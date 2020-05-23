Идеальный бросок через бедро. Юная сумоистка нокаутировала судью пяткой соперницы. Видео

Профессия спортивного судьи — далеко не самая безопасная в мире. Блюстители спортивного закона регулярно получают травмы, в том числе и тяжёлые. Особенно рискуют рефери, обслуживающие разнообразные единоборства. Неаккуратные или просто обезумевшие бойцы – неотъемлемая часть их работы.

Опасность может подстерегать рефери даже в сумо. Судьи в легендарном японском виде спорта называются гёдзи и страдают они порой даже чаще, чем коллеги из других дисциплин. Обычно гёдзи, не обладающие крупным телосложением, просто улетают с ринга-дохё от случайных движений грузных спортсменов. Бывают и более опасные случаи: несколько раз увлёкшиеся сумоисты падали прямо на судью, не успевавшего вовремя отбежать. В таких случаях без травм не обойтись, ведь средний сумоист употребляет около 20 тыс. калорий в день и весит 130-140 килограмм.

Впрочем, чтобы травмировать гёдзи, не нужно обладать чудовищными габаритами. В женском сумо, возродившемся в 80-х годах прошлого века, весовые категории чаще всего не настолько устрашающие. Ещё меньше весят юные девушки-спортсменки, увлекающиеся древним японским искусством.

Пожилой гёдзи, работавший на соревнованиях школьниц, вряд подозревал о возможной опасности. Всё шло как обычно: судья пригласил хрупких девочек на дохё, провёл стартовую церемонию и отступил чуть назад. Как принято в сумо, соперницы сходу бросились друг на друга. Одна из девочек ловко бросила другую через бедро, после чего случился мрачноватый курьёз. Не успевший отойти на безопасную дистанцию рефери оказался вплотную к летящей спортсменке, пятка которой угодила ему чётко в подбородок.

Бросок был проведён резко, из-за чего скорость полёта ноги была крайне высокой. Судья оказался в нокауте, мгновенно рухнув на маты. Ему досталось серьёзно: едва попытавшись подняться, он упал снова, перекатившись через бок. Пожилому мужчине сразу оказали помощь. Он избежал серьёзных повреждений, но в тот день больше не работал. Хорошо, что девочки были худенькими и лёгкими: если бы гёдзи в аналогичной ситуации получил удар ногой от взрослого сумоиста, всё могло закончиться печально.

Боксёр проиграл бой и за это нокаутировал судью. Победитель бежал с ринга Нокаут бойцов в мире единоборств – зрелище привычное. Однако порой «выключают свет» и судьям, особенно, если попадётся вспыльчивый атлет.

Иногда арбитра пытаются травмировать целенаправленно. Именно так в октябре 2014 года поступил 18-летний боксёр Видо Лончар, недовольный судейским решением на молодёжном чемпионате мира. Вспыльчивый боец нанёс несколько жёстких ударов по ничего не подозревающему рефери, после чего Лончара дисквалифицировали пожизненно.

Судью нокаутировали ударом ногой в голову. Он хотел защитить бойца, но сам стал жертвой Хотя рефери серьёзно досталось, отправившего его на канвас спортсмена всё равно признали победителем.

Однако чаще всего спортсмены травмируют судей случайно, слишком увлекаясь дракой и забывая об окружающих. Именно так пострадал Фипат Муконг, обслуживающий поединок в тайском боксе. Рефери непрофессионально встал между бойцами в решающий момент поединка, после чего получил случайный удар ногой в голову и отправился на канвас.