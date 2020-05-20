«Свои у меня точно не вырастут». Зачем девушки-бойцы MMA увеличивают себе грудь

Всё больше спортсменок, выступающих в смешанных единоборствах, отправляются в клиники пластической хирургии. Девушек интересует увеличение груди, на которое они с охотой соглашаются. Безусловно, такой «апгрейд» добавляет красавицам восторженных почитателей и подписчиков в социальных сетях. В случае спортивных неудач всегда можно заняться рекламой или как-то иначе монетизировать свою популярность.

По поводу спортивной стороны вопроса мнения разделяются. Большинство уверено, что большой размер – дополнительная помеха. Известная теннисистка Симона Халеп на старте карьеры даже решилась на уменьшение размера груди с шестого размера до второго, поскольку испытывала сильный дискомфорт. Но румынку понять можно, бегать с таким даром крайне проблематично. Это и случай из ряда вон, да и профит от этого понятен.

А вот какой профит от силиконовых имплантантов получают девушки-бойцы, неужели это смягчает удар? А быть может позволяет комфортнее чувствовать себя в клинче, когда создаётся естественная преграда между соперницами? А может, в порядке бреда, это поможет в партере, во время удушения соперницы? Если эта мода захватит большую часть девчат в смешанных единоборствах, вполне возможно появление нового приёма, название которому вполне могут дать красавицы, о которых пойдёт речь ниже.

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Перл Гонзалез

Первое появление американской красавицы Перл Гонзалез в UFC получилось скандальным: девушку едва не отстранили от дебютного боя из-за имплантов в груди. Гонзалез скрыла от Атлетической комиссии, что несколькими месяцами ранее сделала операцию. Однако руководство UFC использовало свои связи, чтобы эффектная дама всё-таки появилась в октагоне. Сама Гонзалез была настроена решительно: «Я бы не хотела, чтобы весь мир знал о моей пластической операции, я собираюсь показать всем, что у меня есть не только импланты, но и навыки талантливого бойца».

Несмотря на оптимистичный настрой, Гонзалез в бою против Синтии Кальвилло была не похожа на себя и проиграла в третьем раунде. Возможно, именно нервотрёпка перед поединком сыграла решающую роль. Вскоре Гонзалез потерпела ещё одно поражение и покинула UFC, сейчас она небезуспешно сражается в промоушене Invicta. Иногда боец просто не дотягивает до подобного уровня.

«Инстаграм» Гонзалез



Польская спортсменка Йоанна Енджейчик решилась на пластическую операцию в конце 2018 года. В карьере девушки наметился определённый застой – три поражения в четырёх боях, после чего она решила поменять свою внешность. Болельщики сразу обратили внимание на перемены и начали беспокоиться по поводу будущей весогонки девушки-бойца. Польку действительно пришлось непросто: перед боем с Мишель Уотерсон она сделала вес только со второй попытки. И легендарная полячка одержала победу. Правда, последний бой у Йоанны не задался, но в этом весе противостоять китаянке Чжан Вэйли могут далеко не все, точнее — никто.

«Инстаграм» Енджейчик

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Бек Роулингс

Бек Роулингс только 31 год, но она считается ветераном смешанных единоборств. Первый бой австралийка провела в далёком 2011 году, после чего с переменным успехом выступала в разных промоушенах. Девушка всегда отличалась яркой внешностью и нестандартными причёсками. В 2016 году она решила добавить к своему образу большую грудь. Роулингс сделала операцию в Мексике и уже через три недели работала в спаррингах в полную силу. Сейчас девушка бьётся в Bellator, немногим ранее проведя несколько кровавых поединков в рамках Bare Knuckle FC, где бьются голыми кулаками.

Бек Роулингс Фото: instagram.com/rowdybec

Американка Рэйчел Остович – яркий пример того, как внешность может оказаться важнее спортивных достижений. Девушку нельзя назвать бездарным бойцом, однако в её статистике пока поражений больше, чем побед. Средние результаты не мешают эффектной красавице быть одной из самых популярных девушек смешанных единоборств. В 2018 году Остович перенесла непростую драму: её жестоко избил муж, нанеся несколько травм. Однако девушка проявила настоящий бойцовский характер и не отказалась от следующего поединка.

Инстаграм Остович

Пейдж Ванзант

Закрывает список самая популярная из действующих девушек-бойцов – обворожительная Пейдж Ванзант. У 26-летней американки два с половиной миллиона подписчиков в «Инстаграме», чему немало способствует её новая грудь. После непростого периода в карьере девушка взяла годовую паузу, залечила все травмы и нанесла визит к пластическому хирургу.

Пейдж Ванзант Фото: instagram.com/paigevanzant

Красавица не стала ничего скрывать, заявив, что давно хотела украсить себя: «Всегда хотела большую грудь. Свои у меня точно не вырастут, поэтому я просто их купила». В первом бою после операции Ванзант одолела уже упомянутую выше Остович. Муж Ванзант – известный боец Остин Вандерфорд.