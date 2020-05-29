Паук бросил вызов самопровозглашённому «величайшему» бойцу современности

Скандальный Конор Макгрегор недавно составил свой рейтинг лучших бойцов в истории единоборств. Естественно, ирландец не включил туда своего недруга Хабиба Нурмагомедова, себя поставив на почётное второе место. Первую строчку же рыжебородый нокаутёр отдал легендарному бразильцу Андерсону Силве. 45-летний Паук неожиданно ответил заявлением о желании подраться с Макгрегором.

«Я уважаю Конора Макгрегора как спортсмена. Думаю, наш супербой мог бы стать историческим для смешанных единоборств. Нам нечего доказывать. Фанаты были бы рады увидеть наш поединок, а я был бы рад протестировать мои навыки смешанных единоборств в поединке с ним».

«Я с лёгкостью стану первым». Макгрегор решил ударить по самолюбию Хабиба Нурмагомедов тянуть с ответом не стал. Новый виток онлайн-конфликта двух звёздных бойцов.

Ирландец, что ему несвойственно, мгновенно согласился на предложение: «Я принимаю вызов. Средний вес. Хотите увидеть бомбы?»



Если оба спортсмена действительно намерены подраться, руководство UFC вряд ли будет им препятствовать. Потенциальный поединок потрясающих бойцов из разных поколений соберёт громадную зрительскую аудиторию. Единственной проблемой для промоушена могут стать высокие финансовые запросы бойцов. Если Силву, чья карьера давно клонится к закату, наверняка убедят снизить аппетиты, то Макгрегор точно будет диктовать UFC свои условия.

Жуткий перелом ноги убил карьеру великого чемпиона. Но Паук всё ещё в октагоне Андерсон Силва доминировал полтора десятилетия. Он пережил тяжёлую травму, допинговый скандал и в 45 вновь готов драться.

Силва – знаковая фигура в мире смешанных единоборств. Имея базу тхэквондо, тайского бокса и джиу-джитсу, Андерсон на протяжении многих лет был абсолютно недосягаем для соперников. С 2006 по 2013 год Паук удерживал пояс чемпиона UFC в среднем весе, проведя 10 успешных защит. Больше, чем победы, зрителей привлекал стиль бразильца: нестандартная техника, пластичность и гениальные рефлексы.

Видео принадлежит UFC, вы можете посмотреть его на YouТube-канале UFC Russia.

Силва был невероятно уверен в себе и зачастую даже не поднимал руки, что его в итоге и подвело. Бой против Криса Уайдмана 6 июля 2013 года стал поворотной точкой в карьере бразильца. Андерсон дерзко уклонялся от ударов американца, но в одном моменте «недокрутил» и пропустил сокрушительный удар в челюсть, улетев в нокаут. Потом был драматичный реванш, где Силва сломал ногу во время лоу-кика, дисквалификация за допинг и другие неудачи. Паук вернулся в октагон и продолжает драться, однако его время безвозвратно ушло – из пяти последних боёв проиграно четыре.

«Я с лёгкостью стану первым». Макгрегор решил ударить по самолюбию Хабиба Нурмагомедов тянуть с ответом не стал. Новый виток онлайн-конфликта двух звёздных бойцов.

Макгрегор, который моложе потенциального соперника на 14 лет, последний раз дрался пять месяцев назад. Пропустивший полтора года после знаменитого поражения от Нурмагомедова ирландец вышел и разобрал Дональда Серроне всего за 40 секунд. По такому короткому бою сложно судить о всех навыках, но умение нокаутировать Конор точно не утратил. В поединке с Силвой «Печально известный» Макгрегор будет однозначным фаворитом. Возможно, именно поэтому он ухватился за предложение Паука: в последнее время Конор тщательно относится к выбору соперников. Он не слишком стремится вернуть пояс, предпочитая только говорить о борьбе за чемпионство. История с боем против Силвы – тому доказательство.



Безусловно, «пиковый» Андерсон Силва мог бы устроить настоящий ад для Конора Макгрегора. Но Паук давно не тот: рефлексы замедлились, пластика сдаёт, удары потеряли былую мощь. Макгрегор же находится в расцвете сил и наверняка «переедет» ветерана, если не случится лаки-панча. Поединок с ирландцем может окончательно поставить крест на блистательной карьере Силвы. Но внушительная сумма на счёте обязательно утешит Паука.