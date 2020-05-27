Японец упал за 12 секунд. Самый быстрый нокаут Фёдора Емельяненко. Видео

Почётное звание Последний Император легендарный русский боец Фёдор Емельяненко получил от искушённых японских фанатов. Богатырь из Старого Оскола стал одним из первопроходцев в азиатских бойцовских лигах. Добившись максимальных успехов на ниве любительского спорта, специалист в боевом самбо обратил свой взор на смешанные единоборства. Правда, тогда это направление носило в России более устрашающее название – бои без правил.

Будучи изрядно подкованным в борьбе, Фёдор решил прибавить в ударной технике. И начиная с 2000 года он принялся усиленно добирать боксёрских навыков. Помочь ему в этом взялся Александр Мичков. И Емельяненко настолько сработался со специалистом, что сотрудничают они и по сей день. Два первых боя в организации Rings Фёдор одержал традиционными для себя методами, а вот в третьем поразил японскую публику.

Соперником россиянина на турнире Rings — Battle Genesis Vol. 6 стал 21-летний японский боец Хироя Такада. Специализация у Хирои была такой же, как и у Фёдора. Он был базовым борцом и полагал, что сумеет навязать россиянину свою волю. За спиной у японца были две значимые победы. В 1998 году он завоевал золотые медали на японской молодёжной Олимпиаде, а год спустя стал лучшим борцом на японской студенческой Спартакиаде. Солидная стартовая площадка для перехода в мир ММА.

Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Именно так можно охарактеризовать готовность хозяина ринга, которого неистово поддерживали местные болельщики. Такада вышел бороться против парня, который два поединка до этого выиграл после сдачи соперника. Но у Фёдора был совершенно иной план на этой бой. Россиянин несколько секунд присматривался к сопернику, примеривался к нему, а затем провёл неуловимую двоечку – левой-правой. Соперника болтануло, и он незамедлительно поймал прямо в скулу ещё три акцентированных удара левой.

Емельяненко рухнул на шею с высоты двух метров. Как Фёдор вообще смог встать и победить? Невероятное спасение и триумф Последнего Императора.

Такада рухнул на настил под разочарованный выдох зала, а Фёдор… Фёдор продемонстрировал японцам свой фирменный стиль, от которого японцам буквально срывало голову. Россиянин с олимпийским спокойствием, абсолютно невозмутимо отправился в свой угол. Ни один мускул на его лице не выразил эмоции от победы. Рад ли он был настолько быстро завершившемуся бою или раздосадован тем, что соперник не сумел оказать ему хоть сколь-нибудь достойное сопротивление? Распознать его эмоции было совершенно невозможно.

Во многом из-за такой манеры поведения его возвели в статус иконы. Ну и, конечно же, за 9-летнюю победную серию (с одним боем, в котором победитель не был выявлен). И выглядела бы эта серия ещё красочнее, если бы не досадное рассечение в следующем поединке Последнего Императора против Цуйоси Косаки. Этот подловатый парень рассёк Фёдору бровь запрещённым ударом. Доктора остановили бой и победу присудили японцу. После этого российский мастер не проигрывал на протяжении добрых девяти лет.

5 самых быстрых побед Фёдора Оказывается, нокаут Фрэнка Мира за 48 секунд не самый ранний в карьере Емельяненко.

А что же стало с Такадой? После поражения от Емельяненко он взял годичную паузу, а затем предпринял попытку вернуться в профессиональный спорт. За полтора года японец провёл три боя и в двух из них потерпел поражения. В нокауты он больше не падал, но прекрасно понимал, что ММа – это не его дисциплина. Хироя сосредоточился на борьбе и вполне уверенно смотрелся на этом поприще. В 2012 году он выиграл три этапа одного из кубков по вольной борьбе.