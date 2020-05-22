«Это правда тот же парень?» Как радикально преобразился Алистар Оверим

В главном бое недавнего турнира UFC Fight Night, состоявшегося 17 мая в Джексонвилле, встречались Алистар Оверим и Уолт Харрис. Нидерландец продемонстрировал невероятную силу духа, когда сумел сдержать град ударов Харриса. Нидерландский тяжеловес поднялся, вернулся в бой и совершил брутальный нокаут. Тем самым он вновь вернул себе шансы побороться за чемпионский пояс в супертяжёлой весовой категории.

Оверим извинился за свою победу. Перед этим он чудом выжил под градом ударов. Видео Харрис был в долях секунды от победы, но рефери дал Алистару шанс спастись.

Облик этого легендарного атлета впечатляет. Устрашающий и олицетворяющий мощь и напор. При 193 сантиметрах роста, взвешивание показало 115 килограммов живого веса. Не самые великие и не самые удивительные показатели, если не принимать во внимание один факт…

Ранний этап карьеры

Алистар относительно поздно пришёл в единоборства. До этого парня больше увлекали игровые виды спорта. В борцовский зал он пожаловал лишь в 15-летнем возрасте. Да и там не особо усердствовал. Всё изменило знакомство с Басом Руттеном. Легендарный ныне боец тогда находился на старте профессиональной карьеры и настолько впечатлил Оверима, что парень с головой окунулся в тренировки.

Профессиональную карьеру нидерландец начал в 1999 году. И если убрать за скобки два поражения от россиянина Юрия Кочкина, стартовый отрезок ему удался на славу. Рабочий вес атлета составлял 103 килограмма, и почти всегда он имел антропометрическое превосходство над своими оппонентами.

К августу 2003 года на счету Алистара было 16 побед при 3 поражениях. Его коронкой были гильотина и хорошо поставленный удар коленом. Универсализм и ударная мощь сделали его одной из самых перспективных звёзд смешанных единоборств. Одной из ключевых отметок в его карьере стал поединок с Чаком Лидделлом.

Алистар Оверим в 2008 году Фото: instagram.com/alistairovereem

Оверим вёл бой в свойственной ему манере, но в одном из эпизодов Чак попал мощнейшим оверхендом в челюсть сопернику, после чего технично его добил. За последующие 4 года Оверим потерпел 7 поражений в 16 боях. Дважды Алистар проигрывал Антонио Ногейре, приёмом уступил Фабрисиу Вердуму, в реванше нидерландца одолел Сергей Харитонов, а Рикардо Арона и вовсе деклассировал восходящую звезду, заставив того постучать по настилу уже после второго попадания в голову в партере.

Трансформация Разрушителя

Отношение к Овериму к тому моменту немного изменилось, из яркой молодой звезды, крушащей всё на своём пути, в глазах фанатов и промоутеров он начал превращаться в крепкого середняка. Особо досталось ему на орехи после сдачи в бою с Ароной. Алистар пересмотрел своё отношение к тренировочному процессу и активно налёг на железо. Мышечная масса нидерландского бойца начала расти как на дрожжах. Уже летом 2008 года он привёз на очередной турнир организации Dream без малого 109 килограммов живой массы, а спустя ещё год на турнире К1: Dynamite 2009 – 117,9 на взвешивании и более 120 – во время боя.

За всё это время трансформации Оверим наращивал своё превосходство и количество побед. На его счету с осени 2007-го по лето 2011-го – 10 побед и один бой, который был признан несостоявшимся. Но в поединке с Крокопом Алистар доминировал и должен был забирать его в одностороннем порядке, но неудачно зарядил сопернику в пах и поединок признали несостоявшимся. Понятно, что за эти 4 года он собрал пояса всех организаций, в которых сражался и полностью оправдывал своё прозвище – Разрушитель.

Естественным шагом для эволюции его карьеры стало подписание контракта с UFC. Свой дебютный бой Алистар проводил с громилой Броком Леснером. Но даже на его фоне обновлённый Оверим выглядел впечатляюще – 120 килограмм, минимальный процент подкожного жира. На церемонии взвешивания не до конца было понятно, не ошибся ли парень дверью, может где-то рядом проводится Мистер Олимпия? Его физическая форма, как и невероятная мощь, с которой он нокаутировал соперника, впечатляли.

Борода от нокаута не спасает. Оверем нокаутировал Орловского Оверем нокаутировал Орловского, Бигфут проиграл за 15 секунд, Туменов уступил, а Хабилов победил на классе — на турнире UFC в Голландии.

Фанаты, которые не следили за успехами Алистара в азиатских промоушенах всерьёз задавались вопросом: «Простите, а это правда тот же парень?» За каких-то четыре года Оверим нарастил почти 20 килограмм живой мышечной массы. И, казалось, что в главный промоушн мира пришёл боец, который будет доминировать долгие годы. Но случился нежданный сюрприз в видео обязательных допинг проб. Проб, которые Алистар с треском провалил. В рамках турнира UFС 146 нидерландец должен был оспаривать титул чемпиона в бою с Джуниором дос Сантосом. Соотношение тестостерон/эпитестостерон оказалось 14/1, в то время как максимально допустимый показатель – 6/1.

Рестарт карьеры после возвращения ему лицензии не задался. В феврале 2013 года Оверима жёстко нокаутировал Антонио Силва. Алистара элементарно не хватило на последний раунд. Пошли ожидаемые разговоры о том, что без химии нидерландец не сможет выйти на прежний уровень.

Спустя полгода Оверим уступил Тревису Брауну в бою, который прямо калька с того, что случился на минувшей неделе и с которого мы начали наше повествование. Только на этот раз Алистар обрушил жесточайший град ударов на потрясённого оппонента. Однако же судья взял паузу, Тревис пришёл в себя и решил всё одним фронт киком.

В итоге Алистар был отброшен от чемпионского боя на целых три года. Но в титульном поединке против Стипе Миочича он вновь упустил свой шанс. И вот теперь, спустя ещё четыре года, грозный и противоречивый Оверим ждёт последнего, пожалуй, в карьер шанса побороться за пояс UFC. Что было бы с нидерландским бойцом без стимулирующих средств, нам знать не дано. Но его воля, желание работать и побеждать не могут не вызывать уважение.