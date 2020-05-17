Оверим извинился за свою победу. Перед этим он чудом выжил под градом ударов. Видео

Поединок Уолта Харриса и Алистара Оверима должен был состояться ещё 7 декабря 2019 года, но тогда помешала трагедия. У Харриса незадолго до боя украли приёмную дочь, которая позже была обнаружена мёртвой. Убитого горем американца заменил Жаирзиньо Розенстрайк, в драматичном стиле нокаутировавший Оверима на последних секундах.

Вскоре Харрис вернулся к тренировкам, решив продолжить карьеру. Оппонента ему менять не стали и на пресс-конференции перед UFC Fight Night 172 Харрис заявил, что голландцу будет непросто: «Сейчас я могу пройти через кирпичную стену, стоит только захотеть. Я стал ещё сильнее, Оверима ждёт опасный соперник».

«Дочь теперь всегда со мной». Боец UFC впервые выйдет в октагон после семейной трагедии Уолт Харрис должен был драться с Алистаром Оверимом ещё 7 декабря, но американца пришлось заменить. У него украли приёмную дочь.

Оверим хотел победить ничуть не меньше, ведь 17 мая 2020 года в Джексонвилле (штат Флорида, США) легендарный мастер смешанных единоборств празднует своё 40-летие. К тому же голландцу нужно было закрывать поражение от Розенстрайка, где его подвела собственная беспечность. Ведь Оверим не оставляет надежд побиться за главный пояс UFC, удерживаемый Стипе Миочичем.

Бой Харриса и Оверима начался практически без раскачки. Американец перебивал соперника и на старте второй минуты удачно встретил Алистара, не вовремя решившего провести лоукик. После серии ударов в голову голландец рухнул на канвас, оставаясь в сознании. Харрис почувствовал запах крови и бросился на добивание, нанося мощные удары. Овериму пришлось откровенно «выживать» под тяжёлыми хаммерфистами и несколько раз казалось, что бой непременно будет остановлен.

Однако опытный рефери Дэн Мираглиотта не повторил ошибок своего коллеги с UFC 249, слишком рано прервавшего титульный бой Генри Сехудо и Доминика Круза. Карьера Мираглиотты не обходилась без ошибок: когда-то он умудрился ткнуть Хита Херринга пальцем в глаз до боя и оскорблял в октагоне Майкла Пейджа, но в Джексонвилле рефери отработал идеально. Мираглиотта проявил завидное хладнокровие, учитывая, как часто сейчас перестраховываются его коллеги.

Алистар Оверим и Уолт Харрис после боя Фото: ufc.com

Оверим выжил под градом атак Харриса, показав характер и готовность держать удар. Постепенно голландцу удалось выбраться и перевести соперника в партер, где он перевёл дух и как следует «обстучал» оппонента. Во втором раунде Алистар сначала был осторожен, стараясь замедлить соперника лоукиками. Вскоре он дождался своего шанса, поймав соперника ударом ногой в голову.

У бойца на лице не было живого места. Но он обиделся на судей, что ему не дали победу Собранный с миру по нитке третий за неделю турнир UFC получился невероятно крутым. Впечатление испортили судейские решения.

После ещё нескольких попаданий с рук Харрис оказался на настиле, и теперь добивали уже его. Мираглиотта не торопился и здесь, дав американцу почти полторы минуты на выход из создавшегося положения. Повторить камбэк коллеги Харрис не сумел, постепенно теряя силы и всё слабее защищаясь.

Вскоре рефери остановил избиение, но Оверим ещё долго не поднимался с канваса, беседуя с Уолтом и периодически похлопывая того по спине. Скорее всего, Алистар выражал сочувствие потерявшему дочь сопернику и сожалел о том, что ему пришлось так сурово обойтись с оппонентом. Сразу после той трагедии Оверим, в чьей семье три дочки, заявил о желании обнять Харриса, поскольку «слова тут не помогут».



Харрис проиграл важный бой, но показал, что остаётся грозным и умелым бойцом. А его соперник подчеркнул, что готов снова идти за поясом: «Это было непросто, он сильно поймал меня, я был потрясён, но понимал, что мне нужно выживать.

Я регулярно пробивал лоукики, понимал, что он будет ждать этого. И в правильный момент поднял удар по верхнему этажу и попал. Что будет дальше? Давайте посмотрим, кто там наверху, и устроим ещё один заход за титулом».