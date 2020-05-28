Удар-призрак. 55 лет легендарному нокауту Мохаммеда Али

25 мая 1965 года в Льюистоне (штат Мэн, США) состоялся один из крупнейших с исторической точки зрения бой в профессиональном боксе. В небольшом городке прошла вторая встреча между Мохаммедом Али и Сонни Листоном.

История противостояния

Легендарный Али и Листон впервые встретились в феврале 1964 года. Рвущийся к вершинам профессионального бокса Мохаммед, носивший тогда имя Кассиус Клей, шокировал всё боксёрское сообщество, разобрав соперника на запчасти и заставив его капитулировать после шестого раунда. Благодаря этому он стал новым чемпионом мира и получил ещё большее внимание прессы.

Но та встреча оставила небольшой осадок. Некоторые утверждали, что Листону, о связях которого с криминальным миром было известно ещё тогда, было выгодно проиграть. Указывалось, что Медведь заработает ещё больше на реванше.

Кроме того, после поединка ходили слухи о том, что ряд знакомых Сонни ставили крупные суммы денег на Али. Расследования в соответствующих органах не нашли подтверждения тому, что встреча была договорная и совершенно точно указывалось, что сторона Али в целом не могла быть причастна к каким-либо интригам. Но тень на результат встречи была брошена.

Второй бой и молниеносный нокаут

Практически сразу после своего триумфа новый чемпион мира официально подтвердил членство в организации «Нация Ислама» и получил имя Мохаммед Икс, а спустя несколько месяцев Мохаммед Али. Американское общество негативно встретило решение боксёра, так как идеи «Нации Ислама» не встречали поддержки у большинства населения исчитались даже экстремистскими. С учётом этого, а также и противоречивых связей Сонни Листона с криминалом, новая схватка приобретала негативный окрас.

Как бы то ни было, 25 мая боксёры вышли на ринг, но не провели даже одного раунда. В середине дебютной трёхминутки Листон пошёл на Али с левым прямым, тот встретил его молниеносным правым хуком, который до сих пор вызывает массу споров.

Сонни упал, а его соперник стоял над ним и призывал продолжать поединок.

«Вставай и дерись, подонок! Ты же должен быть таким жёстким, никто не поверит в это!»

Фотография именно этого эпизода считается легендарной для всего мира спорта. Едва ли её не знает хоть кто-то, кто хоть немного знаком с историей бокса.

Обескураженный Листон, словно услышав принципиального соперника, попытался подняться, но повторно упал, в это же самое время рефери пытался усмирить беснующегося Али. В ринге началась настоящая каша. Судья дал отмашку на возобновление схватки, но ему просигнализировали, что Листон не мог подняться дольше десяти секунд, потому встреча была остановлена, а победа досталась Мохаммеду.

Видео.

Удар-призрак и подозрения в договорняке

После завершения боя некоторые зрители выкрикивали со своих мест «договорняк», кто-то иронично называл удар, от которого упал Листон, «ударом-призраком», намекая, что никакого попадания от Али не было вовсе.

Триумфатор сначала и сам сомневался, не упал ли экс-чемпион мира намеренно, но после просмотра эпизода отметил, что это был идеально точный удар, который он тренировал, более того, он дал ему название «якорь». Врачи говорили, что эффект от едва заметного тычка был настолько разрушителен, потому что он потряс одну из важнейших долей мозга.

Но множество экспертов не воспринимали эти аргументы всерьёз, потому что уловить этот боковой действительно непросто и после нескольких просмотров.

Кроме этого, снова имели место теории заговора. Кто-то утверждал, что выгодополучателями поражения Листона были влиятельные люди из мафии, которые вынудили Сонни «лечь». Кто-то говорил, что Листону угрожали убийством представители «Нации Ислама», также эту организацию обвиняли в том, что её члены грозились украсть его жену и сына. Как и в первый раз снова шли слухи о ставках на поединок.

Но факт остаётся фактом – Али победил и стал по-настоящему великим. Для Листона же поражение стало катастрофой и началом конца. Впоследствии он одержал ещё 15 побед и потерпел одно поражение, но вернуться на прежний уровень не смог и через пять лет скончался при загадочных обстоятельствах.