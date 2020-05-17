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Алистар Оверим нокаутировал Уолта Харриса на UFC Fight Night 172, видео боя

Оверим нокаутировал Харриса, видео боя UFC
Александр Фролов
Оверим извинился за свою победу. Перед этим он чудом выжил под градом ударов. Видео
Харрис был в долях секунды от победы, но рефери дал Алистару шанс спастись.
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок Уолта Харриса и Алистара Оверима должен был состояться ещё 7 декабря 2019 года, но тогда помешала трагедия. У Харриса незадолго до боя украли приёмную дочь, которая позже была обнаружена мёртвой. Убитого горем американца заменил Жаирзиньо Розенстрайк, в драматичном стиле нокаутировавший Оверима на последних секундах.

Вскоре Харрис вернулся к тренировкам, решив продолжить карьеру. Оппонента ему менять не стали и на пресс-конференции перед UFC Fight Night 172 Харрис заявил, что голландцу будет непросто: «Сейчас я могу пройти через кирпичную стену, стоит только захотеть. Я стал ещё сильнее, Оверима ждёт опасный соперник».

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Уолт Харрис должен был драться с Алистаром Оверимом ещё 7 декабря, но американца пришлось заменить. У него украли приёмную дочь.

Оверим хотел победить ничуть не меньше, ведь 17 мая 2020 года в Джексонвилле (штат Флорида, США) легендарный мастер смешанных единоборств празднует своё 40-летие. К тому же голландцу нужно было закрывать поражение от Розенстрайка, где его подвела собственная беспечность. Ведь Оверим не оставляет надежд побиться за главный пояс UFC, удерживаемый Стипе Миочичем.

Бой Харриса и Оверима начался практически без раскачки. Американец перебивал соперника и на старте второй минуты удачно встретил Алистара, не вовремя решившего провести лоукик. После серии ударов в голову голландец рухнул на канвас, оставаясь в сознании. Харрис почувствовал запах крови и бросился на добивание, нанося мощные удары. Овериму пришлось откровенно «выживать» под тяжёлыми хаммерфистами и несколько раз казалось, что бой непременно будет остановлен.

Однако опытный рефери Дэн Мираглиотта не повторил ошибок своего коллеги с UFC 249, слишком рано прервавшего титульный бой Генри Сехудо и Доминика Круза. Карьера Мираглиотты не обходилась без ошибок: когда-то он умудрился ткнуть Хита Херринга пальцем в глаз до боя и оскорблял в октагоне Майкла Пейджа, но в Джексонвилле рефери отработал идеально. Мираглиотта проявил завидное хладнокровие, учитывая, как часто сейчас перестраховываются его коллеги.

Алистар Оверим и Уолт Харрис после боя

Алистар Оверим и Уолт Харрис после боя

Фото: ufc.com

Оверим выжил под градом атак Харриса, показав характер и готовность держать удар. Постепенно голландцу удалось выбраться и перевести соперника в партер, где он перевёл дух и как следует «обстучал» оппонента. Во втором раунде Алистар сначала был осторожен, стараясь замедлить соперника лоукиками. Вскоре он дождался своего шанса, поймав соперника ударом ногой в голову.

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После ещё нескольких попаданий с рук Харрис оказался на настиле, и теперь добивали уже его. Мираглиотта не торопился и здесь, дав американцу почти полторы минуты на выход из создавшегося положения. Повторить камбэк коллеги Харрис не сумел, постепенно теряя силы и всё слабее защищаясь.

Вскоре рефери остановил избиение, но Оверим ещё долго не поднимался с канваса, беседуя с Уолтом и периодически похлопывая того по спине. Скорее всего, Алистар выражал сочувствие потерявшему дочь сопернику и сожалел о том, что ему пришлось так сурово обойтись с оппонентом. Сразу после той трагедии Оверим, в чьей семье три дочки, заявил о желании обнять Харриса, поскольку «слова тут не помогут».

Харрис проиграл важный бой, но показал, что остаётся грозным и умелым бойцом. А его соперник подчеркнул, что готов снова идти за поясом: «Это было непросто, он сильно поймал меня, я был потрясён, но понимал, что мне нужно выживать.

Я регулярно пробивал лоукики, понимал, что он будет ждать этого. И в правильный момент поднял удар по верхнему этажу и попал. Что будет дальше? Давайте посмотрим, кто там наверху, и устроим ещё один заход за титулом».

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