Трансляция боя Алистар Оверим — Уолт Харрис на UFC FIGHT NIGHT 172. LIVE!

08:00. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам вес Харриса составил 119,9 кг, в то время как Оверим потянул на 114,9 кг. Вот данные основного карда:

Алистар Оверим (114,98 кг) vs Уолт Харрис (119,97 кг)

Клаудиа Гадэлья (52,38 кг) vs Анджела Хил (52,16 кг)

Дэн Иге (66,22 кг) vs Эдсон Барбоза (65,99 кг)

Эрик Андерс (84,36 кг) vs Кристоф Джотко (84,14 кг)

Сонг Ядонг (65,99 кг) vs Марлон Вера (65,99 кг)

Ну вот и подходит к завершению это невероятное событие — 3 турнира UFC за 8 суток. Президент организации Дэна Уайт совершил что-то невероятное. Ведь он не просто вернул спорт страждущим фанатам. Он сумел преодолеть объективные трудности, а также посрамить скептиков, которые предрекали провал всей этой затее. UFC Fight Night 172 состоится там же, где и два предыдущих ивента. Дэна идёт по местам боевой славы — на стадионе «Вистар Ветеранс Мемориал Арена», Джексонвилл (штат Флорида, США).

Главным событием турнира станет бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом. Зрителей на трибунах по-прежнему не будет.

: Алистар Оверим (8*) vs Уолт Харрис (9)Клаудиа Гадэлья (6) vs Анджела ХилДэн Иге (15) vs Эдсон Барбоза (11)Эрик Андерс vs Кристоф ДжоткоСонг Ядонг (14) vs Марлон Вера (15)Мэтт Браун (77,56 кг) vs Мигель Баеза (77,33 кг)Энтони Хернандез (84,14 кг) vs Кевин Холлэнд (82,78 кг)Гига Чикадзе (65,99 кг) vs Ирвин РивераДаррен Элкинс (66,22 кг) vs Нэйт Ландвер (66,22 кг)Кортни Кейси (57,15 кг) vs Мара Ромеро Борелла (56,92 кг)Родриго Насименто Феррейра (115,66 кг) vs Донтэйл Майес (109,3 кг)