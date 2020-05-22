Одна рука – «щит», другая – «копьё». Такого дикого бокса вы ещё не видели. Видео

Поразительное действо под названием дамбе корнями уходит в устои египетского бокса: на сохранившихся иероглифах 40-го века до н. э. учёные разобрали силуэты воинов, ведущих кулачный поединок в кожаных бинтах.

Впоследствии жёсткое зрелище из страны фараонов угаснет в Египте, зато обретёт популярность в Западной Африке. Там, в душных городах Нигерии и Чада, дамбе найдёт своего зрителя, выйдет на просторы интернета и даст понять спортивному сообществу: истинный хаос царит далеко не в ринге или октагоне.

Смертельно опасная забава мясников

Кстати, созвучный хаосу хаус – одно из главных понятий в дамбе. Именно так в древности называли мясников, которые, бродя по деревням округи, помогали жителям населённых пунктов с мясными запасами… И дарили невероятные представления, походившие на ритуал. Тогда поединки проводились по куда более сумасшедшим правилам: руку обматывали металлическими украшениями и опускали в битое стекло, а ноги облачали в цепи, из-за чего на поле брани бойцы дрались не столько за награду, сколько за жизнь.

Права на видео принадлежат Dambe Warriors. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Dambe Warriors.

Со временем правила претерпели серьёзные изменения. От матёрых мясников дамбе ушла в народ, и на «арены» стали выходить совсем другие хаусы: оголтелые юноши. Извращённые методы насилия, вроде мелкого стекла, шипов и лезвий, остались в прошлом; в качестве расслабления перед сражением стали использовать марихуану, которая смягчала боль от суровых попаданий в череп.

Основные правила дамбе

1. Драться можно только одной рукой («копьё») и ногами — вторая рука используется в качестве защиты («щит»).

2. Бой останавливается только в трех случаях: нокдаун/нокаут, пассивность бойцов, сдача участника.

3. Поединок длится три раунда (однако нет временных ограничений).

4. «Ведущие» рука и нога могут быть исключительно в ремнях и/или веревках. Все амулеты и прочие атрибуты надо либо спрятать под «обвязку», либо не использовать вообще.

5. Турниры проводятся в формате плей-офф: проигравший выбывает, триумфатор же идёт дальше.

6. Никаких весовых категорий – оппонентов подбирают на глаз.

7. Наносить удары разрешено по любым участкам тела.

8. Никакой защиты.

Права на видео принадлежат Dambe Warriors. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Dambe Warriors.

А есть ли будущее у подобных шоу?

Безусловно, как есть будущее у всех сфер, куда начинают приходить деньги. В дамбе могут заработать бойцы (от 100 до 500, а то и тысячи долларов за турнир – баснословные суммы для африканской провинции), зрители (процветают букмекерские ставки, а вместе с ними договорняки и подкупы атлетов) и, конечно, сами организаторы (билеты, процент от выручки участников). В Африке верят: благодаря бешеной популярности на «чёрном континенте» дамбе в ближайшие годы доберётся до Европы, Азии и США.

Неужели у схваток по правилам кулачного боя Bare Knuckle FC скоро появится конкурент?