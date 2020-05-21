«Я чувствую, это лучшая работа в мире». Чему радуется боксёр, проигравший 276 боёв

Стрикленда не пускали на ринг в пяти штатах, но он всё равно находил, где и от кого получить по лицу.

Все мы давно привыкли, что большинство многообещающих боксёров начинают свой путь в профессионалах с так называемой мешочной диеты. Перспективные новички оттачивают свои умения на опытных и много раз битых джорнименах. В конечном итоге, проспекты превращаются в звёздных претендентов или даже чемпионов, а джорнимены продолжают свою незавидную работу, служа своеобразными мешками для молодых бойцов. В этом материале мы расскажем о самом необычном из таких боксёров, проигравшим 276 боёв. Знакомьтесь, Реджи Стрикленд.

Начало карьеры

Реджи Стрикленд появился на свет 4 сентября 1968 года в Цинциннати (штат Огайо, США). Сведений о его любительской карьере не сохранилось. Впрочем, в профессионалах он дебютировал достаточно рано, это случилось, когда парню ещё не было и 19 лет, в январе 1987 года. Первый блин получился комом, Стрикленд уступил решением судей Эллери Томасу. Во втором поединке Реджи удалось справиться с Томасом Бёртоном и могло показаться, что у него всё же есть перспективы, но восемь поражений подряд в течение двух лет дали понять, что бокс – не конёк Стрикленда. Вероятно, он не хотел в это верить и только лишь наращивал частоту своих поединков.

Реджи «Профессиональный неудачник» Стрикленд

Запреты на проведение боёв и смена имени

Первая неудачная серия была прервана в апреле 1989 года в поединке с Уиллардом Джонсоном. Впрочем, та победа по очкам нисколько не изменила маршрут, по которому шла карьера Стрикленда. Уже тогда стало ясно, что он превратился в безнадёжного джорнимена. За оставшиеся 8 месяцев 1989 года он провёл ещё 13 поединков и во всех из них проиграл. С учётом частых поражений, Стрикленду со временем стали запрещать проводить бои, так как в ряде случаев ему было необходимо выждать обязательную 60-дневную паузу после осечек. Но Реджи умудрялся обходить запреты и выступал под вымышленными именами, путешествуя по стране на передвижных фургонах, и ведя очень своеобразный образ жизни. Так, он появлялся в ринге под псевдонимами Реджи Бьюс и Реджи Реглин.

Тем временем в штатах Огайо, Нью-Джерси, Пенсильвания и Иллинойс Стрикленда занесли в «чёрный список», запретив ему выступать. Та же участь его ждала в Неваде. Всё это объяснялось нежеланием Атлетических комиссий нести ответственность за здоровье и жизнь изношенного боксёра.

Тогда он по большей части сосредоточился на выступлениях в штате Индиана, где ему оказывали поддержку. Более того, в 2000 году он умудрился завоевать титул чемпиона штата, победив Джерри Брауна, для него это была юбилейная 50-я победа, при этом на тот момент в пассиве боксёра было уже более 200 поражений (!).

В конце концов, профессиональную карьеру он завершил в 2005 году, когда в его послужном списке значилось 66 побед, 276 поражений и 17 ничьих. За 18 лет карьеры ему довелось встретиться с такими мощными соперниками как Тэворис Клауд, Кори Спинкс, Рауль Маркес и другими.

Реджи «Профессиональный неудачник» Стрикленд

Зачем это нужно было Стрикленду?

Очевидно, что уже после первой дюжины поражений Реджи понимал, что профессиональный бокс — это не тот вид спорта, в котором ему суждено достичь высот. Тем не менее, он продолжал выходить на ринг и биться. Зачем? Ответ был до ужаса банален – деньги.

Стрикленд никогда не зарабатывал на боях большие суммы. По его собственному признанию, гонорары в среднем варьировались в пределах $500 — $2000. Наибольшая сумма, которая ему доставалась за бой, составила $3500, но этого хватало на жизнь.

«Я знаю своё тело. Знаю, с чем оно может справиться. Когда я дерусь, думаю о своих детях. Это для моих детей, для моего дома. Я зарабатываю в год $20-25 тыс, просто отвечая на звонки. Я чувствую, что это самая лучшая работа в мире — просто взять трубку и заработать 2-3 штуки баксов», — делился Стрикленд.

Конечно, кто-то возразит, что такой труд, вероятно, забрал у Реджи всё здоровье. Но слава богу он в полном порядке. Его лицо не обезображено жуткими травмами, а речь ясна и осознанна. Видимо, он действительно знал возможности своего тела и понимал, когда нужно выбросить белый флаг. При этом стоит отметить, что при огромном количестве поражений он «лишь» 26 раз проиграл досрочно, что также показательно.

Подводя итог скажем, что хоть Стрикленд не стал миллионером и не добился ничего выдающегося, он смог войти в историю. Что и говорить, если его поединки транслировали крупнейшие каналы, в том числе HBO. Так что можно предположить, что он даже не против своего никнейма Professional Loser (Профессиональный неудачник). По крайней мере, его история будет пересказываться ещё не один десяток лет.