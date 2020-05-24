Женское кунг-фу оказалось круче. Девушка-борец нокаутировала агрессивного хулигана. Видео

Знай молодой человек, что нападает на специалиста в джиу-джитсу, десять раз подумал бы над своим поведением.

Во все времена люди спорили о том, чей кунг-фу круче… Ну или о том, какие шансы могут быть у обученной женщины в бою против мужчины в равных весовых категориях. Автор этого материала категорически против второго варианта, но иногда жизнь вносит свои коррективы в наше представление об окружающем мире и девушкам приходится защищаться и от посягательств мужчин. Мы расскажем об одном таком случае, который вышел боком агрессору в брюках.

К сожалению, всем мы так или иначе сталкиваемся с интернет-буллингом. Девушка–первокурсница калифорнийского колледжа Creekside натерпелась в Сети оскорблений от молодого человека, который учится в колледже Сонома-Велли, расположенном в одном и том же студенческом городке. Молодые люди встретились после занятий для того, чтобы разрешить возникшие противоречия.

Чувствуя свою безнаказанность, молодой человек продолжил свои обидные высказывания и оскорбления в адрес девушки. В какой-то момент хулиган вылил на неё добрую половину бутылки с водой. Но и этого ему показалось недостаточно. Схватив жертву за волосы, он начал постарался уронить её на асфальт. Терпеливо сносившая предыдущие издевательства, с подобным девушка мириться уже не могла.

Если бы распоясавшийся хулиган понимал, с кем имеет дело, возможно, он поостерёгся бы так себя вести. Но пути назад уже не было. Девушка сначала попыталась захватить ногу агрессора, но зафиксировать это не удалось. Зато удалось усыпить бдительность соперника. Захват за корпус, и негодяй оказался на асфальте. Дальнейшее было делом техники.

Как стало известно впоследствии, девушка эта на протяжении шести лет занимается джиу-джитсу, участвует в соревнованиях и имеет весьма неплохие результаты. Оказавшись на спине хулигана, она не стала добивать его сзади, а дала негодяю возможность подняться на ноги и нанесла два сокрушительный удара коленом в голову. Любитель писать в интернете гадости оказался в нокауте.

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И, какая неожиданность, именно в этот момент за кадром послышался звук голоса одного из преподавателей, возможно администратора, колледжа, в котором обучается этот молодой человек. «Что это за девочка? Кто она?», — кричала женщина, до сей поры никак не реагировавшая на действия молодого человека. Разборки ещё и со взрослым, который наблюдал за издевательствами и не пресёк их, не входили в планы спортсменки.

И она продемонстрировала ещё один прекрасный способ остаться целым в уличной разборке. Судя по тому, с какой скоростью она рванула с места происшествия, колледж может рассчитывать на неё не только в состязаниях по борьбе, но и как на весьма боеспособную единицу в лёгкой атлетике. Резвость её поистине впечатляет. Школьная чиновница бросилась вдогонку, но очень быстро поняла абсурдность своих притязаний.

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Да, глядя на это видео мы сочувствуем девушке, радуемся, что она достаточно обучена, чтобы противостоять агрессорам. Но реакция и поведение представительницы колледжа немного напрягают. Ведь это характерно для любой страны мира. Если ты в состоянии постоять за себя, ты должен крайне аккуратно применять свои навыки, ведь ситуация может повернуться так, что из жертвы ты станешь правонарушителем или преступником.

По итогу, у хулигана солидный фингал под глазом, а девушку на несколько дней отстранили от занятий. Благо, директор колледжа Сидни Смит оказался здравомыслящим человеком и больших санкций с спортсменки применять не стал. Зато заметил, обращаясь к пострадавшему: «Урок, который можно извлечь из этого, состоит в том, что нужно дважды подумать над тем, что ты собираешься опубликовать в Сети».