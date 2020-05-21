«Да, я выхожу в ринг на каблуках». Чемпионку мира по кикбоксингу злит прозвище Барби

Многие американские, мексиканские, бразильские и парагвайские представительницы смешанных единоборств частенько стараются радовать своих фанатов в «Инстаграме», выкладывая свои горячие фото и заставляя обсуждать всё это в СМИ. Будем откровенны, да, порой это выглядит эффектно, но нельзя сказать, что девушки поражают чем-то невообразимым. В наши дни сейчас уже мало кого удивишь слишком открытым купальником, силиконовыми губами или другими частями тела. Так что некая фальшь просматривается у многих.

Но совершенно точно этого нельзя сказать о чемпионке Европы и мира по кикбоксингу и тайскому боксу Екатерине Вандарьевой. Вот уж где образец славянской красавицы. При этом история белоруски и её карьерный путь интересен и сам по себе.

Уроженка городка Старые Дороги, что в Минской области, воспитывалась в неполной семье. Заботы о ней и брате лежали лишь на матери. Тем не менее, трудное детство нисколько не мешало воспитанию Кати, которая, по собственному признанию, всегда старалась не подводить свою мать. Девушка подставляла плечо родителю и исправно трудилась на трёх огородах. Кто бы мог тогда подумать, чего добьётся простая девушка из белорусской глубинки.

Уже с 16 лет Екатерина пошла на первую работу, устроившись на производство бумажных пакетов. Здесь она трудилась более двух лет, совмещая всё это с занятиями спортом и учёбой в университете.

К слову, уже к моменту начала работы на производстве у Вандарьевой были достижения в спорте. В 15 лет она стала мастером спорта по ушу-саньда, а после такого ошеломляющего успеха приняла решение углубиться в спорт и посвятила себя кикбоксингу и тайскому боксу.

Здесь она добилась почти молниеносного успеха и уже в 18 лет стала чемпионкой мира, это была её первая поездка на мировой форум. После этого к Вандарьевой пришла не только относительная финансовая стабильность, но и настоящая популярность. Это объяснялось не только успехами на ринге, но и яркой внешностью девушки.

Достигнув всех высот в любителях, она начала выступать в кикбоксинге и тайбоксе на профессиональном уровне. Здесь ей также сопутствовал успех. А настоящей находкой она стала для азиатского региона, где за яркую внешность Вандарьевой присвоили псевдоним «Барби».

«Моей фишкой со старта стала женственность. Для азиатов моя нетипичная внешность — манна небесная. Выходя в ринг на каблуках, я подчеркиваю, что девушки-бойцы такие же женственные, как и все остальные. Мы тоже можем быть хозяйственными и семейными.

Иногда злит, конечно, что меня не воспринимают серьёзно. Бывает, слышу на турнирах разговоры других спортсменов в духе: «Разве это боец? Это модель, а не боец», — говорила Вандарьева в одном из интервью.

Сейчас Екатерине уже 29 лет, и она счастливая мама и жена. Невзирая на семейную жизнь, белоруска не намерена прощаться со спортом. Последний поединок она провела в одной из сильнейших азиатских лиг ONE Championship, тогда, в октябре 2019 года проиграла нокаутом Джанетт Тодд. По словам Вандарьевой, уже в следующем бою она планирует взять реванш у обидчицы. Что же, нам остаётся пожелать ей удачи, а пока, насладимся яркими фото спортсменки. Это именно тот случай, когда фраза «красота в простоте» оправдана на все 100%.