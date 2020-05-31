Спайк Карлайл пошёл на перерыв раньше срока и едва не улетел в нокаут.

Боец UFC бросил драться до сирены и получил по голове. Как такое возможно? Видео

Турнир UFC on ESPN 9, проходивший в Лас-Вегасе, подарил болельщикам немало классных боёв. Одним из самых ярких и одновременно спорных поединков стала встреча Спайка Карлайла и Билли Куарантилло, завершившаяся победой последнего.

Бой попал в основной кард вечера, хотя бойцы проводили только вторые свои поединки в промоушене. Куарантилло ранее засветился на шоу Дэны Уайта и шёл на серии из шести побед, Карлайл три месяца назад ярко дебютировал в UFC, за минуту с небольшим разбив крепкого Аэлона Круза.

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Весело было уже на дуэли взглядов: Карлайл пришёл в маске чумного доктора из Средневековья, в которой с удовольствием фотографировался. Образ 27-летний спортсмен выбрал подходящий, учитывая эпидемиологическую ситуацию на планете. Впрочем, Карлайл не соблюдал правила безопасности и после дуэли взглядов решил обняться с соперником.

Поединок начался зажигательно: снявший маску Карлайл сходу рванул на противника, попытавшись пробить ногой в прыжке. Бойцы отчаянно «месились» на протяжении всего первого раунда, но в концовке произошёл очень странный эпизод. Доминировавший Карлайл отпустил ноги оппонента и вразвалочку пошёл в свой угол за несколько секунд до сигнала на перерыв. Куарантилло не стал изображать рыцаря, бросился за уходящим Спайком и догнал того мощным крюком в голову. Боец едва не улетел в нокаут, но никакого нарушения правил не было: Карлайла наказали за откровенно глупое поведение. Почему он решил так поступить – загадка, в спорте принято сражаться до последней секунды.

Впереди были ещё два отличных раунда, где оппоненты перемежали активную работу в партере с чёткими ударами в стойке. Вторая пятиминутка получилась более равной, хотя Карлайл продолжал работать первым номером. Заключительный раунд забрал уже Куарантилло, сохранивший больше сил, чем соперник. Решение судей бойцы ждали с опаской: поединок был очень «близким». Со стороны казалось, что Карлайл работал точнее и активнее, но судьи единогласно отдали победу Куарантилло. Его рыжеволосый противник был очень удивлён, однако правила есть правила. Вторая победа Куарантилло в UFC и седьмая подряд в смешанных единоборствах.