UFC Fight Night. Тайрон Вудли будет сражаться в Лас-Вегасе за место под солнцем. LIVE!

Приветствуем всех поклонников смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой во всех подробностях расскажем о подготовке к очередному турниру лучшей бойцовской лиги планеты.

08:30. Немного отступим от темы, поскольку вопрос качества судейства возникает после каждого ивента. Известный рефери, ранее работавший в UFC, «Большой Джон» Маккарти поделился своим мнением о том, что он хотел бы изменить в судействе в ММА: «Есть много вещей, которые я хотел бы изменить, но первое, что я хотел бы поменять, — это квалификация рефери, которая нужна людям, чтобы они имели право находится на этом месте и имели возможность судить чемпионские бои», — написал Джон Маккарти в своём «твиттере».



Ранее Джон раскритиковал судейство в титульном поединке между Генри Сехудо и Домиником Крусом. Маккарти отметил, что титульный бой был остановлен неправильно, и добавил, что рефери является «идиотом», если он не понимает разницу между обычным поединком и боем за чемпионский пояс UFC.

07:45. UFC ужесточил правила по тестированию на коронавирус. Перед турниром в Лас-Вегасе бойцы будут обязаны пройти по два обязательных теста: один — перед заселением в отель, второй — после официальной процедуры взвешивания. Если результат одного из тестов окажется положительным, боец и его команда будут обязаны изолироваться в отеле до дальнейших распоряжений со стороны UFC. После сдачи второго теста бойцы обязаны изолироваться в номерах отеля и оставаться в гостинице до отъезда на арену.

Место проведения

Президент главной бойцовской лиги планеты Дэна Уайт вернул UFC в родные стены. Очередной турнир организации UFC on ESPN 9 (альтернативное название UFC Fight Night: Вудли — Бернс) состоится 31 мая 2020 года по московскому времени. Ивент, главным событием которого станет бой между Тайроном Фудли и Гилбертом Бёрнсом.

Атлетическая комиссия и правительство Невады пока не дали разрешения на проведение мероприятия, но, по информации зарубежной прессы, ничто не помешает спортсменам подарить фанатам зрелище в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. Сейчас же это место станет спасением для Уайта и компании: павильон просто создан для съёмок, плюс руководству не придётся платить за аренду.

Кард турнира UFC Fight Night 172

Основной кард

Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс

Аугусто Сакаи — Благой Иванов

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс



Предварительный кард

Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко

Билли Куарантилло — Спайк Карлайл

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу

Тим Эллиотт — Брендон Ройвал

Луис Смолка — Кейси Кенни

Крис Гутьеррес — Винс Моралес.