Легенда джиу-джитсу победила уникальным приёмом и заработала бонус в $50 тыс

Последний весенний турнир UFC отгремел. Фанатам он запомнится не только окончательным падением экс-чемпиона лиги Тайрона Вудли, яркой схваткой Брендона Ройвала с Тимом Эллиоттом и тяжёлым поражением Антонины Шевченко, но и роскошной победой Маккензи Дёрн.

Американка бразильского происхождения проводила первый поединок в 2020 году, а её соперницей была Ханна Сайферс. Обе девушки проиграли предыдущие схватки, а потому настраивались на бескомпромиссную битву и не собирались жалеть друг друга.

Как прославленный мастер джиу-джитсу Дёрн сразу же попробовала переключиться на борьбу, но Сайферс выдержала первый натиск и заставила поработать противницу в стойке. Впрочем, стоит отметить, что и в этом компоненте Маккензи была очень неплоха.

Маккензи Дёрн установила рекорд UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Уже ближе к середине раунда Дёрн удалось бросить Ханну на настил, но при этом сама она оказалась в позиции лёжа на спине. Сайферс опрометчиво попробовала броситься на соперницу и нанести несколько точных ударов, но, когда поняла, что поспешила, было уже поздно. Красавица Дёрн ловко заманила противницу в капкан, перехватила её ногу и провела болевой приём рычаг колена – шикарная победа!

Более того, можно говорить, что благодаря этому успеху Маккензи уже вошла в историю. Она стала первой девушкой за все годы существования UFC, которой удалось победить таким приёмом. Прекрасное выступление было по достоинству оценено и руководством UFC. Лига выплатит Дёрн бонус в размере $ 50 тыс. за выступление вечера.

Антонина Шевченко пропустила 202 удара (45 — в голову). Отомстит ли за неё младшая сестра? Валентина легко расправилась с Кэтлин Чукогян. Американка с армянскими корнями вернула её семье должок.

Что же, этот успех однозначно поможет Дёрн подняться в топ-15 рейтинга минимального веса и уже в скором времени даст возможность подраться с более жёсткими соперницами. Тем интереснее будет посмотреть, как она проявит себя на высоком уровне. Что касается Сайферс, то второе досрочное поражение кряду (и третье в пяти поединках в UFC) ставит её в очень невыгодное положение и грозит скорым отчислением.