62-летний боец дрался с бывшим чемпионом. Упал через 1,5 минуты, но мечту исполнил. Видео

В последнее время в России приобретает всё большую популярность формат фрик-шоу. Михаил Кокляев в качестве боксёра, Руки-базуки и Олег Монгол в роли бойцов ММА и этот список можно продолжать. Но ветеран войны во Вьетнаме Скип Холл устраивал необычные шоу, когда это ещё не было мейнстримом.

Служба в армии

История с армейским прошлым Скипа Холла довольно противоречива. Ряд ветеранов войны во Вьетнаме утверждают, что он не был командирован в горячую точку и тем более не служил в спецназе. Но у бойца есть своя версия тех событий, которую сложно опровергнуть.

«Моя воинская служба начиналась невинно. В 60-е годы, как и многие другие, я ничего не смыслил в мировой политике. Меня забрали в армию, и я, надеясь, что вопрос с войной разрешится, выбрал для себя самый длинный путь обучения. Увы, к моменту окончания война продолжалась. Так что я начал готовиться к отправке во Вьетнам и думал, что, если меня застрелят, на этом хотя бы стоит заработать.

Тогда я начал проходить тесты на попадание в спецназ. Мне удалось туда пройти, и после ещё нескольких учебок меня сначала отправили в Корею. Там уже я обучал солдат южнокорейской армии подрывному делу. Они в свою очередь тянули меня на тренировки, и я обучался навыкам тхэквондо и другим боевым искусствам», — говорил Холл.

Впоследствии Скип утверждал, что применял некоторые новые навыки на войне во Вьетнаме. Помимо Кореи и Вьетнама, Холл проходил службу в составе военного контингента США на Филиппинах. Впрочем, подчеркнём ещё раз, что версия Скипа кое-кем оспаривается.

Скип Холл

Возвращение к мирной жизни

После окончания военной службы Холл работал консультантом в мировом автогиганте General Motors, а после исполнительным директором в крупнейшей компании по программному обеспечению и IT-сервису IBM. Но дух воина продолжал жить в Скипе, даже невзирая на, казалось бы, вполне мирную профессию, которую он избрал.

Он продолжал следить за своим здоровье и регулярно тренировался. Так, Холл осваивал навыки джиу-джитсу и при этом параллельно активно занимался пауэрлифтингом, даже получая награды в этой дисциплине. Уже в солидном возрасте он умудрялся приседать со штангой весом в 270 кг и жал от груди 180 кг. Согласитесь, весьма достойное достижение.

Но Холлу и этого оказалось мало. Когда ему было уже за 50 лет, он начал задумываться о карьере в смешанных единоборствах. Постоянные нагрузки убеждали его, что он способен на большее. Кроме того, набор навыков, которыми он владел, наверняка давал надежду, что идея о столь позднем старте карьеры не так уж и плоха. Помимо умений в тхэквондо и джиу-джитсу, Холл мог похвастать неплохим боксом, который освоил ещё в юные годы.

Карьера в ММА

Наконец, в сентябре 2001 года, когда Холлу уже было 57 лет, он дебютировал в смешанных единоборствах. Тогда Скип загорелся идеей стать самым возрастным бойцом в истории ММА. В первом своём профессиональном поединке он встретился с 24-летним Майклом Бачковичем и проиграл ему уже в первом раунде. Как бы то ни было, факт дебюта уже вошёл в историю. Отметим, что Бачкович не был безнадёжен и в ходе карьеры даже когда-то бился с Роем Нельсоном. Но вернёмся к нашему герою.

После досрочного поражения в дебютном бою, он взял паузу почти в 1,5 года. После возвращения в клетку в феврале 2003 года его снова постигла неудача, он проиграл Бобу Остовичу, в послужном списке которого до того были только 2 победы в 7 боях. Стало очевидно, что никакое желание, воля и даже мастерство не помогут ветерану в боях с даже откровенными мешками.

Но Холл продолжал драться и за годы профессиональной карьеры всё же одержал три победы и потерпел в общей сложности пять поражений. Последнее из них случилось в августе 2006 года. Уже 62-летний Скип вышел на ринг с экс-чемпионом UFC Дэном Сэверном. Наш герой к тому моменту весил 93 килограмма при росте — 178 сантиметров. Дэн по прозвищу Зверь при росте в 188 сантиметров весил 113 килограммов. Понятно, что при столько значительной разнице в габаритах оказать серьёзного сопротивления 48-летнему сопернику он не смог и проиграл уже в первом раунде. Но в той схватке был установлен мировой рекорд, так как в сумме бойцам было 110 лет.

Наконец, последний раз экс-военнослужащий и рекордсмен ММА появился в клетке в 2008 году, незадолго до 64-летия. Тогда он померился силами с Келли Рендлом. Изначально рефери зафиксировал победу Рендла техническим нокаутом, но позже результат был изменён на «несостоявшийся», так как Келли попал Холлу в глаз.

Невзирая на ужасное по качеству зрелище, этот бой также вошёл в историю. Холл превзошёл собственный рекорд. На двоих спортсменам было 111 лет. После всех этих баталий Скип больше не возвращался в спорт, но, даже несмотря на малое количество побед, он определённо заставит о себе говорить потомков.

«Только соревнования могут стать настоящим тестом и проверкой способностей. Я участвую в ММА, потому что до сих пор люблю драться. Это для меня развлечение. Это как гольф или софтбол. ММА – это гольф, но вместо удара по мячу, мы бьём друг друга по лицу. Молодёжь поддерживает меня, мне приятно быть частью самого сложного в мире спорта. В ММА я встретил много прекрасных людей», — говорил Холл в разгар карьеры.

В сентябре Скипу исполнится уже 76 лет, и такой дедушка наверняка является гордостью для внуков и примером для всех молодых.