Трансляция боя Алистар Оверим — Уолт Харрис на UFC FIGHT NIGHT 172. LIVE!

Все главные подробности турнира в Джексонвилле — на «Чемпионате».

08:00. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам вес Харриса составил 119,9 кг, в то время как Оверим потянул на 114,9 кг. Вот данные основного карда:

Алистар Оверим (114,98 кг) vs Уолт Харрис (119,97 кг)

Клаудиа Гадэлья (52,38 кг) vs Анджела Хил (52,16 кг)

Дэн Иге (66,22 кг) vs Эдсон Барбоза (65,99 кг)

Эрик Андерс (84,36 кг) vs Кристоф Джотко (84,14 кг)

Сонг Ядонг (65,99 кг) vs Марлон Вера (65,99 кг)

Место проведения

Ну вот и подходит к завершению это невероятное событие — 3 турнира UFC за 8 суток. Президент организации Дэна Уайт совершил что-то невероятное. Ведь он не просто вернул спорт страждущим фанатам. Он сумел преодолеть объективные трудности, а также посрамить скептиков, которые предрекали провал всей этой затее. UFC Fight Night 172 состоится там же, где и два предыдущих ивента. Дэна идёт по местам боевой славы — на стадионе «Вистар Ветеранс Мемориал Арена», Джексонвилл (штат Флорида, США).

Кард турнира UFC Fight Night 172

Главным событием турнира станет бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом. Зрителей на трибунах по-прежнему не будет.

Основной кард

Главный бой вечера: Алистар Оверим (8*) vs Уолт Харрис (9)

Клаудиа Гадэлья (6) vs Анджела Хил

Дэн Иге (15) vs Эдсон Барбоза (11)

Эрик Андерс vs Кристоф Джотко

Сонг Ядонг (14) vs Марлон Вера (15)



Предварительный кард

Мэтт Браун (77,56 кг) vs Мигель Баеза (77,33 кг)

Энтони Хернандез (84,14 кг) vs Кевин Холлэнд (82,78 кг)

Гига Чикадзе (65,99 кг) vs Ирвин Ривера

Даррен Элкинс (66,22 кг) vs Нэйт Ландвер (66,22 кг)

Кортни Кейси (57,15 кг) vs Мара Ромеро Борелла (56,92 кг)

Родриго Насименто Феррейра (115,66 кг) vs Донтэйл Майес (109,3 кг)



* Рейтинг в UFC : Алистар Оверим (8*) vs Уолт Харрис (9)Клаудиа Гадэлья (6) vs Анджела ХилДэн Иге (15) vs Эдсон Барбоза (11)Эрик Андерс vs Кристоф ДжоткоСонг Ядонг (14) vs Марлон Вера (15)Мэтт Браун (77,56 кг) vs Мигель Баеза (77,33 кг)Энтони Хернандез (84,14 кг) vs Кевин Холлэнд (82,78 кг)Гига Чикадзе (65,99 кг) vs Ирвин РивераДаррен Элкинс (66,22 кг) vs Нэйт Ландвер (66,22 кг)Кортни Кейси (57,15 кг) vs Мара Ромеро Борелла (56,92 кг)Родриго Насименто Феррейра (115,66 кг) vs Донтэйл Майес (109,3 кг)

Прямая трансляция

Телеканал «Рен ТВ» в ночь с 16 на 17 мая мск покажет прямую трансляцию турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172, который пройдёт в американском городе Джексонвилле (штат Флорида, США). Федеральный телеканал взял в сетку вещания главный бой вечера, в котором встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис, а также следующие бои основного карда:



Эрик Андерс (Филиппины) — Кшиштоф Йотко (Польша)

Эдсон Барбоза (Бразилия) — Дэн Идж (США)

Клаудия Гаделья (Бразилия) — Анджела Хилл (США)



Трансляция начнётся в 04:30 по московскому времени.

Начиная с предварительных боёв, трансляцию турнира можно будет посмотреть на мультимедийной платформе Wink и на телеканале UFC ТВ.

Канал UFC ТВ доступен в базовом пакете ТВ-сетей Ростелекома на кнопке 600 и полностью посвящён UFC.