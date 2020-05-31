«Засунь эти деньги себе в рот и аннулируй мой контракт». Чемпион UFC устроил бунт

Очередной турнир UFC миновал, но после его завершения болельщики больше обсуждают не блестящую победу Гилберта Бёрнса над экс-чемпионом лиги Тайроном Вудли, а непрекращающийся конфликт между президентом лиги Дэной Уайтом и чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. После шоу в Лас-Вегасе градус этого противостояния накалился ещё сильнее. Разбираемся, почему у Джонса сдают нервы и чем всё это закончится.

Предыстория конфликта

14 мая чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс предложил одному из топовых бойцов тяжёлого веса Фрэнсису Нганну провести поединок. Сначала всё это казалось какой-то шуткой, но француз камерунского происхождения ответил согласием и маховик организации встречи был запущен буквально сам по себе.

Американская пресса начала донимать президента компании Дэну Уайта расспросами о том, состоится ли такая схватка. Функционер сначала подыгрывал журналистам, отвечая, что не исключает возможности проведения поединка. Но в какой-то момент резко дал задний ход и сказал, что не видит причин для битвы Костлявого с устрашающим Нганну.

Тогда подумалось, что на этом тема закрыта. В конце концов, мало ли было в UFC противостояний, о которых говорили, но которые так и не состоялись. Но на деле тема стала долгоиграющей и по-настоящему скандальной.

Скандал

Представители СМИ не унимались и продолжали атаковать Уайта вопросами о том, почему встреча, имеющая многомиллионный потенциал, вдруг стала ему неинтересна. И тогда в интервью ESPN Уайт не выдержал, раскрыв всю суть проблемы. По словам Дэны, Джонс попросил «абсурдный гонорар» и отметил, что за такие деньги он не будет организовывать мегафайт. Позже появилась информация, что чемпион UFC требовал около $ 30 млн.

Лучший боец мира вызвал на бой главного нокаутёра UFC. Джонс готов подняться в супертяжи Фрэнсис Нганну уже дал добро. Осталось понять, сколько денег готов выложить за это шоу Дэна Уайт.

Джонс практически сразу ответил на слова Уайта, обвинив своего босса во лжи и заявив, что никогда не просил таких денег. Сообщения от него становились всё агрессивнее, и стало ясно, что он пошёл ва-банк и ищет открытой конфронтации с главой лиги. Дошло до того, что боец начал демонстрировать обиду и предложил Уайту даже отчислить его, выразив уверенность, что боссы других лиг будут ему платить куда большие гонорары.

Ещё более всё усугубилось уже после турнира в Лас-Вегасе. Когда Уайт отвечал на вопросы журналистов о Джонсе после пресс-конференции, было видно, что ему неприятна эта тема. Тем не менее он выбирал выражения, хотя и не обошёлся без резкости.

«Зачем мне врать? Какой смысл? Верите ли вы мне? Это вопрос не ко мне. Мне всё равно. Джонс провёл переговоры с моим юристом, они в хороших отношениях и нормально поговорили.

Джонс мог стать для нашего спорта тем же, кем является Леброн Джеймс для баскетбола. Но он не может требовать $ 50 млн или $ 30 млн, это сумасшествие. Он может делать всё что хочет. Может отсиживаться, может драться. Он может говорить всё, что заблагорассудится. Когда он будет готов, снова вернётся к боям.

Почему мы не можем заплатить ему $ 30 млн? Да, я называю его величайшим в истории, но этот статус не говорит о том, что ему можно заплатить такие деньги. Речь идёт о продажах. Мой юрист сказал ему, что мы можем обсудить цифры. Но он сказал, что ему плевать и он хочет получить, что требует. Как бы то ни было, это так не работает», — сказал Уайт.

160 кг на присед, 230 — на тягу. Лучший боец UFC идёт к главному вызову в карьере. Видео Джон Джонс всерьёз нацелился на поединок с неудержимым нокаутёром. Но для этого нужно подкачаться.

Эта речь Дэны, судя по всему, разозлила Джонса пуще прежнего. В этот раз он прямо попросил отчислить его и посоветовал своему боссу «засунуть себе деньги в рот». Ответа главы лиги пока не последовало, но вряд ли президент UFC оставит это так просто и если не отреагирует словесно, то наверняка это припомнит при помощи действий.

Зачем это Джонсу и чем всё закончится?

Поначалу всё это могло показаться манипуляцией со стороны Джонса и попыткой продавить для себя более выгодные условия контракта. Но после сегодняшних, пожалуй, самых жёстких заявлений со стороны Костлявого практически очевидно, что у него попросту лопнуло терпение, и он и впрямь недоволен отношением боссов UFC к своей персоне.

В любом случае, чем бы ни диктовались поступки Джона, не покидает стойкое чувство, что на этот раз он жёстко просчитался. И дело не только в утверждениях Уайта о том, что у него есть доказательства требований Джонса и в готовности пройти детектор лжи.

Кажется, чемпион попросту забыл, что президент лучшей лиги мира не тот человек, которого стоит пытаться прогнуть.

Достаточно вспомнить два примера из совсем недавней истории, чтобы понять это. Первый случай касается ещё одного любимца Уайта – Конора Макгрегора. Весной минувшего года ирландец потребовал долю в компании UFC, настаивая на том, что внёс непомерный вклад в развитие всего промоушена. Получив отказ, Печально Известный начал комедию с завершением карьеры, которая превратилась в полный фарс и покорное возвращение в лигу. По сути, тогда Конор лишь потерял время, сам же нанёс удар по собственной репутации и на своём примере показал всем, что для UFC ни один из бойцов не является «священной коровой».

Второй пример – история с экс-чемпионкой лиги Крис Сайборг. Помнится, одна из самых жёстких спортсменок лиги, избегая реванша с Амандой Нуньес, также обвинила Уайта во лжи. Всё это закончилось тем, что промоушен не стал продлевать контракт с бразильянкой, а позже Дэна представил доказательства лжи самой Крис и практически заставил её извиниться. И опять лига показала, что готова избавляться от спортсменов топ-уровня.

И вот теперь на грабли имени Макгрегора и Сайборг наступил уже Джонс. Судя по историям предшественников, Джон не извлечёт из этой ситуации никаких дивидендов. В лучшем случае он будет биться на прежних условиях. Если же он действительно решит сменить лигу, то даже при подписании более выгодного контракта (что маловероятно) он всё равно уже будет не в «высшей лиге» и потеряет в плане репутации.

Да, Джон сколько угодно может говорить о своём походе в профессиональный бокс, но будем объективны, навязать серьёзную конкуренцию топ-бойцам он не сможет, а после первых неудач (которые неминуемо придут в случае поединков с лучшими), ему или придётся заканчивать карьеру, или возвращаться в UFC и вести себя намного скромнее. Но в любой ситуации он будет проигравшим, а потому вся затея с конфликтом выглядит провальной. Джонс наверняка потерял благосклонность босса, уронил репутацию и ввязался в битву с Уайтом, из которой ему не выйти победителем при любых раскладах