160 кг на присед, 230 — на тягу. Лучший боец UFC идёт к главному вызову в карьере. Видео

Джон Джонс всерьёз нацелился на поединок с неудержимым нокаутёром. Но для этого нужно подкачаться.

Знаменитый Джон Джонс, прочно удерживающий пояс чемпиона в UFC полутяжёлом весе, не устаёт провоцировать общественность. Имеющий непростые отношения с допингом боец показал, как поднимает штангу весом в 505 фунтов – почти 230 килограмм. Спортсмен справился с цифрой, которая покоряется далеко не каждому пауэрлифтеру. Своё достижение Джонс сочно прокомментировал, обратившись к Американскому антидопинговому агентству: «505 есть 505. Кто-нибудь, Позвоните USADA».

Казалось бы, столько раз попадавшемуся на запрещённых препаратах бойцу следовало бы «молчать в тряпочку» и не дразнить USADA. Допинг-история Джонса выглядит откровенно грустно: в его крови в разное время находили кломифен, летрозол, туринабол и не связанную с допингом, но не слишком полезную марихуану.

Американцам можно всё? Как хронический допингист ушёл от наказания Чемпиона UFC Джона Джонса не стали отстранять за допинг. Всё дело в деньгах. А для очищения совести есть Россия.

Против всех правил логики, спортсмен по прозвищу Костлявый с каждым разом получает менее суровое наказание. Последний случай – обнаруженный в 2019 году туринабол: Джонс выскользнул из откровенно вялых рук USADA благодаря экзотической версии про «остаточные метаболиты с 2017 года». Не важно, что большинство специалистов исключили возможность столь долгосрочного хранения допинга в организме – бой американца просто перенесли в другой штат.

Ларчик открывается просто: Джон Джонс – один из главных медиаактивов UFC и промоушен готов защищать его до последнего. Что говорить, если одну из апелляций Джона добродушно утверждал даже известный «милым» нравом Ричард Макларен, «утопивший» сотни российских спортсменов. Президент UFC Дэна Уайт вовремя закрывает глаза не только на допинг, но и на сумасшедшее поведение Джонса вне клетки.

Ранее Костлявый из-за неаккуратной езды чуть не убил беременную женщину, оскорблял полицейских, душил официантку и творил многое другое. Из последнего: Джонс посоветовал всем сидеть дома из-за коронавируса, после чего пьяным вышел из дома, сел в машину и выстрелил в окно из пистолета. Но действительно был один, тут к нему придраться сложно.

Чемпион UFC и лучший боец мира Джонс пойман пьяным за рулём. Никто даже не удивлён На днях Джон призывал людей проявить дух воина в борьбе с коронавирусом и сидеть дома.

Если отбросить весь неприглядный бэкграунд, который только подогревает интерес к Джонсу, нельзя не признать: это великий боец смешанных единоборств. Несмотря на последние непростые поединки, закончившиеся спорными решениями, спортсмен к своим 32 годам построил блистательную карьеру. Яркий стиль ведения боя, безоговорочное доминирование на протяжении долгих лет и всесторонняя техническая оснащённость делают из Джонса супербойца. Который отчаянно стремится погубить себя.

Возможно, всё дело в том, что Джон элементарно потерял мотивацию, в его родной весовой категории нет бойцов, способных оказать ему хоть сколь-нибудь серьёзное сопротивление. Да и вообще его рекорд (26-1) говорит сам за себя. После того как Франсис Нганну зрелищно нокаутировал Розенстрайка, Джонс развернул кампанию по организации его боя с главным нокаутёром организации. И намерение своё активно подтверждает делом.

После публикации видео со становой тягой, Костлявый выложил приседания со штангой в 160 кг. В подписи ко второму видео он намекнул, что переходит к тяжёлым весам. Подоплёка очевидна. И в этой связи шуточки над USADA выглядят лишь желанием привлечь к себе максимальное внимание. Да и заигрывания с предельными весами становится понятными. Для того чтобы убедить Дэну Уайта, одному из главных активов нужно доказать, что он со всей серьёзностью относится к вопросу.

Лучший боец мира вызвал на бой главного нокаутёра UFC. Джонс готов подняться в супертяжи Фрэнсис Нганну уже дал добро. Осталось понять, сколько денег готов выложить за это шоу Дэна Уайт.

Да, Уайт ранее заявил, что промоушен не заинтересован в данном поединке, но его слова не всегда стоит воспринимать всерьёз. Все проблемы, в том числе и громадные финансовые аппетиты бойцов, промоушен может легко решить. За такой бой болельщики готовы платить деньги и это для UFC самое главное. К тому же для Уайта подобное поведение является частью стратегии. Зачастую он вынуждает бойца начать сомневаться в себе, в реальности планов, только для того, чтобы сбить цену. Своё этот гениальный менеджер всегда возьмёт.

Будем ждать развития событий, тем более что противостояние хочет видеть даже Стипе Миочич: «Это был бы прекрасный бой, отличное противостояние. Я думаю, что бой против Фрэнсиса Нганну был бы тяжёлым для любого бойца, потому что он является взрывным бойцом и у него мощный удар. Безусловно, Джонсу по силам победить Нганну, если он разработает план на поединок. Но случиться может всё, что угодно. Ты выходишь в маленьких перчатках в тяжёлом весе, а противник забрасывает тебя бомбами».