Легенда джиу-джитсу победила уникальным приёмом и заработала бонус в $50 тыс

Последний весенний турнир UFC отгремел. Фанатам он запомнится не только окончательным падением экс-чемпиона лиги Тайрона Вудли, яркой схваткой Брендона Ройвала с Тимом Эллиоттом и тяжёлым поражением Антонины Шевченко, но и роскошной победой Маккензи Дёрн.
Американка бразильского происхождения проводила первый поединок в 2020 году, а её соперницей была Ханна Сайферс. Обе девушки проиграли предыдущие схватки, а потому настраивались на бескомпромиссную битву и не собирались жалеть друг друга.
Как прославленный мастер джиу-джитсу Дёрн сразу же попробовала переключиться на борьбу, но Сайферс выдержала первый натиск и заставила поработать противницу в стойке. Впрочем, стоит отметить, что и в этом компоненте Маккензи была очень неплоха.
Маккензи Дёрн установила рекорд UFC
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
Уже ближе к середине раунда Дёрн удалось бросить Ханну на настил, но при этом сама она оказалась в позиции лёжа на спине. Сайферс опрометчиво попробовала броситься на соперницу и нанести несколько точных ударов, но, когда поняла, что поспешила, было уже поздно. Красавица Дёрн ловко заманила противницу в капкан, перехватила её ногу и провела болевой приём рычаг колена – шикарная победа!
Более того, можно говорить, что благодаря этому успеху Маккензи уже вошла в историю. Она стала первой девушкой за все годы существования UFC, которой удалось победить таким приёмом. Прекрасное выступление было по достоинству оценено и руководством UFC. Лига выплатит Дёрн бонус в размере $ 50 тыс. за выступление вечера.
Что же, этот успех однозначно поможет Дёрн подняться в топ-15 рейтинга минимального веса и уже в скором времени даст возможность подраться с более жёсткими соперницами. Тем интереснее будет посмотреть, как она проявит себя на высоком уровне. Что касается Сайферс, то второе досрочное поражение кряду (и третье в пяти поединках в UFC) ставит её в очень невыгодное положение и грозит скорым отчислением.
- 31 мая 2020
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07
-
02:19
-
01:13
-
00:35
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:26
-
21:36
-
20:54
-
19:59
-
18:58