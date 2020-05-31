Экс-чемпиона UFC уничтожили второй раз подряд. Похоже, Вудли уже не вернётся. Видео

Некогда король полусреднего веса постепенно катится на дно: два подряд поражения в одну калитку и выбывание из претендентской гонки практически лишают стимула Тайрона Вудли. Громкий бой с Колби Ковингтоном? Уплыл, как и шансы на «титульник». Схватки с яркими проспектами? Сам американец признавался, что ему неприятна политика UFC продвигать новых звёзд с помощью поединков со звёздами старыми. Так что же дальше, Избранный?

После краха в противостоянии с Нигерийским кошмаром от Тайрона ждали камбэка. Несмотря на возраст (38 лет) и простой в без малого полтора года, поклонники Вудли верили, что пощёчина от судьбы зажжёт огонь в бывшем чемпионе и вернёт американцу прежний запал. В Гилберте Бёрнсе даже видели трамплин для Тайрона навстречу утраченному поясу, да и сам фаворит не на шутку грозил сопернику расправой.

Антонина Шевченко пропустила 202 удара (45 — в голову). Отомстит ли за неё младшая сестра? Валентина легко расправилась с Кэтлин Чукогян. Американка с армянскими корнями вернула её семье должок.

А что же на деле? Два нокдауна и рассечённая локтями бровь, почти полностью вытертый собственным телом настил и сокрушительный проигрыш по значимым ударам (29-76) –снова и снова базовому вольнику Вудли абсолютно нечего противопоставить оппонентам-борцам. То, что в марте 2019-го провернул с Тайроном Усман, спустя 14 месяцев как под копирку повторил Бёрнс.

К слову, Дэна Уайт на пресс-конференции уже поддержал проигравшего и дал представителю США время на размышление:

«Подошло ли его время к концу? Ему решать. Он усердно работал и подошёл к этом бою в отличной форме. Но сегодня его соперник доминировал. Он опускается в рейтинге и посмотрим, что его ждёт, если он вернётся… Парню 38 лет, у него были большие перерывы между выступлениями. Когда ты становишься старше, драться становится тяжелее, даже в случае с таким физическим уникумом».

А вот за бразильца можно только порадоваться. Главная победа в карьере вкупе с шестым триумфом подряд позволяют Бёрнсу рассчитывать на встречу с чемпионом. Да, наверное, промоушен придержит Гилберта и даст Дуриньо время на раскрутку в ещё одном топ-поединке. Однако победитель уже не теряет время: в крайне дружелюбной манере главный герой UFC on ESPN 9 бросил вызов своему спарринг-партнёру Камару Усману.

«Теперь я должен быть претендентом номер один. Те парни, которые составляют рейтинг, не валяют дурака. Думаю, я увижу своё имя во вторник в качестве главного претендента.

Знаете, мне нравится чемпион и мой партнёр по тренировкам Камару Усман, однако дайте мне шанс. Дэна Уайт, Шон Шелби, Камару, хочу драться за титул. Много уважения, много любви к тебе, но думаю, что я следующий», — цитирует нового соискателя титула MMA Fighting.