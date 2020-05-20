Дзюдоист отправил соперника в нокаут за 6 секунд. Гектор установил рекорд Bellator'a

После этого кубинец побеждал Шлеменко, был пойман на приёме анаболиков, а сейчас дерётся на голых кулаках.

Bellator, невзирая на формальный статус второй по силе лиге мира в смешанных единоборствах, не пользуется такой бешеной популярностью, как UFC. Ну а на фоне карантина и полной приостановки боёв в промоушене о ней вообще мало кто вспоминает. Согласитесь, немногие нынче сидят и мечтают о возобновлении поединков в Bellator, сокрушаясь о перенесённых турнирах.

Но в этом кроется некая несправедливость. На самом деле, детище Скотта Кокера на каждом ивенте может похвастать яркими поединками. И пока в UFC взяли двухнедельную паузу в проведении своих шоу, мы решили рассказать вам о двух знаковых для промоушена схватках. Они стали таковыми благодаря тому, что в них был установлен рекорд по скорости нокаута в истории Bellator. В обоих случаях победителям потребовалось всего 6 секунд.

Гектор Ломбард – Джей Силва. Bellator 18. Монро (штат Луизиана, США). 13.05.2010

13 мая 2010 года в Монро, что в Луизиане, состоялся небольшой турнир Bellator 18. В главном событии вечера встретились кубинец Гектор Ломбард, знаменитый блестящей карьерой в дзюдо и Джей Сильва.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте BellatorMMA.

Ломбард подходил к турниру с впечатляющей серией побед, на тот момент его последнее поражение было датировано 2006 годом, тогда он уступил Гегарду Мусаси в лиге Pride. Потому кубинец был явно настроен уничтожать соперников. Что касается Силвы, то этот бой был для него первым в Bellator. Здесь он оказался после отчисления из UFC и был полон надежд перезапустить карьеру. При этом, Силва вышел на очень коротком уведомлении. С Гектором должен был драться Паулу Филью, но за 3 (!) дня до боя стало понятно, что проблемы с визой решить не удастся. И в клетку вышел Джей. Правда, ненадолго…

Со стартовым гонгом соперники двинулись друг на друга. Силва попробовал поработать передней рукой, Ломбард же, сбив джеб противника, выкинул отвлекающий левый, а затем провёл шикарную двойку. Тяжеленный левый прямой от Молнии пришёлся точно в челюсть Джею и тот упал лицом вперёд, что как раз-таки является главным признаком чистого нокаута. Как говорилось выше, на всё это ушло всего шесть секунд. Раскаченный кубинец успел нанести ещё пару точных ударов, прежде чем рефери добежал до места падения.

Кубинец одержал победы и в четырёх последующих боях в Bellator. Под его горячую руку попал и россиянин Александр Шлеменко. Шторм вышел в Голливуде 28 октября 2010 года оспаривать у Гектора чемпионский титул. Бой получился вполне конкурентным и продлился все 5 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу кубинскому атлету.

Александр, к сожалению, не сумел подобрать ключи к мощному парню с великолепным борцовским бэкграундом. Ломбард, начиная со второго раунда, при первой же возможности переводил россиянина на настил, где начинал возиться, не предпринимая никаких усилий к тому, чтобы победить активными действиями. Ни ударов не наносил, ни на приёмы не примерялся. Просто экономил силы и изматывал Шлеменко.

Осадок от этого противостояния остался в том числе и потому, что Гектор упорно избегал реванша со Штормом. Он бегал от россиянина больше года, при этом, проявлял максимальное неуважение как к россиянину, так и к организации, поучаствовав в двух халтурках в Австралии. В итоге, когда варианты с реваншем начали таки намечаться, принципиальность проявил уже сибиряк, который заявил, что бой с кубинцем не состоится.

Ломбард покинул Bellator после того, как закончился его контракт. Планы у кубинца были наполеоновские — покорить UFC. Но там дело у него не пошло. Атлет, имевший в своём активе 25 матчей кряду без поражений, в лучшем промоушене мира оскандалился. Сначала он был пойман на анаболиках, затем пережил неприятную серию из 5 фаско (3 — нокаутом, 1 — дисквалификацией за нелегальный удар).

Сейчас бывшая звезда пробует себя в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. Силва же так никогда и не стал бойцом с большим именем и выступал даже в польских и балканских лигах.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте BellatorMMA.

А спустя 2 недели после того, как Гектор был отчислен из UFC, его рекорд повторил совсем молодой паренёк из Коннектикута Майкл Кимбл. Дикий на тот момент проводил лишь второй поединок в ММА, в первом он одержал победу нокаутом за 63 секунды. Что касается Поттса, тот также бился во второй раз и, как и соперник, имел в послужном списке победу. Казалось, что шансы бойцов равны. Но все надежды на интригу разбились уже через шесть секунд после начала противостояния.

Кимбл донёс до Поттса удар справа, и тот оказался на канвасе, будучи не в состоянии защищаться. Благо в дело вмешался рефери и не дал Майклу добить обескураженного соперника. Удар Кимбла сложно назвать пушечным, но попадание в область виска всегда несёт разрушительные последствия. В любом случае этого хватило, чтобы 21-летний паренёк вошёл в историю как автор второго самого быстрого нокаута в истории лиги, и теперь он делит это достижение с кубинцем Ломбардом.