камерах около магазина, где в последний раз видели Аню. Вскоре были арестованы двое приятелей Язида, один из которых подвозил Ибрагима до злосчастного магазина, а другой дал полицейским ложные показания. Язид полностью отрицал вину, а его адвокат поднял большой шум в прессе.

Рецидивиста уже готовились выпускать под очередной залог, но 25 ноября пришла страшная новость – останки падчерицы Харриса нашли возле одной из церквей соседнего городка. Аня погибла от пулевого ранения. Там же были найдены улики, подтверждающие вину Язида. Вскоре против него дали показания арестованные приятели. Они заявили, что не принимали прямого участия в убийстве, но помогали Ибрагиму скрыться.

Прижатый к стене Язид утверждал, что не хотел убивать девушку. По его версии, они с ней были знакомы и в тот день сильно поругались. В порыве злости Аня хотела отобрать у Ибрагима пистолет, что и привело к роковому выстрелу. В любом случае дела Язида плохи – учитывая серьёзность обвинения и предыдущие преступления, его ждёт смертная казнь. Первое заседание суда по данному делу прошло ещё в конце ноября, окончательная точка пока не поставлена.

Харрис тяжело переживал трагедию. 7 декабря он должен был выйти на бой с Алистаром Оверимом, но по понятным причинам был заменён. Суринамец Жаирзиньо Розенстрайк вышел вместо Харриса и красиво нокаутировал Оверима за несколько секунд до конца поединка.

Харрис постепенно пришёл в себя и вернулся к тренировкам. Как утверждает спортсмен, именно занятия в зале вывели его из депрессивного состояния. Бой с Оверимом всё-таки состоится и будет главным на UFC Fight Night 172. Американский спортсмен на пресс-конференции заявил, что полностью готов:

«Во время молитв я услышал голос дочери. Она сказала, что мне не стоит переставать заниматься тем, куда я вложил столько сил и души. Дочка теперь всегда со мной, где бы я ни оказался. Сейчас я могу пройти через кирпичную стену, стоит только захотеть. Я стал ещё сильнее, Оверима ждёт опасный соперник».



Алистар – не менее грозный боец и в октагоне он по-настоящему страшен. В бою он не будет жалеть Харриса, что обещает болельщикам зрелищное противостояние. Но вне восьмиугольника Оверим искренне сочувствует американцу, как и все мы: «Это ужасно. Я следил за этой историей каждый день. Это очень плохая история. У меня у самого три дочери. Вряд ли тут что-то можно сказать».