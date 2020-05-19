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Боец UFC Джарред Брукс нокаутировал сам себя, неудачно бросив соперника

Боец UFC Джарред Брукс нокаутировал сам себя
Александр Фролов
Нокаутировал себя, красиво бросив соперника. Удивительное поражение Брукса
Джарред уже видел себя победителем, но в итоге принял крайне нелогичное решение.
Бокс/ММА / UFC 0

Бой Джарреда Брукса и Хосе Торреса в наилегчайшем весе открывал предварительную программу UFC Fight Night 131. От поединка 25-летних «мухачей» не ждали больших сенсаций, учитывая, что оба предпочитают борьбу в партере. Брукс, которого называют Божьей Обезьяной, проводил третий бой в главном промоушене мира. Ранее он потерпел поражение от Дейвесона Фигерейдо и рассчитывал «закрыть» неудачу в поединке с Торресом. Его соперник по прозвищу Коротышка на тот момент не имел поражений в профессиональной карьере и проводил дебютный бой в UFC. Мотивация Торреса была запредельной: несмотря на успехи в других промоушенах, до подписания контракта с UFC ему приходилось подрабатывать курьером по доставке пиццы.

Торрес перед боем скептически относился к умениям оппонента: «Брукс – великолепный борец, но далеко не великолепный боец. Это не борцовский матч, поэтому я одержу уверенную победу благодаря своему стилю. Ставлю на технический нокаут во втором раунде».

Судил поединок опытнейший Дэн Мираглиотта, и вряд ли в его карьере ранее были настолько необычные бои. Сначала ничего уникального не происходило: первый раунд Брукс выиграл вчистую, проведя несколько хороших тейкдаунов и один раз опрокинув соперника могучим бэкфистом. Болельщики, ещё не до конца заполнившие арену «Адирондак», с удовольствием наблюдали за быстрым и зрелищным боем.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC Canada.

Во втором раунде Торрес начал постепенно перехватывать инициативу, поджимая оппонента у сетки и перебивая в стойке. Вскоре Брукс выбрался из-под прессинга и ловко поднял противника на плечи, попытавшись исполнить красивый бросок спиной назад. Мощный удар о настил слышал весь зал, и казалось, что Торрес будет как минимум оглушён. Однако всё оказалось наоборот: Хосе ловко оказался сверху и начал добивать уже отключившегося Брукса. Мираглиотта оперативно остановил схватку, поскольку принимавший удары боец не оказывал сопротивления. Счастливый Торрес бросился праздновать победу, фанаты же его соперника остались в недоумении.

Всё показал ракурс с другой камеры: Брукс просто неудачно развернулся в полёте и сильно ударился головой о настил, нокаутировав сам себя. Максимально обидное поражение в бою, который Джарред должен был выигрывать.

«Раскат грома» в голову. Бойца нокаутировали удивительным акробатическим ударом
Бедного Росса Пирсона даже не потребовалось «добивать» — ветеран UFC рухнул от неожиданного удара, словно статуя.

Торрес выглядел ошалевшим после схватки: «Бой останется в моей памяти навсегда. Да, победа получилась не совсем такой, как я ожидал. Я как Джастин Гэтжи в наилегчайшем весе: принимаю удары, но всё равно иду вперёд. После первого раунда я проснулся и начал работать. Как я и обещал, победа была одержана именно во втором раунде».

Брукс же не скрывал своего огорчения, вскоре после боя написав негодующий твит: «Торрес, тебе очень повезло, что я вырубил сам себя. Ты ни черта не сделал за весь бой. Если бы мы снова встретились, я бы победил тебя в 9 случаях из 10». Впрочем, вскоре проигравший удалил своё сообщение.

Через несколько месяцев Брукс вернулся в октагон, одолев Роберто Санчеса. Сразу после победы американец покинул UFC, отправившись покорять другие промоушены. Свой последний на данный момент бой Брукс провёл 29 декабря 2019 года, единогласным решением победив Хару Очи в рамках Bellator.

Торрес в своём следующем поединке был нокаутирован Алексом Пересом, после чего в UFC расторгли с ним контракт. Спортсмен перешёл в промоушен Brave, где в апреле 2019 года справился с Амиром Албази. На данный момент это последний бой в карьере Хосе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

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