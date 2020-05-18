Бросал Емельяненко прогибом и стал легендой ММА. Монстра ввели в Зал славы UFC

В канун турнира UFC Fight Night 172 стало известно, что легендарный экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Кевин Ренделман будет введён в Зал славы UFC. Кажется, это достойный повод, чтобы вспомнить о славном боевом пути Монстра и о том, как потухла его звезда.

Карьера бойца

Неискушённый болельщик, взглянув на профессиональный рекорд Ренделмана, который состоит из 17 побед и 16 поражений, может подумать, что слова о «легендарности» Кевина явное преувеличение. Но это тот редкий случай, когда статистика обманчива.

Ренделман обладал невероятной физической мощью и умел по-настоящему зажечь в клетке. Будучи базовым борцом и имея за спиной множество достижений в NCAA, Кевин в 1996 году переключился на выступления в смешанных единоборствах. На первом этапе он по большей части выступал на турнирах в Бразилии, а уже в 1999 году стал выступать в UFC. В том же 1999-м Монстр стал чемпионом лиги, завоевав пояс со второй попытки. Первый титульный бой он проиграл Басу Рюттену, но в противостоянии с Питом Уильямсом уже не упустил своего. Затем была одна успешная защита пояса и потеря регалии в схватке с Рэнди Кутюром.

После было ещё несколько выступлений в UFC, а в 2002 году Кевин стал выступать под эгидой Pride, сильнейшей на тот момент лиге мира. Именно за счёт выступлений в азиатской лиге Ренделман стал тем, кем его запомнили.

В 2004 году он сенсационно нокаутировал Мирко Крокопа, став первым бойцом в истории, которому удалось выключить свет хорвату. Тогда Кевин коротким жесточайшим левым хуком в челюсть свалил Мирко и добил его уже на канвасе. Победа была признана апсетом года и нокаутом года. В том же 2004 году Монстр устроил ещё одно яркое представление. Всего через два месяца после триумфа в бою с Мирко американец встретился с Фёдором Емельяненко, и та встреча вошла в историю.

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Ренделман начал бой очень резво и, совершив захват, бросил россиянина прогибом, едва не завершив победную серию Фёдора, которая на тот момент составляла уже 14 поединков. Но Емельяненко тогда сумел собраться и практически сразу оформил победу приёмом Кимура. Как бы то ни было, тот бросок от Кевина стал настоящей классикой в истории ММА, ведь увидеть такое в противостоянии двух бойцов топ-уровня можно очень и очень редко.

После той осечки карьера Кевина пошла по нисходящей. За следующие семь лет он провёл десять поединков, проиграв в них восемь раз. Что и говорить, если последний бой в карьере он провёл на турнире в Хабаровске в 2011 году, уступив малоизвестному Баге Агаеву. Впрочем, спаду в карьере Монстра были объективные причины.

Травмы и болезни

Друзья и тренеры Ренделмана, да и сам Кевин, никогда не скрывали, что боец подвержен травмам. Впрочем, это неудивительно, обладая маленьким ростом для тяжеловеса (178 см), он брал на себя огромные физические нагрузки, что не могло не приводить к перенапряжению ресурсов организма.

Но даже не травмы сгубили одного из ярчайших и жёстких бойцов минувшего десятилетия. На одной из тренировок он подхватил от спарринг-партнёра золотистый стафилококк, который стал для него настоящим кошмаром.

Оговоримся, что эта болезнь не такая уж и редкость для борцов, но измученный тяжёлыми тренировками и применением запрещённых препаратов иммунитет Ренделмана не мог с ней справиться и начал не то что сбоить, а попросту отказывать. Так, в 2007 году у него перестали работать почки и печень. Ренделман оказался на больничной койке и в прямом смысле балансировал между жизнью и смертью. Ну а буквальное гниение плоти Монстра, спровоцированное стафилококком, стало печально известным фактом на весь мир. Фотографии жутких дырок в теле всегда вызывают дрожь и отвращение, независимо от того, сколько раз приходилось видеть эти кадры в прошлом.

Тем не менее, невзирая на всё это, Ренделман вернулся в бои, хотя, как мы уже указывали выше, на фоне сумасшедших проблем со здоровьем показывать былой класс он был уже не в состоянии.

Уход из жизни

Уход из спорта Кевин переживал нелегко. За годы карьеры ему не удалось сколотить солидный капитал, и он находился в поисках себя, пытаясь понять, чем ему заниматься в жизни без поединков.

Всё ещё более усложнилось после сложнейшей инфекции тазобедренного сустава, приключившейся в 2014 году и едва не унёсшей жизнь экс-чемпиона UFC. Тем не менее, Монстр не сдавался и, казалось, ему улыбнулась удача.

В 2016 году он получил предложение стать наставником для молодых игроков в NFL и помогать их развитию. Тогда он попрощался с семьёй и отправился на собеседование в Сан-Диего.

«Это была поездка, которая должна была изменить его карьеру, его путь. Она давала ему столько позитива», — вспоминает вдова Ренделмана Элизабет.

Но, по её словам, поездка сразу же пошла не так, как она ожидала. Кевин звонил реже обычного, и в какой-то момент ей показалось, что его голос звучит измождённым. Тогда она настояла, чтобы он обратился к врачам. В конце концов он поддался на уговоры жены и отправился в больницу. Через несколько часов медики связались с Элизабет и сообщили, что у бойца скопилась жидкость в лёгких, и пообещали, что всё будет в порядке. Ещё через несколько часов персонал больницы снова связался с женщиной — ей сообщили, что Кевин скончался.

Официальная причина смерти – сердечная недостаточность, развившаяся на фоне пневмонии. До 45-летия Ренделман не дожил полгода.