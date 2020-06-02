UFC 250: Аманда Нунес выйдет на защиту титула. Главные подробности LIVE!

Здравствуйте, уважаемые поклонники смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем обо всех самых интересных событиях, предшествующих очередному номерному турниру лучшей лиги планеты — UFC 250. Главным событием станет чемпионский бой, в котором Фелиция Спенсер постарается отнять пояс у Аманды Нуньес.
08:30. Немного подробностей о турнире, прошедшем 30 мая. Спортивная комиссия штата Невада опубликовала данные медицинского освидетельствования бойцов, выходивших в октагон. Лишь два атлета относительно серьёзно пострадали, и им теперь потребуется углублённый осмотр: Спайк Карлайл и Винсент Моралес. Им предстоит пройти МРТ для уточнения степени причинённого урона. Тайрон Вудли отстранён до 15 июля.
Место проведения
Турнир UFC 250 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально этот зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. По сути, шоу представляет собой серию отборочных турниров, в которых просматриваются перспективные проспекты. В условиях пандемии этот камерный зал как нельзя лучше подошёл для проведения и основных турниров организации. Павильон в буквальном смысле создан для съёмок, плюс Дэна Уайт сэкономит деньги на аренде.
Промо-ролик к турниру UFC 250
Полный кард турнира
Основной кард:
Аманда Нунес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бёрнс — Эван Данэм.
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