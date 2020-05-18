53-летний Тайсон возвращается на ринг. В очередь встали Емельяненко, Холифилд и Тактаров

Недавно великий Майк Тайсон поразил спортивный мир, заявив о желании вернуться в спорт. В последние годы «Железный Майк» занимался в основном рекламой, съёмками в клипах и выращиванием медицинской марихуаны, успев соскучиться по боксу. 53-летний Тайсон захотел провести несколько выставочных поединков длиной в 3-4 раунда, доходы от которых пойдут на благотворительные цели.

Гений нокаутов не стал откладывать дело в долгий ящик, сразу приступив к тренировкам: «Я поработал на лапах. Это было тяжело, моё тело действительно измучено, я испытывал боль. Работаю над своим боксом, бью по лапам по 25-30 минут. Постепенно привожу себя в порядок. Начинаю пробивать комбинации, но мне больно. Ощущение, что сразу три человека выбивают из меня всё дерьмо».



Профессиональные навыки не забылись и вскоре Тайсон, не дравшийся с 2005 года, продемонстрировал отличный прогресс. Экс-абсолютный чемпион мира поделился видео с тренировки, где работает на лапах. Выглядит впечатляюще: как минимум, чудовищный «динамит» в руках Майка ещё остался.

Не всем пришлось по душе решение Тайсона. Президент UFC Дэна Уайт даже заявил, что постарается помешать Майку. Однако знаменитый боксёр «завёлся» и не хочет отступать: «У меня чувство, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они разожгли огонь в моём эго, и я намерен снова отправиться на войну. Представьте, если я выйду на ринг и вновь буду драться, то смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Это главная моя цель».



Бойцы со всего мира живо откликнулись на новость о возобновлении карьеры Тайсона. Особенно громкие голоса доносились из России, хотя Железный Майк в профи никогда не встречался с боксёрами из самой большой страны мира. Скандально известный Александр Емельяненко оперативно отреагировал: «Понимаю, что я не боксёр, но с удовольствием бы с ним потолкался. Тем более Майк не хочет длительных поединков. Самое главное — перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю. Мне далеко даже до нынешнего Майка Тайсона».

Под откос. Как губили свою репутацию именитые чемпионы Жестокое убийство подруги, кража денег на выпивку, передозировка в публичном доме – и другие дикие поступки, погубившие знаменитых атлетов.

Младшего из братьев Емельяненко поддержал промоутер Владимир Хрюнов, пообещавший «найти миллиончик» для такого боя. Захотел подраться с легендой и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров, выразивший готовность встретиться с Тайсоном в любое время и в любом месте.

Чуть позже интерес к возможному поединку с Майком проявили боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, боксёры Григорий Дрозд и Олег Маскаев. Поддержку бою Тайсон – Маскаев анонсировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Однако, при всём уважении к именитым спортсменам и функционерам, перспективы поединка Тайсона с российским бойцом изначально выглядели бесперспективными. Другое дело – великий Эвандер Холифилд.

Противостояние Тайсона и Холифилда – едва ли не самое знаменитое в истории бокса. О нём слышали даже люди, абсолютно далёкие от боевых искусств и спорта в целом. В 1996-1997 годах Тайсон и Холифилд провели два легендарных поединка, апофеозом которых стала откушенная часть ушной раковины Холифилда. Между боксёрами ещё долго не затухала вражда, закончившаяся только в 2009 году. Тайсон на телешоу извинился за знаменитый укус и сделал несколько комплиментов Холифилду, сделавшему ответный «реверанс».

Джентльмены удачи, или Немного о боксёрах-уголовниках Смертная казнь, сроки за грабежи и сутенёрство – всё это не из обычных криминальных хроник, а из жизни известных боксёров.

Именно Холифилд считался основным претендентом на почётное право стать первым соперником вернувшегося Тайсона. 57-летний Холифилд анонсировал своё возвращение на ринг сразу после Майка, точно так же назвав благотворительные цели в качестве мотивации. Лагеря двух немолодых звёзд провели первые переговоры, а в интернете даже появилась афиша поединка в Саудовской Аравии.

Все прогнозы смешал Шеннон Бриггс. Эпатажный 48-летний боксёр сообщил, что уже договорился с Тайсоном: «Я только что беседовал с Майком. Всё согласовано, и мы с Майком сделаем это. Всё официально, вы увидите, как это произойдёт. Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки. Мы подерёмся. За нас будут говорить наши кулаки».

48-летний Шеннон Бриггс объявил, что официально договорился о бое с Тайсоном

Ничего необычного в таком бое не будет, ведь Бриггс знаменит далеко не только забавными «наездами» на Владимира Кличко и эпизодическими ролями в кино. Карьера грозной «Пушки» вызывает уважение, а по количеству нокаутов в первых раундах его никто не превзошёл ипо сей день. 38 соперников рухнули под ударами Бриггса в первых раундах, семь не продержались и 30 секунд. Но пока не будет официального подтверждения от стороны Тайсона, говорить о бое со 100%-й уверенностью нельзя. Бриггс любит выдавать желаемое за действительное, порой откровенно забываясь. Возможно, Тайсон всё-таки подерётся с Холифилдом, или подберёт себе другого оппонента. Скучно в любом случае не будет.