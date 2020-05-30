У России будет новый чемпион UFC. Бразильская легенда не остановит Петра Яна

После неожиданного решения Генри Сехудо завершить спортивную карьеру, чемпионский пояс UFC в легчайшем весе остался без хозяина. Президент промоушена Дэна Уайт оперативно выбрал участников чемпионского боя: россиянин Пётр Ян побьётся за вакантный пояс с бразильской легендой ММА Жозе Алду. Поединок должен состояться в июле на загадочном «Бойцовском острове», местоположение которого остаётся неизвестным.

27-летний Ян заслужил право сражаться за пояс блестящей карьерой в лучшем промоушене мира. За спиной уроженца Дудинки серия из шести побед в UFC: Пётр бил таких «зубров» смешанных единоборств как Джон Додсон, Джимми Ривера и Юрайя Фейбер. Россиянин импонирует зрителям активной манерой боя и яркой работой в стойке. Помимо успехов в октагоне, Ян понимает значение пиара, умело ведя трэш-ток и отмечаясь острыми высказываниями. Сибиряк долго преследовал Сехудо и связывает уход американца из спорта именно со страхом очной встречи: «Умное решение сбежать от драки со мной».

«Умное решение сбежать от драки со мной». Сехудо ушёл из спорта, Ян его затроллил Чемпион UFC в двух дивизионах спорным решением судей победил легенду ММА Доминика Круза и сделал громкое заявление.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ян начинал с ткэхквондо, но его базовый вид спорта – бокс. 171-сантиметровый боец блестяще работает руками, нанося непривычно тяжёлые для его весовой категории удары. Добившись серьёзных высот в боксе, россиянин заинтересовался смешанными единоборствами. Для этого Яну пришлось расширить свой арсенал: сибиряк освоил джиу-джитсу, заработав синий пояс. Пётр не боится работы в партере, однако полагается именно на стойку: за 15 боёв в ММА он лишь раз одержал победу с помощью приёма. Помимо рук, Ян всегда готов выбросить чёткий удар ногой в голову – с координацией у него всё в полном порядке.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на канале UFC Russia в YouTube.

Популярность Яна в Северной Америке, остающейся главным спортивным рынком мира, растёт, но Пётр далёк от уровня «большая звезда». Возможно, именно поэтому в соперники Яну выбрали знаменитого Жозе Алду. 33-летний бразилец – легенда мира единоборств, отлично знакомая США и обожаемая в Бразилии. Спортивных причин для участия Алду в чемпионском бое нет: он проиграл два последних поединка.

Алду долго доминировал в главном промоушене мира, с 2010 по 2015 год не отдавая чемпионский пояс полулёгкого веса. Жозе предпочитал не усыплять зрителей бесконечной вознёй в партере, перебивая соперников руками и коленями. В 2015 году карьера Алду пошла на спад — всё испортил знаменитый Конор Макгрегор. Ирландец долго изводил Жозе оскорблениями и добился цели. Алду вышел на бой с Макгрегором потерянным и неосторожным, улетев в нокаут уже на 13-й секунде. После такой неудачи карьера бразильца пошла по нисходящей.

«Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять». Яна считают самым жёстким русским Будущий чемпион UFC из Сибири — о превосходстве над Сехудо, стычке с американской звездой и перепалках с провокаторами в Сети.

Ян — фаворит грядущего поединка за пояс. Александр Шлеменко назвал Алду «очень удобным для Яна соперником», такого же мнения придерживаются букмекеры. Впрочем, есть и другая точка зрения. Эрик Альбаррачин, тренировавший упомянутого выше Сехудо, уверен в бразильце: «Алду — неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулёгкого веса, он и остаётся легендой». На самом деле, поводов для шапкозакидательских настроений нет. Алду — опасный соперник, его последние неудачи не должны вводить в заблуждение. Рефлексы бойца остаются на должном уровне, удары сохраняют быстроту и силу. В декабре 2019 года Жозе проиграл грозному Марлону Мораису только спорным раздельным решением судей.

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Пётр хорошо знаком с Алду – они проводили совместные спарринги. После новости о готовящемся бое Пётр, обычно морально прессингующий будущих оппонентов, выложил совместное фото с бразильцем: «Ничего, кроме уважения».

У россиянина не так много слабых мест, которыми может воспользоваться бразилец. По сравнению с ударной техникой проседает борьба, но с защитой от тейкдаунов всё в порядке. Впрочем, Алду, несмотря на чёрный пояс по джиу-джитсу, с 2005 года не побеждает с помощью приёмов. Главное, что есть у Алду – опыт: бразилец провёл в ММА 34 боя против 15 поединков россиянина. На самом деле Ян обязан уверенно побеждать – он банально сильнее Алду, давно прошедшего свой пик. Сибиряк тренируется как сумасшедший даже в условиях тотального карантина: ему помог оборудованный зал в гараже. Ян слишком долго шёл к титулу в UFC, теперь остановить россиянина не удастся даже легенде ММА.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».