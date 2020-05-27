«Беременность помогла мне в борьбе с весом». Неожиданный лайфхак от звезды ММА

Маккензи Дёрн родилась в Финиксе 24 марта 1993 года. Её отец – знаменитый бразильский мастер джиу-джитсу Веллитон «Мегатон» Диас. Обладатель чёрного пояса заработал своё прозвище за умение с грохотом бросать соперников на маты. Таким образом, судьба маленькой Маккензи была предопределена с рождения.

Приобщать девочку к спорту стали так рано, как только смогли. Уже в три года дочка знаменитого мастера стала регулярно помещать его академию джиу-джитсу, наблюдая за тренировками и постигая азы единоборств. Вскоре Маккензи начала активно тренироваться, причём ей помогал не только знаменитый отец, но и такие легенды джиу-джитсу как Хойлер Грейси и Летиция Рибейро. С такими генами и такими преподавателями у маленькой американки с бразильскими корнями буквально не было шансов отказаться от профессиональной карьеры.

Маккензи Дёрн с отцом Фото: instagram.com/mackenziedern

Начиная с первых соревнований юная Дёрн начала буквально «разрывать» всех соперниц, к подростковому возрасту выиграв огромное количество разнообразных турниров. Помимо джиу-джитсу, спортсменка начала параллельно заниматься дзюдо, где также достигла серьёзных успехов. В 14 лет Маккензи заявилась во взрослые соревнования по джиу-джитсу, с лёгкостью справляясь с большинством оппоненток. Победы шли одна за другой и незадолго до своего 20-летия повзрослевшая красавица получила из рук своего отца чёрный пояс. Добившись звания чемпионки мира по нескольким версиям, Дёрн решила отправиться на новый уровень – в смешанные единоборства.

Маккензи — легендарная чемпионка в джиу-джитсу Фото: instagram.com/mackenziedern

Маккензи начала подтягивать ударную технику и подписала контракт с промоушеном LFC. Основной упор, что естественно, девушка делала на борьбу в партере, за полтора года уверенно выиграв четыре боя. Дважды Дёрн победила благодаря удушению, дважды – судейскими решениями. Чуть позже девушка ненадолго заглянула в организацию Invicta, где чётко провела рычаг локтя на Калин Медейрос.

Маккензи Дёрн Фото: instagram.com/mackenziedern

В главном промоушене мира не могли пройти мимо такой красивой и успешной девушки и вскоре Дёрн подписала контракт с UFC. В организации Дэны Уайта конкуренция в разы выше, что не помешало Дёрн успешно дебютировать в марте 2018 года. Девушка оказалась сильнее Эшли Йодер, победив единогласным судейским решением. Через два месяца Маккензи должна была подраться с Амандой Купер, но начались проблемы: Дёрн в третий раз за карьеру не сумела сделать нужный вес, причём её перевес составил солидные три килограмма. Купер согласилась драться в промежуточном весе и попалась на удушающий приём уже в первом раунде. Дёрн лишилась части гонорара, но подчеркнула, что собирается остаться в минимальной весовой категории.

Маккензи Дёрн Фото: hinstagram.com/mackenziedern

Вскоре Дёрн сообщила о перерыве в карьере по приятному поводу: красавица забеременела. Её муж – профессиональный сёрфер Уэсли Сантос, как и она, имеющий бразильский корни. Несмотря на американский паспорт, девушка часто называет себя бразильянкой, отмечая, что почти всё её окружение разговаривает на португальском языке. На английском она говорит с лёгким акцентом, который её недоброжелатели называют «выдуманным».

В июне 2019 года Дёрн родила дочку, которая получила имя Моа. Спортсменка горела желанием вернуться к тренировкам, через четыре недели после родов приступив к джиу-джитсу. Ещё месяц – и девушка начала занятия по тайскому боксу с полным контактом. Маккензи чувствовала себя отлично и бомбардировала руководство UFC просьбами назначить ей бой. Как рассказала сама девушка, ей далеко не сразу ответили согласием, поскольку не хотели рисковать здоровьем молодой матери.

Маккензи Дёрн с мужем Фото: instagram.com/mackenziedern

Через четыре месяца после рождения дочки Дёрн всё-таки вышла в октагон. В качестве соперницы она получила Аманду Рибас, шедшую на полосе из двух побед. Маккензи опасалась, что с весогонкой будут проблемы, но тут ей внезапно помогло грудное вскармливание:



«Я проснулась утром и увидела на весах, что мне осталось сбросить меньше килограмма. Не буду слишком много кушать, чтобы проснуться счастливой. За время беременности я поняла, как держать вес, и научилась дисциплине. Теперь я справляюсь с желанием, когда мне хочется съесть лишнюю порцию. Раньше я срывалась только на один день, который чаще всего и стоил мне успешной весогонки. Грудное вскармливание тоже помогает снизить вес. Это лучшая сгонка веса в моей карьере, я удивлена».

Маккензи Дёрн Фото: instagram.com/mackenziedern

Несмотря на отличное настроение, Дёрн всё-таки уступила Рибас, потерпев своё первое поражение в смешанных единоборствах. Все судьи отдали победу сопернице Маккензи со счётом 30-27. Дочь легендарного бойца не стала унывать и уже 31 мая подерётся с Ханной Сайферс на UFC Fight Night. 26-летняя Сайферс свой последний бой тоже проиграла и отступать ей будет некуда. А нам остаётся только пожелать удачи обеим девушкам.