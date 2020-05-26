UFC Fight Night. Тайрон Вудли будет сражаться в Лас-Вегасе за место под солнцем. LIVE!

Приветствуем всех поклонников смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой во всех подробностях расскажем о подготовке к очередному турниру лучшей бойцовской лиги планеты.
08:30. Немного отступим от темы, поскольку вопрос качества судейства возникает после каждого ивента. Известный рефери, ранее работавший в UFC, «Большой Джон» Маккарти поделился своим мнением о том, что он хотел бы изменить в судействе в ММА: «Есть много вещей, которые я хотел бы изменить, но первое, что я хотел бы поменять, — это квалификация рефери, которая нужна людям, чтобы они имели право находится на этом месте и имели возможность судить чемпионские бои», — написал Джон Маккарти в своём «твиттере».
Ранее Джон раскритиковал судейство в титульном поединке между Генри Сехудо и Домиником Крусом. Маккарти отметил, что титульный бой был остановлен неправильно, и добавил, что рефери является «идиотом», если он не понимает разницу между обычным поединком и боем за чемпионский пояс UFC.
07:45. UFC ужесточил правила по тестированию на коронавирус. Перед турниром в Лас-Вегасе бойцы будут обязаны пройти по два обязательных теста: один — перед заселением в отель, второй — после официальной процедуры взвешивания. Если результат одного из тестов окажется положительным, боец и его команда будут обязаны изолироваться в отеле до дальнейших распоряжений со стороны UFC. После сдачи второго теста бойцы обязаны изолироваться в номерах отеля и оставаться в гостинице до отъезда на арену.
Место проведения
Президент главной бойцовской лиги планеты Дэна Уайт вернул UFC в родные стены. Очередной турнир организации UFC on ESPN 9 (альтернативное название UFC Fight Night: Вудли — Бернс) состоится 31 мая 2020 года по московскому времени. Ивент, главным событием которого станет бой между Тайроном Фудли и Гилбертом Бёрнсом.
Атлетическая комиссия и правительство Невады пока не дали разрешения на проведение мероприятия, но, по информации зарубежной прессы, ничто не помешает спортсменам подарить фанатам зрелище в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. Сейчас же это место станет спасением для Уайта и компании: павильон просто создан для съёмок, плюс руководству не придётся платить за аренду.
Кард турнира UFC Fight Night 172
Основной кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс
Предварительный кард
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес.
- 26 мая 2020
-
09:05
-
07:40
-
05:42
-
02:59
-
01:40
-
00:26
- 25 мая 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:41
-
20:34
-
18:28
-
17:57
-
16:52
-
15:12
-
14:20
-
13:45
-
12:03
-
11:01
-
10:18
-
09:41
-
09:00
-
08:00
-
07:44
-
05:20
-
01:11
- 24 мая 2020
-
23:56
-
22:58
-
22:00
-
20:47
-
19:21
-
17:51
-
16:58
-
15:33
-
14:15
-
13:29