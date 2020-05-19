Нокаутировал себя, красиво бросив соперника. Удивительное поражение Брукса

Бой Джарреда Брукса и Хосе Торреса в наилегчайшем весе открывал предварительную программу UFC Fight Night 131. От поединка 25-летних «мухачей» не ждали больших сенсаций, учитывая, что оба предпочитают борьбу в партере. Брукс, которого называют Божьей Обезьяной, проводил третий бой в главном промоушене мира. Ранее он потерпел поражение от Дейвесона Фигерейдо и рассчитывал «закрыть» неудачу в поединке с Торресом. Его соперник по прозвищу Коротышка на тот момент не имел поражений в профессиональной карьере и проводил дебютный бой в UFC. Мотивация Торреса была запредельной: несмотря на успехи в других промоушенах, до подписания контракта с UFC ему приходилось подрабатывать курьером по доставке пиццы.

Торрес перед боем скептически относился к умениям оппонента: «Брукс – великолепный борец, но далеко не великолепный боец. Это не борцовский матч, поэтому я одержу уверенную победу благодаря своему стилю. Ставлю на технический нокаут во втором раунде».

Судил поединок опытнейший Дэн Мираглиотта, и вряд ли в его карьере ранее были настолько необычные бои. Сначала ничего уникального не происходило: первый раунд Брукс выиграл вчистую, проведя несколько хороших тейкдаунов и один раз опрокинув соперника могучим бэкфистом. Болельщики, ещё не до конца заполнившие арену «Адирондак», с удовольствием наблюдали за быстрым и зрелищным боем.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC Canada.

Во втором раунде Торрес начал постепенно перехватывать инициативу, поджимая оппонента у сетки и перебивая в стойке. Вскоре Брукс выбрался из-под прессинга и ловко поднял противника на плечи, попытавшись исполнить красивый бросок спиной назад. Мощный удар о настил слышал весь зал, и казалось, что Торрес будет как минимум оглушён. Однако всё оказалось наоборот: Хосе ловко оказался сверху и начал добивать уже отключившегося Брукса. Мираглиотта оперативно остановил схватку, поскольку принимавший удары боец не оказывал сопротивления. Счастливый Торрес бросился праздновать победу, фанаты же его соперника остались в недоумении.

Всё показал ракурс с другой камеры: Брукс просто неудачно развернулся в полёте и сильно ударился головой о настил, нокаутировав сам себя. Максимально обидное поражение в бою, который Джарред должен был выигрывать.

«Раскат грома» в голову. Бойца нокаутировали удивительным акробатическим ударом Бедного Росса Пирсона даже не потребовалось «добивать» — ветеран UFC рухнул от неожиданного удара, словно статуя.

Торрес выглядел ошалевшим после схватки: «Бой останется в моей памяти навсегда. Да, победа получилась не совсем такой, как я ожидал. Я как Джастин Гэтжи в наилегчайшем весе: принимаю удары, но всё равно иду вперёд. После первого раунда я проснулся и начал работать. Как я и обещал, победа была одержана именно во втором раунде».

Брукс же не скрывал своего огорчения, вскоре после боя написав негодующий твит: «Торрес, тебе очень повезло, что я вырубил сам себя. Ты ни черта не сделал за весь бой. Если бы мы снова встретились, я бы победил тебя в 9 случаях из 10». Впрочем, вскоре проигравший удалил своё сообщение.

Через несколько месяцев Брукс вернулся в октагон, одолев Роберто Санчеса. Сразу после победы американец покинул UFC, отправившись покорять другие промоушены. Свой последний на данный момент бой Брукс провёл 29 декабря 2019 года, единогласным решением победив Хару Очи в рамках Bellator.

Торрес в своём следующем поединке был нокаутирован Алексом Пересом, после чего в UFC расторгли с ним контракт. Спортсмен перешёл в промоушен Brave, где в апреле 2019 года справился с Амиром Албази. На данный момент это последний бой в карьере Хосе.